Euronext: Νέα μηνύματα στους μετόχους της ΕΧΑΕ - Πληροφορίες για αλλαγή των όρων στη ΔΠ

Σήματα για την πορεία ανάπτυξης την επόμενη μέρα στέλνει η διοίκηση της Euronext στους μέτοχους του Ομίλου ATHEX καθώς μετρά αντίστροφα ο καιρός για την αποδοχή της δημόσιας πρότασής της, για την απόκτηση του 67% του ομίλου διαχείρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σήμερα (7/11) το μεσημέρι, μάλιστα, με βάση πληροφορίες, είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη στελεχών της διοίκησης της Euronext, με τους stakeholders του ΧΑ.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να γίνει μια συνολική επισκόπηση της όλης πορείας της της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών, αλλά και των μεγάλων ευκαιριών που ανοίγονται, εφόσον, τελεσφορήσει η όλη προσπάθεια. Βέβαια ο “πήχης” του 67% είναι ένα μεγάλο στοίχημα, για την εισηγμένη ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή πλατφόρμα, που ελέγχει ήδη 7 εθνικές αγορές, που φιλοδοξεί να ανοίξει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε ρευστότητα, τεχνολογική καινοτομία

Να σημειωθεί, ότι εφόσον η πρόταση επιτύχει, η ελληνική αγορά θα γίνει η όγδοη της Euronext μαζί με Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Νορβηγία. Θα ενταχθεί δηλαδή σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό ταμπλό και θα αποκτήσει πρόσβαση σε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ρευστότητας. Η Euronext, μάλιστα, υποστηρίζει πως η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε αυτήν «θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες της ελληνικής αγοράς να ενταχθούν σε ένα δίκτυο περισσότερων από 1.800 εισηγμένων εταιρειών, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με βάση την πρόταση, η Euronext, επιδιώκει να πάρει το “πράσινο” φως από το 67% των μετοχών, προτείνοντας ανταλλαγή μετοχών της ΕΧΑΕ με μετοχές της Euronext σε αναλογία 20 προς 1 Με βάση, δε, χρηματιστηριακές πηγές, στην τηλεδιάσκεψη στις 12.00 δεν αποκλείεται να μπει στο τραπέζι μια αλλαγή όρων της Δημόσιας πρότασης, για ποσοστό δηλαδή αποδοχής στο 50% και αύξηση τιμήματος.

Νέα μηνύματα

«Οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια αναπτυσσόμενη, εύρωστη και καινοτόμο εταιρεία, με ισχυρή εστίαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της», αναφέρει πάντως και πάλι η πλευρά της Euronext, με αφορμή τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου του 2025, τονίζοντας ότι:

1. Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Euronext δίνει ώθηση σε ισχυρή και συνεχή διψήφια αύξηση εσόδων

Με βάση όσα αναφέρονται, το γ' τρίμηνο του 2025 αποτέλεσε το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης εσόδων για την Euronext με αύξηση στα έσοδα κατά +10,6% σε ετήσια βάση που ανήλθαν σε €438,1 εκατ.. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται στην επέκταση των εσόδων που δεν σχετίζονται με τον όγκο συναλλαγών, καθώς και στην ανθεκτικότητα των εσόδων από διαδικασίες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης.

Οι δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τον όγκο συναλλαγών (non-volume-related activities) αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών εσόδων και εισοδημάτων της Euronext, αναδεικνύοντας την ισχύ και σταθερότητα του επιχειρηματικού της μείγματος.

Μέσω της προτεινόμενης συναλλαγής, οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την ελκυστική αναπτυξιακή δυναμική, συμμετέχοντας στη συνεχή διαφοροποίηση εσόδων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Euronext.

2. Η πειθαρχημένη διαχείριση κόστους από την Euronext δημιουργεί ισχυρή βάση για μελλοντικές επενδύσεις και ανάπτυξη

Με βάση τη Euronext, τα προσαρμοσμένα EBITDA της εταιρείας αυξήθηκαν κατά +12,6% σε ετήσια βάση, προσεγγίζοντας τα €280 εκατ., δηλαδή +2,6% πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA αυξήθηκε κατά +1,2 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο ισχυρό ποσοστό του 63,2%. Αυτό επέτρεψε στην Euronext να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για τα λειτουργικά κόστη (εκτός αποσβέσεων) για το 2025 από €670 εκατ. (Φεβρουάριος 2025) σε €660 εκατ.[1].

Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Euronext ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς κατά +4,3%, φτάνοντας τα €1,64 ανά μετοχή. Αυτό επιβεβαιώνει το διαχρονικό ιστορικό της Euronext να επιτυγχάνει αποτελέσματα που υπερβαίνουν τις προσδοκίες.

Με το να γίνουν μέτοχοι της Euronext, όπως αναφέρεται, οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX θα επωφεληθούν από μια εταιρεία με εξαιρετική πειθαρχία στη διαχείριση κόστους που απελευθερώνει πόρους για επενδύσεις στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον.

3. Σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου «Innovate for Growth 2027»

Παράλληλα, σημειώνεται ότι, τον Οκτώβριο, η Euronext παρουσίασε την πρώτη πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ETFs, προσφέροντας σημαντικά κέρδη επίδοσης σε όλη την αλυσίδα αξίας από τους εκδότες έως τους market makers, τους διανομείς, τους θεματοφύλακες και τους τελικούς επενδυτές. Επιπλέον, παρουσίασε το πρώτο «mini-sized» προθεσμιακό συμβόλαιο με εκκαθάριση σε μετρητά σε σημαντικά ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Euronext συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξης των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSDs) [2], τοποθετώντας τα Euronext Securities ως την προτιμώμενη επιλογή CSD για τις ευρωπαϊκές αγορές. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Euronext στοχεύει να μετασχηματίσει το τοπίο των ευρωπαϊκών CSDs και να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της αγοράς.

4. Η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση θωρακίζει τη χρηματοοικονομική υγεία για τους εισερχόμενους μετόχους

Με βάση και τα οικονομικά αποτελέμστα, η Εuronext σημειώνει ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς τα προσαρμοσμένα EBITDA των τελευταίων 12 μηνών μειώθηκε από 1,8x τον Ιούνιο του 2025 σε 1,5x στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025. Αυτή η ταχεία μείωση αντανακλά την ισχυρή λειτουργική μόχλευση και την ικανότητα της Euronext να δημιουργεί ταμειακές ροές.

Επιπλέον, η χρηματοοικονομική πειθαρχία της Euronext επιβεβαιώνεται και από την ισχυρή αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας Α- από την S&P. Οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX θα εισέλθουν στο κεφάλαιο μιας χρηματοοικονομικά υγιούς εταιρείας, η οποία έχει αποδείξει την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την κεφαλαιακή της διάρθρωση.

5. Αταλάντευτη δέσμευση της Euronext στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της

Παράλληλα αναφέρεται ότι η Euronext ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €250 εκατ., που θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου 2025 έως το τέλος του Α’ Τριμήνου 2026.

Το πρόγραμμα αυτό επιβεβαιώνει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και την πειθαρχημένη προσέγγισή της στη διάθεση κεφαλαίου (capital allocation). Επιπλέον, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης της Euronext στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

Ταυτόχρονα με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, η Euronext διαθέτει ισχυρό ιστορικό απόδοσης αξίας στους μετόχους μέσω συνεπούς καταβολής μερισμάτων. Από τη δημόσια εγγραφή της (IPO), η Euronext έχει επιστρέψει έως σήμερα περισσότερα από €2 δισ. στους μετόχους της.

Με την ένταξή τους στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Euronext μέσω της προτεινόμενης συναλλαγής, οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX θα επωφεληθούν άμεσα από την αξία που δημιουργεί η Euronext.

6. Οι μέτοχοι του Ομίλου ΑΤΗΕΧ αποκτούν πρόσβαση σε σημαντική ρευστότητα μέσω των μετοχών της Euronext

Σύμφωνα με τη διεθνή πλατφόρμα, η αναγνώριση της συνεχιζόμενης επιτυχίας της Euronext από την επενδυτική κοινότητα οδήγησε τον Σεπτέμβριο 2025 στην ένταξή της στον δείκτη CAC 40, τον γαλλικό δείκτη blue chips, προσφέροντας πρόσθετη ρευστότητα στη μετοχή.

Οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια ηγέτιδα ευρωπαϊκή εταιρία με υψηλή ρευστότητα. Εάν οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX προτιμούν να λάβουν μετρητά, οι μετοχές της Euronext, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα, μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν στην αγορά.

Οι μετοχές της Euronext είναι σαράντα δύο φορές (42x) πιο ρευστοποιήσιμες από τις αντίστοιχες του Ομίλου ATHEX, διευκολύνοντας την αποτελεσματική ρευστοποίησή τους.

Τι απαντά η Euronext σε «μύθους»

Η Euronext κάνει λόγο για μια σειρά από μύθους που έχουν “βγει” στη δημοσιότητα. Αναφέρει, δε, ότι απαντώντας σε αναφορές ότι οι μικρές χρηματιστηριακές εταιρείες ενδέχεται να υποχρεωθούν να κλείσουν ή να συγχωνευθούν, καθώς δεν θα μπορούν πλέον να είναι ανταγωνιστικές, ότι, στην πραγματικότητα, αντιθέτως, το εγχώριο χρηματιστηριακό οικοσύστημα θα ωφεληθεί σημαντικά από ένα διευρυμένο φάσμα προϊόντων, ευκαιρίες ένταξης και διαπραγμάτευσης σε μεγαλύτερη επενδυτική βάση, αυξημένη προβολή και ελκυστικότητα της αγοράς σε ένα περιβάλλον με περισσότερες προοπτικές.

Ό Όμιλος ATHEX θα παραμείνει ελληνική εταιρεία, υποστηρίζοντας το εγχώριο οικοσύστημα. Χρηματιστές, επενδυτές, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες θα συνεχίσουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά και, στην πραγματικότητα, θα δουν ότι τη δραστηριότητά τους να ενισχύεται καθώς η πλατφόρμα του ATHEX θα ενταχθεί στην πανευρωπαϊκή υποδομή της Euronext, η οποία θα συνδέει την Ελλάδα με 7 ακόμη αγορές και, ενδεχομένως, ακόμη περισσότερες στο μέλλον, όσο η Euronext συνεχίζει να επεκτείνεται.

Η Euronext θα δημιουργήσει ένα πιο δυναμικό και διασυνδεδεμένο περιβάλλον. Δεν θα αντικαταστήσει το υπάρχον οικοσύστημα. Σε αγορές όπως το Όσλο και το Μιλάνο, η αγορά διαπίστωσε αύξηση στον όγκο συναλλαγών, νέες εισαγωγές, ευρύτερη εμπλοκή πελατών και νέες διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Σε σχέση με προβληματισμούς ότι τα κόστη συναλλαγών ή οι προμήθειες για τους Έλληνες χρηματιστές και επενδυτές θα μεταβληθούν, αναφέρει ότι:

Στην πραγματικότητα ο Όμιλος ATHEX διατηρεί σήμερα μονοπωλιακή θέση σε μία περιορισμένη αγορά, γεγονός που του επιτρέπει να επιβάλλει κόστη συναλλαγών και προμήθειες δύο έως τρεις φορές υψηλότερα.

Συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη ενιαία δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπη και υιοθετώντας μια ενοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα, οι συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά θα επωφεληθούν από αυξημένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Σε σχέση με το εάν εισηγμένες εταιρείες, ιδιαίτερα οι μικρότερες, δεν θα μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν σε μια πολύ μεγαλύτερη κεφαλαιαγορά, τονίζει ότι στην πραγματικότητα, οι ελληνικές εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα αποκτήσουν αυξημένη προβολή και πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπης.

Σήμερα, πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε μια περιορισμένη αγορά και συχνά αναγκάζονται να αποχωρήσουν από το ΧΑ ή να αναζητήσουν διπλή εισαγωγή σε ξένες αγορές. Η ένταξη στο δίκτυο της Euronext θα τους επιτρέψει να παραμείνουν εισηγμένες στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές επενδυτικό κοινό σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό θα ενισχύσει τη ρευστότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητά τους, θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές και πιθανώς θα ενθαρρύνει ελληνικές εταιρείες, όπως από τον κλάδο της ναυτιλίας, να επιστρέψουν (στο Χρηματιστήριο Αθηνών).

Η Euronext είναι ο κορυφαίος χρηματιστηριακός όμιλος για ΜμΕ στην Ευρώπη, με περίπου 1.400 εισηγμένες μικρομεσαίες εταιρείες. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το IPOready και το Euronext Tech Leaders, η Euronext προσφέρει κορυφαία εργαλεία σε επίπεδο προβολής, πρόσβασης σε ρευστότητα και ετοιμότητας για ανάπτυξη.

Οι ελληνικές ΜΜΕ θα ωφεληθούν άμεσα από αυτά τα προγράμματα, αποκτώντας πρόσβαση στα ίδια εργαλεία και την ίδια προβολή με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Η ένταξη στο δίκτυο της Euronext, με κεφαλαιοποίηση €6,5 τρισ., συνεπάγεται βαθύτερη ρευστότητα, ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης και ισχυρότερη εμπιστοσύνη των επενδυτών, ενώ παράλληλα θα διατηρούν την έδρα τους στην Αθήνα.

Η ενσωμάτωση στην Euronext οδηγεί πάντοτε σε αυξημένη δραστηριότητα εγγραφών, μεγαλύτερη προβολή και σημαντική ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, το Oslo Børs από 197 εισηγμένες εταιρείες το 2019 περιλαμβάνει πλέον 298 (+51%), ενώ η Borsa Italiana από 320 το 2021 σε 408 σήμερα (+28%).