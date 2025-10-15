Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook από τη Moody’s

Η Moody’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Intralot σε B2 με σταθερό outlook, από Caa1 προηγουμένως.

Παράλληλα, αναβάθμισε σε B2 από B3 τις αξιολογήσεις των δύο ομολόγων που έχει εκδώσει η θυγατρική Intralot Capital Luxembourg S.A.. Πρόκειται για τα εξασφαλισμένα ομόλογα ύψους 600 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031, καθώς και για τα πλωτά εξασφαλισμένα ομόλογα ύψους 300 εκατ. ευρώ, επίσης με λήξη το 2031.

Η ενέργεια αυτή της Moody’s έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Intralot, στις 10 Οκτωβρίου 2025, σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς του διεθνούς διαδικτυακού τμήματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Bally’s International Interactive (BII), που ανήκε στην Bally’s Corporation, έναντι συνολικού τιμήματος 2,7 δισ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμού μετρητών (1,53 δισ. ευρώ) και μετοχών (1,136 δισ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, η Bally’s κατέστη πλειοψηφικός μέτοχος της Intralot, η οποία ωστόσο θα συνεχίσει να παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιπρόσθετα, στις 8 Οκτωβρίου 2025, η Intralot ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν ακαθάριστα έσοδα περίπου 429 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημέρα, καθώς και στις 10 Οκτωβρίου, η εταιρεία γνωστοποίησε αντίστοιχα την πλήρη εξόφληση του συνδυασμένου ομολογιακού δανείου ύψους 90 εκατ. ευρώ, το οποίο έληγε τον Ιανουάριο του 2026, καθώς και του αμερικανικού δανείου ύψους 184 εκατ. δολαρίων, με λήξη τον Ιούλιο του 2026.