Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Το επίπεδο που βρίσκονται οι υποδομές στη χώρα, η ασφάλεια του κτιριακού αποθέματος, τα νέα ψηφιακά εργαλεία και η αειφορία απασχόλησαν τη συζήτηση που είχαν ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Απόστολος Μαγγηριάδης, στο πλαίσιο εκδηλώσεων της έκθεσης Beyond 2026 που διεξάγεται 17-19 Ιουνίου.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναγνώρισε πως, σε ό,τι αφορά τις κλασικές υποδομές όπως είναι οι δρόμοι ή τα ψηφιακά συστήματα, το επίπεδο της χώρας είναι πλέον σχετικά ικανοποιητικό, ωστόσο, «δεν φροντίζουμε να γνωρίζουμε τι έχουμε καθώς δεν είναι καταγεγραμμένες οι υποδομές της χώρας και δεύτερον δεν ασχολούμαστε με τη συντήρηση». Χαρακτήρισε ως ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα την καταγραφή των υποδομών στο Εθνικό Μητρώο που έχει ολοκληρώσει το ΤΕΕ, προκειμένου να αποφεύγεται και η αναζήτηση ευθυνών όταν σημειώνεται κάποιο συμβάν. Η καταγραφή αυτή, σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό, θα επιτρέψει να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα συντήρησής τους, πρωτοβουλία που θα πρέπει να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα. «Η συντήρηση των υποδομών κοστίζει αρκετά, αλλά πρέπει να γίνει προτεραιότητα» τόνισε, προσθέτοντας ότι «καθώς πολλές χώρες αντιμετωπίζουν ζητήματα, τώρα είναι η ώρα για διαπραγμάτευση με την Ευρώπη, προκειμένου ένα μέρος της χρηματοδότησης να στραφεί σε αυτή την κατεύθυνση».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε τον ρόλο των νέων ψηφιακών εργαλείων στην προτεραιοποίηση των συντηρήσεων των υποδομών, φέρνοντας ως παράδειγμα τα προγράμματα των έξυπνων γεφυρών που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τα οποία, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών διδύμων, παρακολουθούν τη δομική υγεία τους «για να ξέρουμε με τι σειρά θα πρέπει να τις συντηρήσουμε». Τα προγράμματα αφορούν 650 οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες, ενώ σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό αντίστοιχα συστήματα θα πρέπει να αναπτυχθούν στις κρίσιμες υποδομές της χώρας με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξήγησε ότι «όσο δεν έχουμε στοιχεία και δεν καταγράφουμε τις υποδομές, δεν βάζουμε προτεραιότητα στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και δεν γνωρίζουμε το κόστος». Πλέον, όμως, «έχουμε τον οδηγό, το ζήτημα είναι πόσο θα επεκταθεί, με ποια χρηματοδότηση και να μπούμε στη λογική της συντήρησης».

«Να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης της στατικής ενίσχυσης των οικιστικών κτιρίων»

Ερωτηθείς για το κτιριακό απόθεμα της χώρας και τους τρόπους συντήρησής του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έκανε λόγο για ένα πιο δύσκολο ζήτημα από ό,τι οι μεγάλες υποδομές και ξεκαθάρισε πως «θα πρέπει να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης της στατικής ενίσχυσης». Παρατήρησε ότι έχουν δοθεί αρκετά χρήματα μέσω των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και σημείωσε ότι «δεν μπορεί να φτιάχνουμε το κτίριο ενεργειακά τέλειο και κάποια μέρα αυτό να πέσει. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος που θα συντηρούμε ή θα αυξάνουμε τη στατική αντοχή των κτιρίων». Δίνοντας μία εικόνα του κτιριακού αποθέματος, σημείωσε πως τα σπίτια προ του 1955 δεν έχουν καμία αντισεισμική θωράκιση, τα προ του 1985 πολύ μικρή, ενώ τα σπίτια μετά το 1993-95 είναι κάπως καλά, ασφαλή, ωστόσο αυτά τα σπίτια αποτελούν σχετικά μικρό ποσοστό. Ο Γιώργος Στασινός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του προσεισμικού ελέγχου περίπου σε 30.000 δημόσια κτίρια όπως σχολεία, πανεπιστήμια, πυροσβεστικούς σταθμούς, αστυνομικά τμήματα και νοσοκομεία, που υλοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και πρόσθεσε ότι «δεν είναι πάντα θέμα πόρων, είναι να θες να το κάνεις».

Ερωτηθείς για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη τόνισε ότι «σε συνδυασμό με άλλα έργα όπως το e-Άδειες και η ψηφιοποίηση των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας, είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε μία τεράστια ψηφιακή μεταρρύθμιση». Εξήγησε ότι με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος τα γεωχωρικά δεδομένα που χρειάζονται προκειμένου να χτίσει, ενώ στόχος είναι στο μέλλον να έχει ισχύ διοικητικής πράξης. Ειδικότερα, για την ψηφιοποίηση των αρχείων των Πολεοδομιών ανέφερε ότι σε δύο με τρεις μήνες θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο της χώρας. Και συνέδεσε όλα τα καινοτόμα ψηφιακά έργα του ΤΕΕ με το σύστημα e-adeies. «Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο 90% για να μπορούμε να τα κάνουμε όλα ψηφιακά, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις και προβλήματα αντικειμενικότητας και διαφθοράς» τόνισε.

Σχετικά με την αειφόρο δόμηση, ο Γιώργος Στασινός σημείωσε ότι στοχεύει από κάθε πλευρά οι κατασκευές να είναι ανθεκτικές και φιλικές στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει μία σειρά από Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ που, ουσιαστικά, θα περιγράφουν τον τρόπο υλοποίησης έργων με πράσινο πρόσημο και ανθεκτικότητα, για παράδειγμα με έμφαση στην τοποθέτηση υλικών, ενώ και τα ίδια τα υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να τοποθετούνται από τεχνίτες επίσης πιστοποιημένους. Η Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 0 που έχει ήδη εκδοθεί δίνει την κατεύθυνση για το πώς θα συντάσσονται οι σχετικές οδηγίες για να επιτευχθεί η αειφορία.

Σημειώνεται ότι η Beyond, διεθνής έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας με έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διεξάγεται 17-19 Ιουνίου 2026 στο Metropolitan Expo στην Αθήνα σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.