Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών: «Ευρώπη & Ελλάδα 2030 – Μια διαφορετική φορολόγηση για την ανάπτυξη»

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) διοργανώνει την 9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψή της, με τίτλο "Ευρώπη & Ελλάδα 2030 – Μια διαφορετική φορολόγηση για την ανάπτυξη", αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 09:30 – 19:00, αναδεικνύοντας φέτος τον διεθνή και ευρωπαϊκό χαρακτήρα της συζήτησης για το μέλλον της ανάπτυξης, της βιομηχανίας και της εργασίας.

Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της επαναβιομηχανοποίησης και της τεχνολογικής σύγκλισης

Οι προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε., που αποτέλεσαν τη βάση του διαλόγου για την ελληνική οικονομία, είναι σήμερα πιο επίκαιρες από ποτέ για ολόκληρη την Ευρώπη. Η ανάγκη για επαναβιομηχανοποίηση με όρους τεχνολογίας, επένδυση στην καινοτομία και στο upskilling/reskilling των εργαζομένων, αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό ζητούμενο, καθώς η ήπειρος καλείται να καλύψει το τεχνολογικό και παραγωγικό χάσμα με τις ΗΠΑ και την Ασία, διασφαλίζοντας ανταγωνιστικό προϊόν στο μεσο-μακροπρόθεσμο μέλλον.

Οι κοστολογημένες προτάσεις της ΕΕΝΕ ως ευρωπαϊκή ατζέντα:

Μηδενικό Οριακό Μη Μισθολογικό Κόστος

Προτείνεται η μείωση του οριακού μη μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που επενδύουν στην απόκτηση ή την αναβάθμιση ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων μέσω αντίστοιχης πιστοποίησης από έγκυρους θεσμικούς φορείς και ως απόρροια αυτού οι εργοδότες θα αυξάνουν τους μισθούς τους. Μειωμένη Οριακή Φορολόγηση Επιχειρήσεων

Προτείνεται ένα σχήμα μειωμένης οριακής φορολόγησης για επιχειρήσεις για επιπλέον κέρδη που θα δηλώσουν πάνω από την προηγούμενη χρονιά αφού ληφθεί υπόψιν και αφαιρεθεί η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Αυτή η στρατηγική σκοπεύει στη διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση νέων επενδύσεων, προάγοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σταδιακή Κατάργηση Προκαταβολής Φόρου

Η πρόταση για μία προγραμματισμένη, σταδιακή κατάργηση της προκαταβολή φόρου, για τα επόμενα δέκα και πλέον χρόνια, στοχεύει στην αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση των νέων επενδύσεων. Αυτή η ενέργεια αναμένεται να ενισχύσει τη συνολική οικονομική ανάπτυξη και να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα. Σταδιακή Επιτάχυνση Αποσβέσεων για Επενδύσεις σε Εξοπλισμό

Προτείνεται η μείωση του χρόνου απόσβεσης επενδύσεων που γίνονται σε παραγωγικό εξοπλισμό, και δη αυτής της υψηλής τεχνολογίας σε 10% -10% - 40% - 40% στα 4 χρόνια αντί για 10% σε 10 χρόνια, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις που θα ενισχύσουν τη παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι το σημερινό καθεστώς αποσβέσεων στην Ελλάδα είναι από τα λιγότερα ανταγωνιστικά καθεστώτα στην ΕΕ.

Η φετινή διάσκεψη: Ευρωπαϊκή συμμετοχή και διάλογος

Η φετινή διάσκεψη φιλοξενεί κορυφαίους Έλληνες και Ευρωπαίους ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο Dr. Robert Habeck (πρ. Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας), η Sylvie Goulard (Καθηγήτρια Πρακτικής SDA Bocconi School of Management, Υποδιοικήτρια Τράπεζας της Γαλλίας, πρ. Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας), ο Dr.Martin Sandbu, (European Economics Commentator, Financial Times), στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες:

Ευρώπη & AI: Αντιμέτωποι με την πρόκληση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Ανθρώπινο δυναμικό, μετασχηματισμός και τεχνολογική αναβάθμιση: Η ανάγκη για upskilling/reskilling.

Ευρωπαϊκή επαναβιομηχανοποίηση: Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική (AI & Tech).

Αναπτυξιακή φορολογική πολιτική: Κίνητρα για επενδύσεις και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού προϊόντος.

Η συμβολή της άμυνας και της ασφάλειας στην ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη.

Ενίσχυση της ενδο-ευρωπαϊκής συνεργασίας και εξωστρέφειας.

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) καλεί τους ευρωπαίους εταίρους, τους θεσμούς και την επιχειρηματική κοινότητα να υιοθετήσουν μια νέα, φιλόδοξη ατζέντα για την ανάπτυξη, με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ενίσχυση των δεξιοτήτων, ώστε η Ευρώπη να διασφαλίσει τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Για παρακολούθηση της Διάσκεψης με φυσική παρουσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με την γραμματεία της Ένωσης στο τηλ.: 210 6772288 ή στο email secretary@eene.gr

Τη Διάσκεψη μπορείτε να την παρακολουθήσετε και διαδικτυακά στο: https://www.livemedia.gr/economic-forum-eene-2025