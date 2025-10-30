ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στην Choose η επικοινωνιακή προβολή και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος HEALTH IQ του ΠΟΥ Ευρώπης στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις
17:54 - 30 Οκτ 2025

Στην Choose η επικοινωνιακή προβολή και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος HEALTH IQ του ΠΟΥ Ευρώπης στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Choose αναλαμβάνει τη στρατηγική επικοινωνίας, το πλάνο προβολής και τις εκπαιδευτικές δράσεις για το πρόγραμμα HEALTH IQ, που υλοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ/Ευρώπης) μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Το έργο HEALTH IQ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του ΠΟΥ/Ευρώπης και της Ελληνικής Κυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας. Το έργο, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, εισέρχεται πλέον σε ένα νέο στάδιο, προάγοντας ένα τεκμηριωμένο και ενιαίο πλαίσιο μέτρησης και βελτίωσης της φροντίδας, καλλιεργώντας κουλτούρα διαφάνειας και συνεχούς αναβάθμισης προς όφελος όλων των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Choose έχει αναλάβει κυρίως τη διαμόρφωση και υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του προγράμματος για όλη την Ελλάδα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών Γραφείου Τύπου, τη διαχείριση σχέσεων με τα ΜΜΕ και τη δημιουργία περιεχομένου για τα Social Media για την ανάδειξη του έργου μέσα από στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και σεμιναρίων για επαγγελματίες υγείας (project management), με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη διάχυση γνώσης σε όλο το σύστημα υγείας.

Μέσα από τις παραπάνω ενέργειες, η Choose ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών φορέων, επαγγελματιών υγείας και πολιτών, προάγοντας την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Choose, κ. Γιάννης Δέτσης, δήλωσε:

«Το HEALTH IQ αποτελεί ένα έργο που ενισχύει τον πυρήνα του δημόσιου συστήματος υγείας: την ποιότητα και την εμπιστοσύνη. Για την Choose, η ανάληψη της επικοινωνιακής στρατηγικής και του συντονισμού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τιμή, αλλά και ευθύνη. Ως εταιρεία που δρα με συνέπεια και μεθοδικότητα στη διαχείριση σύνθετων έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τη στρατηγική σε πράξη και την τεχνική γνώση σε ουσιαστική αλλαγή. Πιστεύουμε ότι η επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης προόδου, όταν βασίζεται στη διαφάνεια, στη συνεργασία και στον σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους».

Μέσα από αυτή τη συνεργασία με το Γραφείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και το Υπουργείο Υγείας. η Choose θα συμβάλει ενεργά ώστε το HEALTH IQ να υποστηρίξει την εξέλιξη του δημόσιου συστήματος υγείας, ενισχύοντας πρακτικές που κάνουν τη φροντίδα πιο αποτελεσματική, ποιοτική και ανθρώπινη για όλους.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 17:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΚΤΩΡ: Αυτόνομες εταιρείες για κατασκευές και παραχωρήσεις–ΣΔΙΤ μετά τις αποσχίσεις κλάδων
Επιχειρήσεις

ΑΚΤΩΡ: Αυτόνομες εταιρείες για κατασκευές και παραχωρήσεις–ΣΔΙΤ μετά τις αποσχίσεις κλάδων

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1,06 δισ. στο εννεάμηνο
Αναλύσεις

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1,06 δισ. στο εννεάμηνο

Θεοδωρικάκος: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο η πιο παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο η πιο παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές
Υγεία

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο
Υγεία

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους
Πολιτική

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας
Υγεία

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Τρεις νεκροί σύμφωνα με την πυροσβεστική

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ