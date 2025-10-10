ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΕΗ – project PARALIES: Συνεργασία για τον καθαρισμό και την προστασία των ελληνικών παραλιών για 4η χρονιά
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:52 - 10 Οκτ 2025

ΔΕΗ – project PARALIES: Συνεργασία για τον καθαρισμό και την προστασία των ελληνικών παραλιών για 4η χρονιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση, η φετινή δράση της ΔΕΗ με το projectPARALIES, στο πλαίσιο μίας συνεργασίας που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά. Φέτος, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε τρία ακόμη νησιά των Κυκλάδων, τη Μήλο, την Κίμωλο και την Ίο, με στοχευμένες δράσεις καθαρισμού (41 καθαρισμοί παραλιών) και ευαισθητοποίησης, συνεισφέροντας στην προστασία των ακτών και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και συμβάλλοντας στον Στόχο 14 - «Ζωή στο Νερό» και την παγκόσμια εκστρατεία #BeatPlasticPollutionγια τον περιορισμό της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Η φετινή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια του περσινού εγχειρήματος, που υλοποιήθηκε σε 47 παραλίες των νησιών Κέας, Κύθνου, Σίφνου και Σερίφου. Με τη διεύρυνση της συνεργασίας της με το projectPARALIES, η ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία της στις Κυκλάδες, προάγοντας την αειφορία, καθώς και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τον εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας Μπρεξίζα στη Νέα Μάκρη από εργαζόμενους της ΔΕΗ, συνδυάζοντας την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος με την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης του Ομίλου για την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας σε όλες τις εταιρικές του πρακτικές.

Ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ υλοποιεί με συνέπεια δράσεις που δημιουργούν διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Η συνεργασία μας με το projectPARALIES, που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα δράσης με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αξία έχει, επίσης, η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μας στον εθελοντικό καθαρισμό, καθώς αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία που έχει για τον Όμιλο ΔΕΗ η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας στην εταιρική μας κουλτούρα».

Συνολικά, στα τέσσερα χρόνια συνεργασίας της ΔΕΗ με το project PARALIES, έχουν απομακρυνθεί από δεκάδες ελληνικές παραλίες περισσότερα από 50.000 απορρίμματα, από πλαστικά καλαμάκια και αποτσίγαρα έως κομμάτια χαρτιού και πλαστικά καπάκια, αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργασιών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία των ακτών.

"Παραμένοντας πιστή στο όραμά της για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον, η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και διαμοιραζόμενης αξίας για το περιβάλλον και την κοινωνία. Παράλληλα, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνέργειες με οργανισμούς και φορείς, προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)" καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028
Περιβάλλον

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ