Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό για να εξακριβώσουν όλες τις λεπτομέρειες.
Όπως τόνισε, σε ανάρτηση του, ο Ρουμάνος πρόεδρος: «Σήμερα το πρωί, γύρω στις 11:00, ένας Ρουμάνος πιλότος που επέβαινε σε αεροσκάφος F-16 κατέρριψε ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας μας.
Δεν πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, οπότε ο πιλότος μπόρεσε να ανοίξει πυρ χωρίς να υπάρξει κανένας κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή, ομάδες από αρμόδιους φορείς διεξάγουν έρευνα στην περιοχή προκειμένου να προσδιορίσουν όλες τις λεπτομέρειες του περιστατικού».
{https://x.com/NicusorDanRO/status/2080571682327048261}