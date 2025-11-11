ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Νέος πρόεδρος του ΔΣ ο Ανδρέας Ταπραντζής
Επιχειρήσεις
13:04 - 11 Νοε 2025

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Νέος πρόεδρος του ΔΣ ο Ανδρέας Ταπραντζής

Reporter.gr Newsroom
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ανακοινώνει τη σύνθεση του νέου της διοικητικού συμβουλίου. 

Ακολουθεί ολόκληηρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 21ης Οκτωβρίου 2025 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως ορίζονται στο αρ. 3 του Ν. 4706/2020 και στην υπ’ αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλόλητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως επίσης και της πλήρωσης των προϋποθέσεων/κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Ανδρέας Ταπραντζής του Βελησσάριου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Ηλίας Παϊζάνης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Τατιάνα Καραπαναγιώτη του Λέοντα - Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής ήτοι από την 21/10/2025 έως την 20/10/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ακολούθως, και σε εφαρμογή της από 21ης Οκτωβρίου 2025 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα πληρούν τα κριτήρια και θα διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και η θητεία των οποίων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι:

1. Ανδρέας Ταπραντζής του Βελησσάριου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Τατιάνα Καραπαναγιώτη του Λέοντα - Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό Μέλος Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Τα μέλη διαθέτουν στο σύνολό τους διοικητική γνώση και εμπειρία και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ήτοι, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομολογιακά δάνεια). Δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι κ.κ. Ανδρέας Ταπραντζής και Εμμανουήλ Φαφαλιός, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, ενώ όπως προβλέπεται και από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020, περίπτωση ζ, ο κ. Ανδρέας Ταπραντζής θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης όλα τα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017 και Ν. 4706/2020. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του Ν. 4706/2020, ως κάτωθι:

1. Ανδρέας Ταπραντζής του Βελησσάριου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Τατιάνα Καραπαναγιώτη του Λέοντα - Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος

