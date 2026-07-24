Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας το πρωί της Παρασκευής 24/7. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Νικουσόρ Νταν, η κατάρριψη έγινε από ρουμανικό μαχητικό F-16 σε μη κατοικημένη περιοχή, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για πολίτες.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό για να εξακριβώσουν όλες τις λεπτομέρειες.

Όπως τόνισε, σε ανάρτηση του, ο Ρουμάνος πρόεδρος: «Σήμερα το πρωί, γύρω στις 11:00, ένας Ρουμάνος πιλότος που επέβαινε σε αεροσκάφος F-16 κατέρριψε ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας μας.

Δεν πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, οπότε ο πιλότος μπόρεσε να ανοίξει πυρ χωρίς να υπάρξει κανένας κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή, ομάδες από αρμόδιους φορείς διεξάγουν έρευνα στην περιοχή προκειμένου να προσδιορίσουν όλες τις λεπτομέρειες του περιστατικού».

{https://x.com/NicusorDanRO/status/2080571682327048261}