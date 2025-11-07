Enterprise Greece: Η Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση «INDAGRA 2025» στο Βουκουρέστι
16:49 - 07 Νοε 2025

Enterprise Greece: Η Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση «INDAGRA 2025» στο Βουκουρέστι

Reporter.gr Newsroom
Η Enterprise Greece διοργάνωσε για ακόμη μία χρονιά την Εθνική Συμμετοχή στη Διεθνή Γεωργική Έκθεση «INDAGRA 2025», που πραγματοποιήθηκε από 29 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025 στο εκθεσιακό κέντρο ROMEXPO του Βουκουρεστίου, στη Ρουμανία.

Η INDAGRA αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη έκθεση του αγροτικού τομέα στη Ρουμανία και διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη ROMEXPO σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρουμανίας συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των σημαντικότερων εταιρειών του κλάδου από όλη την Ευρώπη.

Η ελληνική συμμετοχή, περιλάμβανε τις εταιρείες Palaplast, Evak, Siptec, Olimpias, Avramis Roses, Agrology, Olympus Nursery – Pepiniera Olympys, καθώς και — για πρώτη φορά μετά την πανδημία — την Ένωση Κατασκευαστών Αγροτικών Μηχανημάτων Ελλάδας (ΕΚΑΓΕΜ).

Με αναβαθμισμένα περίπτερα και υπό το νέο συλλογικό brand του κλάδου «Greece|Agricultural Equipment – From Seed to Harvest» που σχεδίασε η Enterprise Greece, η εθνική παρουσία ξεχώρισε για την αισθητική, την τεχνογνωσία και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η Ρουμανία αποτελεί στρατηγική αγορά-στόχο για τον ελληνικό αγροτικό εξοπλισμό, καθώς είναι η δεύτερη χώρα προορισμού (έτος 2024) για τα ελληνικά προϊόντα του κλάδου, αντιπροσωπεύοντας 18,9% των συνολικών εξαγωγών, μετά τη Βουλγαρία (19,7%) και πριν την Ουκρανία (13,3%). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ITC-Trade Map και της EPM-Greece, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 οι εξαγωγές ελληνικού αγροτικού εξοπλισμού προς τη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 23,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Την ελληνική αποστολή επισκέφθηκαν ο κ. Κωνσταντίνος Δίκαρος, Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βουκουρέστι, ο κ. Γρηγόρης Σταφίδας, Γραμματέας ΟΕΥ Β΄, καθώς και ο κ. Άγγελος Φράγκος, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η ΕΚΑΓΕΜ απένειμε τιμητικές πλακέτες στον κ. Κωνσταντίνο Δίκαρο, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, και στην κα. Βιβή Καλαμάρα, Υπεύθυνη Εξωστρέφειας Αγροτοτεχνικού Εξοπλισμού της Enterprise Greece, για τη σημαντική συμβολή τους στην προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων και της εξωστρέφειας του κλάδου. Τις πλακέτες παρέδωσαν η Πρόεδρος της ΕΚΑΓΕΜ, κα. Δήμητρα Εμμανουηλίδου, και το μέλος του Δ.Σ., κα. Βούλα Γεωργαντή.

Στην ελληνική παρουσία στάθηκε με δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στην INDAGRA 2025 για άλλη μία χρονιά επιβεβαιώνει την δυναμική της αγοράς της Ρουμανίας για τις εξαγωγές του ελληνικού αγροτοτεχνικού τομέα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν τεχνογνωσία, καινοτομία και ανταγωνιστικά προϊόντα που ξεπερνούν τα σύνορα. Η Enterprise Greece στηρίζει σταθερά την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, ανοίγοντας νέους δρόμους για ανάπτυξη, συνεργασία και βιώσιμη παραγωγή. Μεταξύ αυτών των αγορών είναι σίγουρα και η Ρουμανία, η οποία αποτελεί για εμάς στρατηγικό εταίρο και μια αγορά με μεγάλες προοπτικές για το ελληνικό επιχειρείν

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΚΑΓΕΜ, κα. Δήμητρα Εμμανουηλίδου, δήλωσε: «Με τέτοιες συνεργασίες και θεσμική υποστήριξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικούν δυναμικά τη θέση που τους αξίζει στις διεθνείς αγορές!».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 16:56
