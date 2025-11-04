ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών: «Ευρώπη &amp; Ελλάδα 2030 – Μια διαφορετική φορολόγηση για την ανάπτυξη»
Επιχειρήσεις
18:43 - 04 Νοε 2025

Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών: «Ευρώπη & Ελλάδα 2030 – Μια διαφορετική φορολόγηση για την ανάπτυξη»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) διοργανώνει την 9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψή της, με τίτλο "Ευρώπη & Ελλάδα 2030 – Μια διαφορετική φορολόγηση για την ανάπτυξη", αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 09:30 – 19:00,  αναδεικνύοντας φέτος τον διεθνή και ευρωπαϊκό χαρακτήρα της συζήτησης για το μέλλον της ανάπτυξης, της βιομηχανίας και της εργασίας.

Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της επαναβιομηχανοποίησης και της τεχνολογικής σύγκλισης

Οι προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε., που αποτέλεσαν τη βάση του διαλόγου για την ελληνική οικονομία, είναι σήμερα πιο επίκαιρες από ποτέ για ολόκληρη την Ευρώπη. Η ανάγκη για επαναβιομηχανοποίηση με όρους τεχνολογίας, επένδυση στην καινοτομία και στο upskilling/reskilling των εργαζομένων, αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό ζητούμενο, καθώς η ήπειρος καλείται να καλύψει το τεχνολογικό και παραγωγικό χάσμα με τις ΗΠΑ και την Ασία, διασφαλίζοντας ανταγωνιστικό προϊόν στο μεσο-μακροπρόθεσμο μέλλον.

Οι κοστολογημένες προτάσεις της ΕΕΝΕ ως ευρωπαϊκή ατζέντα:

  1. Μηδενικό Οριακό Μη Μισθολογικό Κόστος
    Προτείνεται η μείωση του οριακού μη μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που επενδύουν στην απόκτηση ή την αναβάθμιση ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων μέσω αντίστοιχης πιστοποίησης από έγκυρους θεσμικούς φορείς και ως απόρροια αυτού οι εργοδότες θα αυξάνουν τους μισθούς τους.
  2. Μειωμένη Οριακή Φορολόγηση Επιχειρήσεων
    Προτείνεται ένα σχήμα μειωμένης οριακής φορολόγησης για επιχειρήσεις για επιπλέον κέρδη που θα δηλώσουν πάνω από την προηγούμενη χρονιά αφού ληφθεί υπόψιν και αφαιρεθεί η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Αυτή η στρατηγική σκοπεύει στη διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση νέων επενδύσεων, προάγοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  3. Σταδιακή Κατάργηση Προκαταβολής Φόρου
    Η πρόταση για μία προγραμματισμένη, σταδιακή κατάργηση της προκαταβολή φόρου, για τα επόμενα δέκα και πλέον χρόνια, στοχεύει στην αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση των νέων επενδύσεων. Αυτή η ενέργεια αναμένεται να ενισχύσει τη συνολική οικονομική ανάπτυξη και να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα.
  4. Σταδιακή Επιτάχυνση Αποσβέσεων για Επενδύσεις σε Εξοπλισμό
    Προτείνεται η μείωση του χρόνου απόσβεσης επενδύσεων που γίνονται σε παραγωγικό εξοπλισμό, και δη αυτής της υψηλής τεχνολογίας σε 10% -10% - 40% - 40% στα 4 χρόνια αντί για 10% σε 10 χρόνια, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις που θα ενισχύσουν τη παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι το σημερινό καθεστώς αποσβέσεων στην Ελλάδα είναι από τα λιγότερα ανταγωνιστικά καθεστώτα στην ΕΕ.

Η φετινή διάσκεψη: Ευρωπαϊκή συμμετοχή και διάλογος

Η φετινή διάσκεψη φιλοξενεί κορυφαίους Έλληνες και Ευρωπαίους ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο Dr. Robert Habeck (πρ. Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας), η Sylvie Goulard (Καθηγήτρια Πρακτικής SDA Bocconi School of Management, Υποδιοικήτρια Τράπεζας της Γαλλίας, πρ. Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας), ο Dr.Martin Sandbu, (European Economics Commentator, Financial Times), στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες:

  • Ευρώπη & AI: Αντιμέτωποι με την πρόκληση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.
  • Ανθρώπινο δυναμικό, μετασχηματισμός και τεχνολογική αναβάθμιση: Η ανάγκη για upskilling/reskilling.
  • Ευρωπαϊκή επαναβιομηχανοποίηση: Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική (AI & Tech).
  • Αναπτυξιακή φορολογική πολιτική: Κίνητρα για επενδύσεις και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού προϊόντος.
  • Η συμβολή της άμυνας και της ασφάλειας στην ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη.
  • Ενίσχυση της ενδο-ευρωπαϊκής συνεργασίας και εξωστρέφειας.

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) καλεί τους ευρωπαίους εταίρους, τους θεσμούς και την επιχειρηματική κοινότητα να υιοθετήσουν μια νέα, φιλόδοξη ατζέντα για την ανάπτυξη, με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ενίσχυση των δεξιοτήτων, ώστε η Ευρώπη να διασφαλίσει τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Για παρακολούθηση της Διάσκεψης με φυσική παρουσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με την γραμματεία της Ένωσης στο τηλ.: 210 6772288 ή στο email secretary@eene.gr

Τη Διάσκεψη μπορείτε να την παρακολουθήσετε και διαδικτυακά στο: https://www.livemedia.gr/economic-forum-eene-2025

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγές ΝΔ: Στην πολιτική τοξικότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με σχέδιο, διαφάνεια και ευθύνη
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Στην πολιτική τοξικότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με σχέδιο, διαφάνεια και ευθύνη

Ο πρώτος διάλογος Γκιλφόιλ - Τασούλα δεν είναι αυτός που περίμενες
Ανεμοδείκτης

Ο πρώτος διάλογος Γκιλφόιλ - Τασούλα δεν είναι αυτός που περίμενες

NielsenIQ για λιανεμπόριο τροφίμων: Αύξηση τζίρου 7,6% λόγω στροφής στο «Back to Basics» και το «Homing»
Οικονομία

NielsenIQ για λιανεμπόριο τροφίμων: Αύξηση τζίρου 7,6% λόγω στροφής στο «Back to Basics» και το «Homing»

Στουρνάρας: Κομβικός ο τομέας της μεταποίησης για την οικονομική ανάπτυξη
Οικονομία

Στουρνάρας: Κομβικός ο τομέας της μεταποίησης για την οικονομική ανάπτυξη

Συνεχίζονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων – Νέα ειδοποιητήρια για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Συνεχίζονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων – Νέα ειδοποιητήρια για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας

Citi για ΟΠΑΠ: Θετικές εκτιμήσεις και τιμή-στόχος στα 20 ευρώ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Citi για ΟΠΑΠ: Θετικές εκτιμήσεις και τιμή-στόχος στα 20 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ κατά Τσίπρα: Εμφανίζεται σαν πυροσβέστης στη φωτιά που ο ίδιος άναψε
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ κατά Τσίπρα: Εμφανίζεται σαν πυροσβέστης στη φωτιά που ο ίδιος άναψε

Το ΔΝΤ βλέπει την Ελλάδα σε ρόλο «οδηγού» στη φορολογική διοίκηση
Οικονομία

Το ΔΝΤ βλέπει την Ελλάδα σε ρόλο «οδηγού» στη φορολογική διοίκηση

Ελληνική Οικονομία: Ανάκαμψη €26,4 δισ. στο κεφαλαιουχικό απόθεμα μετά από 12 χρόνια αποεπένδυσης
Οικονομία

Ελληνική Οικονομία: Ανάκαμψη €26,4 δισ. στο κεφαλαιουχικό απόθεμα μετά από 12 χρόνια αποεπένδυσης

Ανάπτυξη 0,6% για τη βρετανική οικονομία, αλλά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σκιάζει τις προοπτικές
Ειδήσεις

Ανάπτυξη 0,6% για τη βρετανική οικονομία, αλλά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σκιάζει τις προοπτικές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ