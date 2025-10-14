ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μελέτη ΠΑΠΕΙ: Η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα παραμένει στάσιμη παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια σε επιδοτήσεις
Επιχειρήσεις
13:55 - 14 Οκτ 2025

Μελέτη ΠΑΠΕΙ: Η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα παραμένει στάσιμη παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια σε επιδοτήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποκαλύπτει τις πραγματικές οικονομικές διαστάσεις της βιομηχανικής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, φωτίζοντας μια σειρά από διαρθρωτικές αδυναμίες του κλάδου. 

Παρά την αύξηση της παραγωγής κατά 31% την περίοδο 2015–2023, η συμβολή της ιχθυοκαλλιέργειας στην εθνική οικονομία παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή (0,35% του ΑΕΠ το 2023), ενώ δεν έχει δημιουργηθεί καμία νέα θέση εργασίας εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν λάβει κρατικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις άνω των 250 εκατ. ευρώ από το 2014 έως το 2027. Ωστόσο, η απασχόληση παραμένει στάσιμη, μειούμενη ελαφρώς από 4.146 θέσεις το 2002 σε 4.099 το 2023 — ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 0,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας.

Η μελέτη, η οποία στηρίζεται σε αναλυτικό οικονομετρικό μοντέλο εισροών–εκροών, εξετάζει δεδομένα για απασχόληση, εμπορικές ροές, επιδοτήσεις και εξαγωγές, αποτελώντας την πρώτη ολοκληρωμένη αποτύπωση της οικονομικής διάστασης του τομέα πέρα από τα συνήθη στοιχεία που προέρχονται από τη βιομηχανία.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα, η ιχθυοκαλλιέργεια δημιουργεί μόλις 18 νέες θέσεις εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ πρόσθετης ζήτησης, αριθμός χαμηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο (22) και πολύ κάτω από τον τουρισμό (25,8). Στην πράξη, όμως, εδώ και 22 χρόνια δεν έχει προστεθεί ούτε μία νέα θέση εργασίας, παρά τις αυξημένες επιδοτήσεις και τα έσοδα.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των ενοικίων που οφείλονται στο Δημόσιο παραμένουν ανείσπρακτα, ενώ ο κλάδος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από δύο είδη ψαριών – τσιπούρα και λαβράκι – που καλύπτουν το 85% της αξίας παραγωγής, καθιστώντας τον ευάλωτο σε ασθένειες και διακυμάνσεις της αγοράς.

Από το 2014 και μετά, οι επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ χωρίς να έχει επιτευχθεί βιώσιμη κερδοφορία. Η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, Avramar, βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση, με υπέρογκα χρέη, κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και εργαζόμενους που παραμένουν χωρίς αυξήσεις εδώ και 15 χρόνια. Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγής δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά οφέλη για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως σημειώνει η μελέτη, «Η επιμονή σε μεγάλες επενδύσεις σε έναν τομέα που έχει υποαποδώσει για δύο δεκαετίες δεν είναι απλώς αναποτελεσματική — είναι κατάχρηση δημόσιας εμπιστοσύνης και πόρων». Η ερευνητική ομάδα ζητά άμεση αναθεώρηση της εθνικής στρατηγικής, με κατεύθυνση επενδύσεων σε τομείς που παράγουν αποδεδειγμένα βιώσιμα αποτελέσματα, όπως η τεχνολογία, η πράσινη οικονομία και οι μορφές αποκαταστατικής υδατοκαλλιέργειας.

Η Δρ. Γεωργία Ζούνη, επιστημονική υπεύθυνη της μελέτης, επισήμανε: «Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα: μιλάμε για έναν κλάδο που εξαρτάται υπερβολικά από επιδοτήσεις, δημιουργεί περιορισμένα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και συνοδεύεται από σοβαρές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις».

Αντίστοιχα, ο Δρ. Τριαντάφυλλος Πνευματικός πρόσθεσε: «Η ανάλυση δείχνει την ανάγκη για έναν πραγματικά βιώσιμο σχεδιασμό – με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και αυστηρό έλεγχο στη χρήση δημόσιων πόρων».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 15:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσημα εγκαίνια
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Επίσημα εγκαίνια

Μιχαηλίδου: Επέκταση για τρία χρόνια του προγράμματος «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία»
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Επέκταση για τρία χρόνια του προγράμματος «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BMW: «Ψαλίδι» σε 8.000 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση €1 δισ. ετησίως
Επιχειρήσεις

BMW: «Ψαλίδι» σε 8.000 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση €1 δισ. ετησίως

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών
Εργασιακά

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα
Ειδήσεις

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ