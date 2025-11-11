Προσωπικά δάνεια Eurobank για τους χρήστες της πλατφόρμας Spitogatos
Επιχειρήσεις
12:48 - 11 Νοε 2025

Συνεργασία για χορηγήσεις ξεκινά η Spitogatos, η πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα, με τη Eurobank. Όπως αναφέρεται η συνεργασία έχει στόχο να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους χρήστες στα πρώτα τους βήματα προς το νέο τους σπίτι.

Πλέον, με βάση ανακοίνωση, "όλες τις αγγελίες αγοράς και μίσθωσης ακινήτων που προβάλλονται στο Spitogatos, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για χορήγηση προσωπικού δανείου από την Eurobank. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν άμεσα τα σημαντικά πρώτα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη μετακίνηση σε νέο σπίτι, όπως η προκαταβολή ενοικίου, τα έξοδα μεσιτείας, τα έξοδα μετακόμισης, τα έξοδα μικροεπισκευών ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Επιλέγοντας να λάβει περαιτέρω πληροφορίες, ο χρήστης του Spitogatos θα ανακατευθύνεται μέσω υπερσυνδέσμου (link) στην ιστοσελίδα της eurobank.gr/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.eurobank.gr/&source=gmail&ust=1762943892464000&usg=AOvVaw0my1uzdZvlUz_Vq0NXX9BV">Eurobank, όπου θα μπορεί να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα προσωπικά δάνεια και, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-Banking ή mobile-Banking για τη χορήγηση δανείου.

Η δυνατότητα αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Spitogatos να προσφέρει στους χρήστες περισσότερα εργαλεία και ολοκληρωμένες λύσεις που διευκολύνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας αναζήτησης ακινήτου."

