Πηγές ΝΔ: Στην πολιτική τοξικότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με σχέδιο, διαφάνεια και ευθύνη
Πολιτική
18:08 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Πολιτική τοξικότητα αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλογίζουν στην αντιπολίτευση πηγές της ΝΔ, υποστηρίζοντας πως «η κυβέρνηση απαντά με σχέδιο, διαφάνεια και ευθύνη».

Οι κύκλοι της Πειραιώς τονίζουν ότι είναι «εμφανής η αμηχανία της αντιπολίτευσης μετά την κατάθεση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Την ίδια ώρα, που ο Υπουργός ανέδειξε τις διαχρονικές παθογένειες του Οργανισμού και περιέγραψε συγκεκριμένα βήματα που έγιναν για να αποκατασταθεί, αφενός η σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου με τους έντιμους αγρότες, μέσω της εφαρμογής του Action Plan, της ενίσχυσης των ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή, και της παράδοσης όλων των καταγγελιών στη Δικαιοσύνη, η αντιπολίτευση αναζητούσε να αποδώσει όλες τις ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία», υποστηρίζουν.

Η αντιπολίτευση επιχειρεί να παρουσιάσει ως σκάνδαλο μία διαδικασία εξυγίανσης

Μάλιστα, αφήνουν αιχμές για την αντιπολίτευση, η οποία – όπως σημειώνουν – δεν τόλμησε να επιχειρήσει καμία διαδικασία εξυγίανσης του οργανισμού, αλλά σήμερα ασκεί σφοδρή κριτική.

«Η αντιπολίτευση, δε, επιχειρεί να παρουσιάσει ως «σκάνδαλο» μια διαδικασία εξυγίανσης που η ίδια ποτέ δεν τόλμησε να ξεκινήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί των ημερών της, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεχόταν αρκετά διοικητικά πρόστιμα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Τσιάρας. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι από το 80% του προστίμου που είναι το πρόστιμο της Ελλάδος το 20% αφορά την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ενώ η χώρα μας δέχεται διοικητικό πρόστιμο που αυξάνεται εκθετικά για τα ίδια ‘παραπτώματα’», λένε οι πηγές της Πειραιώς και συνεχίζουν:

«Την ίδια στιγμή ο κ. Τσιάρας κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης για την Π. Τυχεροπούλου, τονίζοντας ότι η ίδια δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ) για την μετάταξή της και μάλιστα μετά το έγγραφο Σαλάτα για τα πεπραγμένα της, που διαβιβάστηκε στην εισαγγελία, ήραν το αίτημα για μετάταξη».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι δεν έχει γίνει καμία ανάκληση κάποιου φορέα πιστοποίησης για τα βιολογικά, την στιγμή που έχει γίνει αναστολή λειτουργίας πιστοποιητικών φορέων από τον ΕΣΣΥΔ και τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Ταυτόχρονα, η Χαριλάου Τρικούπη βλέπει… παραδοχή του Κ. Τσιάρα αλλά και πως δεν άλλαξε… τίποτα, σχετικά με τα αποτελέσματα στα βιολογικά, όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει ζητήσει τον έλεγχο και προχώρησε στο πάγωμα των πληρωμών».

«Τα προβλήματα δεν λύνονται με επικοινωνιακές κορώνες αλλά με διορθωτικές παρεμβάσεις»

«Είναι σαφές ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με επικοινωνιακές κορώνες αλλά με διορθωτικές παρεμβάσεις, θεσμικές αλλαγές και διαφάνεια στη λειτουργία του Οργανισμού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι δεν συγκαλύπτει τίποτα: όλα τα ζητήματα που προκύπτουν ερευνώνται, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται, και οι ευρωπαϊκές αρχές ενημερώνονται πλήρως. Αντίθετα, όσοι σήμερα μιλούν για «σκάνδαλο», είναι εκείνοι που άφησαν πίσω τους έναν ΟΠΕΚΕΠΕ με ελλείψεις, καθυστερήσεις και αδύναμες δομές ελέγχου. Η πραγματικότητα είναι ότι για πρώτη φορά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει σε τροχιά διαφάνειας, αξιοπιστίας και θεσμικής ανασυγκρότησης, με ξεκάθαρη πολιτική εντολή και διαρκή λογοδοσία προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

