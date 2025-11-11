Square Lime: Οι ταξιδιώτες πολυτελείας στρέφονται προς βιωματικές εμπειρίες με αυθεντικό χαρακτήρα
Επιχειρήσεις
13:31 - 11 Νοε 2025

Square Lime: Οι ταξιδιώτες πολυτελείας στρέφονται προς βιωματικές εμπειρίες με αυθεντικό χαρακτήρα

Reporter.gr Newsroom
Η Square Lime, ελληνική εταιρεία διαχείρισης boutiquehotels & villas, επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στη διεθνή έκθεση Luxperience 2025 στο Σίδνεϊ, μεταφέροντας πολύτιμα insights για τη νέα εποχή του luxury travel. Μέσα από συναντήσεις με luxury travel advisors, tour operators και συνεργάτες του διεθνούς δικτύου, η εταιρεία κατέγραψε μια σαφή στροφή του κοινού της Ασίας – Ειρηνικού προς βιωματικές εμπειρίες με αυθεντικό χαρακτήρα, ουσιαστικές ανθρώπινες επαφές και έντονο το τοπικό στοιχείο.

Ταξιδιωτικές Τάσεις: Από την ποσότητα στην εμπειρία

Η αυστραλιανή αγορά, ιδιαίτερα ώριμη στον τομέα του premium τουρισμού, αποτυπώνει το πώς επαναπροσδιορίζεται η πολυτέλεια διεθνώς:

  • Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές, ωστόσο οι ισοτιμίες και το αυξημένο κόστος ταξιδιών έχουν οδηγήσει αρκετούς να αναζητούν εμπειρίες με καλύτερο value for money πιο κοντά στην πατρίδα τους.
  • Οι παρατεταμένες διαμονές σε έναν μόνο προορισμό γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς — το 58% των Αυστραλών ταξιδιωτών στο εξωτερικό επισκέφθηκαν μόνο μία χώρα ανά ταξίδι το 2024, έναντι 42% το 2019.
  • Η Ιαπωνία συνεχίζει να μαγνητίζει το αυστραλιανό κοινό, καταγράφοντας 56.440 ταξίδια τον Ιούλιο του 2025 και συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για τους Αυστραλούς (The Canberra Times). Για πρώτη φορά, η Ιαπωνία ξεπέρασε την Ιταλία ως ο πιο δημοφιλής διεθνής προορισμός (LATTE Luxury News).

«Η συμμετοχή μας στο Luxperience 2025 υπενθύμισε για ακόμη μία φορά ότι η κατανόηση μιας αγοράς ξεπερνά τα δεδομένα — αφορά την κατανόηση των ανθρώπων, του τρόπου ζωής και της εξελισσόμενης έννοιας της πολυτέλειας. Η Αυστραλία παραμένει μία αγορά με έντονη προτίμηση προς τα ταξίδια με νόημα — οι επισκέπτες εκτιμούν τον χρόνο, την αυθεντικότητα και τη γνήσια αίσθηση τόπου», δήλωσε ο Βασίλης Λαπαναΐτης, ιδρυτής της Square Lime.

Η ζήτηση για boutique, βιωματικούς και ήρεμους προορισμούς παραμένει ισχυρή. Οι ταξιδιώτες αναζητούν πιο αυθεντικά, «ανθρώπινα» μέρη — όπου η ποιότητα υπερισχύει της ποσότητας και η φιλοξενία έχει ψυχή.

Η παρουσία της Square Lime στη Luxperience 2025

Με φιλοσοφία low-noise, high-impact, η Square Lime επικεντρώθηκε σε στοχευμένες συναντήσεις με επαγγελματίες που μοιράζονται κοινό όραμα: τη βιώσιμη, design-led φιλοξενία που εστιάζει στην εμπειρία, όχι στον όγκο. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε σε boutique, οικογενειακά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένα καταλύματα, επιβεβαιώνοντας ότι το meaningful travel αποτελεί πλέον την καρδιά της σύγχρονης πολυτέλειας.

Προοπτικές για το 2026

Με αφετηρία τα insights και τις συνεργασίες που καλλιεργήθηκαν στο Σίδνεϊ, η Square Lime συνεχίζει να διαμορφώνει το επόμενο κεφάλαιο του meaningful travel, εστιάζοντας:

  • στη βιώσιμη αρχιτεκτονική,
  • στην αυθεντική σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες,
  • και στην τεχνολογία που ενισχύει την προσωποποιημένη εμπειρία χωρίς να υποκαθιστά την ανθρώπινη διάσταση της φιλοξενίας.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Naxos Premium — ένα επιμελημένο concept εμπειριών που ενώνει αυθεντικότητα, γαστρονομία και slow travel — η Square Lime επιδιώκει να ενώσει προορισμούς κάτω από μια κοινή αφήγηση ήθους, βιωσιμότητας και τοπικής ταυτότητας.

Ταυτόχρονα, παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενδυνάμωση των κοινοτήτων και την περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη — αξίες που συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν την έννοια της πολυτέλειας και τον ρόλο που η Square Lime επιθυμεί να διαδραματίσει στη νέα εποχή της φιλοξενίας.

