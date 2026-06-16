Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Στην ευθύνη που έχει αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να σχεδιάζει και να υλοποιεί με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια κρίσιμα έργα για την ανθεκτικότητα των υποδομών, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, κατά την παρουσίαση του έργου «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» και των επίσης έξυπνων συστημάτων που αναπτύχθηκαν για τις 10 μεγαλύτερες σήραγγες του ΟΣΕ, το αυτόνομο δίκτυο οδοφωτισμού καθώς και τις Έξυπνες Πρότυπες Διαβάσεις Πεζών και Μαθητών.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Στασινός «τα έξυπνα συστήματα έχουν στον πυρήνα τους τεχνολογίες αιχμής, ακρίβεια και, πάνω από όλα, αποτέλεσμα». Και για τον λόγο αυτό «στο ΤΕΕ δεν κρυφτήκαμε μπροστά στην πρόκληση, αναλάβαμε την ευθύνη. Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε, με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, με τα έξυπνα δίκτυα που αναπτύσσονται «μετατρέπουμε ένα παραδοσιακό, “σιωπηλό”, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο σε ένα ζωντανό, ψηφιακό οικοσύστημα, που μας μιλά, μας προειδοποιεί και μας βοηθά να προστατευτούμε. Αυτό σημαίνει σύγχρονο, υπεύθυνο Κράτος. Αυτό σημαίνει πρόληψη, στην πράξη».

«Από την κατασταλτική στην προληπτική συντήρηση»

Ο Γιώργος Στασινός υπογράμμισε τον ρόλο της επιστήμης και των εργαλείων που προσφέρει, σημειώνοντας ότι «με το έργο “Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών”, κάνουμε μια ιστορική στροφή: περνάμε από την κατασταλτική στην προληπτική συντήρηση. Δεν περιμένουμε να συμβεί η αστοχία ή η καταστροφή για να τρέξουμε κατόπιν εορτής. Προλαμβάνουμε». Χαρακτήρισε δε, το έργο «γιγαντιαίο» καθώς αφορά «390 οδικές γέφυρες σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας».

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Γιώργος Στασινός «η ασφάλεια των μεταφορών πρέπει να είναι - και εμείς προσπαθούμε να την κάνουμε – ολιστική». Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιήθηκαν ακόμα τρία παράλληλα έργα «που συμπληρώνουν αυτή την ψηφιακή ασπίδα».

Αρχικά, ανέφερε τις «Έξυπνες Σιδηροδρομικές Σήραγγες», έργο με το οποίο θωρακίζονται οι 10 μεγαλύτερες σήραγγες του ΟΣΕ, συνολικού μήκους σχεδόν 65 χιλιομέτρων, με το οποίο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ «η ασφάλεια των σηράγγων περνά σε μια εποχή πραγματικών, real time δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης».

Το επόμενο έργο αφορά στα «Αυτόνομα Έξυπνα Δίκτυα Φωτισμού LED» με τα οποία φωτίζονται τμήματα οδικών αξόνων επαρχιακών δικτύων μήκους 958 χιλιομέτρων. Ο φωτισμός γίνεται με 31.938 νέα, εντελώς αυτόνομα φωτιστικά σώματα, με δικό τους φωτοβολταϊκό, μπαταρία λιθίου και έξυπνη τηλεδιαχείριση μέσω SIM. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει έντονα θετικό πρόσημο σε ζητήματα εξοικονόμησης και οδικής ασφάλειας, καθώς όπως εξήγησε ο Γιώργος Στασινός «μειώνουμε το ενεργειακό αποτύπωμα —πιστοί στη στρατηγική μας για ένα Πράσινο ΤΕΕ— και ταυτόχρονα συμβάλλουμε να έχουμε λιγότερα ατυχήματα και δυστυχήματα στην άσφαλτο».

Σε ό,τι αφορά στις «Έξυπνες Πρότυπες Διαβάσεις Πεζών και Μαθητών» ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανέδειξε την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας «για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, τα παιδιά μας, έξω από τα σχολεία». Τα αυτόνομα συστήματα με ηλιακούς συλλέκτες, ανιχνεύουν την παρουσία του πεζού και ενεργοποιούν αμέσως δυναμική σήμανση LED στο οδόστρωμα και τις πινακίδες, αναγκάζοντας τον οδηγό να ελαττώσει ταχύτητα, προστατεύοντας τον πεζό στοχευμένα.

«Η Πολιτεία να μην αφήσει τα συστήματα που ολοκληρώνουμε, να χαθούν στην αναζήτηση αρμοδιοτήτων»

Ο Γιώργος Στασινός ανέδειξε τη σημασία που έχει και η επόμενη ημέρα των έργων σημειώνοντας ότι «το ΤΕΕ ανέλαβε τη δική του ευθύνη. Τώρα, είναι υποχρέωση της Πολιτείας να μην αφήσει αυτά τα ολοκληρωμένα, τεχνολογικά καινοτόμα και άρτια συστήματα που ολοκληρώνουμε, να χαθούν στην αναζήτηση αρμοδιοτήτων και στην έλλειψη μηχανισμών».

Επιπλέον, κάλεσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φορέα του δημοσίου να αξιοποιήσει την πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Υποδομών και να καταγράψει τι υποδομές διαθέτει και σε τι κατάσταση. «Δεν είναι η ώρα να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε ενέργειες που θα μας βοηθήσουν να ελέγξουμε και να συντηρήσουμε τις υποδομές μας συνολικά» επισήμανε και πρόσθεσε ότι «πρέπει και η αυτοδιοίκηση να συμβάλει και στη διαρκή συντήρηση όλων των υποδομών μας».

Ν. Παναγιωτόπουλος: Η συντήρηση των υποδομών είναι επένδυση για το μέλλον

Από την πλευρά του ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Έργων και Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ, ανέφερε ότι «τα δύο έργα των έξυπνων γεφυρών ολοκληρώθηκαν έγκαιρα και έντεχνα».

Ειδικότερα, όπως επεσήμανε, το έργο Έξυπνων Γεφυρών Περιφερειών είναι ιδιαίτερο καθώς το ίδιο το ΤΕΕ συνέλεξε τις γέφυρες που έπρεπε να εξεταστούν. Ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για την υλοποίηση του έργου μέσω έξι εκτελεστικών συμβάσεων κατανεμημένων σε Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα.

Ανέλυσε τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του ΤΕΕ για την ολοκλήρωση του προγράμματος, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί οδηγό για μελλοντικά έργα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η χώρα πρέπει να διαθέτει προγραμματισμό και τα χρήματα να επιταχύνουν τον εν λόγω προγραμματισμό.

Όπως έκανε γνωστό, στην αρχή το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε 260 γέφυρες, ενώ στην πορεία προστέθηκαν επιπλέον 130 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, το σημαντικότερο είναι η ασφάλεια, αλλά βασικό μέλημα είναι η γνώση πως οι υποδομές της χώρας είναι το ενεργητικό της χώρας. Και συμπλήρωσε ότι εάν οι υποδομές δεν συντηρούνται, τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν και το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο. Όπως τόνισε ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Έργων και Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ, «καταφέραμε να ακούσουμε πώς μας μιλάνε αυτές οι γέφυρες και να βάλουμε στον προγραμματισμό της χώρας την έννοια ότι η συντήρηση είναι επένδυση για το μέλλον». Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, αλλά και τις Περιφέρειες της χώρας για την αρωγή τους.

Το έργο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.