Πώς η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ φέρνει «απογείωση» της Wyndham Hotels & Resorts

Η – σε πλήρη ανάπτυξη – στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, όπως αποτυπώνεται, σχεδόν κάθε μέρα, με συμφωνίες (π.χ. στην ενέργεια), με τελευταία τα όσα έλαβαν χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τις υπογραφές, παρουσία της Πρέσβεως των ΗΠΑ, Κ. Γκίλφοιλ, μεταξύ ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz, δημιουργεί θετικό κλίμα και για άλλες συνέργειες μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος σε κλάδους, όπως ο τουρισμός.

Ο λόγος για τη Wyndham Hotels & Resorts, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με περίπου 8.300 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 855.000 δωματίων σε περισσότερες από 100 χώρες, σε 6 ηπείρους.

Ο αμερικανικός κολοσσός, λοιπόν, κοινοποίησε, την εβδομάδα που πέρασε, το στόχο του να τριπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό του στην ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια. Μοχλός για την πορεία ανάπτυξης αυτή είναι η συνεργασία με ισχυρούς τοπικούς εταίρους, όπως η DKG Development, με την οποία έχει συμφωνηθεί η ανάπτυξη 12 νέων ξενοδοχειακών μονάδων έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σημειώνεται ότι οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη για τη δημιουργία του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, στον Πειραιά. Το ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε δύο όμορα οκταώροφα κτιριακά συγκροτήματα, συνολικής επιφάνειας σε 4.300 τ.μ. και θα είναι δυναμικότητας 72 πολυτελών εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων. Αναμένεται δε να κάνει εγκαίνια το α’ τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα, η αμερικανική ξενοδοχειακή εταιρεία Wyndham Hotels & Resorts αναπτύσσει συνεργασία με τη Sokio Hotels & Resorts, την αλυσίδα ξενοδοχείων που συνδέεται με την Oikos Property Developments. Μέσω της συνεργασίας αυτής, έχουν δρομολογηθεί δύο μονάδες στην Αττική υπό το σήμα σήμα της Wyndham Hotels & Resorts αλλά και το Ramada Residences by Wyndham, στην Χαλκιδική, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το α’ τρίμηνο του 2026.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, δε, αναμένεται να κάνει εγκαίνια και το TRYP by Wyndham Piraeus Port στον Πειραιά, μέσω της συνεργασίας της Wyndham Hotels & Resorts με την εταιρεία Zafido Holding Ltd.

Τα αναπτυξιακά πλάνα της εταιρείας συνοδεύουν τις πολύ καλές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, οι οποίες αποτυπώνονται ήδη στις υφιστάμενες μονάδες της εταιρείας.

«Η χρονιά του 2025 ήταν πολύ καλή για τον ελληνικό τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασίλης Θεμελίδης, Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης της Wyndham Hotels & Resorts στο περιθώριο του Resort & Residential (R&R) Hospitality Forum που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα.

Ο ίδιος, μάλιστα, διαπιστώνει μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών από την νησιωτική προς την ηπειρωτική χώρα, και ειδικά σε ανερχόμενους προορισμούς, τους οποίους έχει βάλει εδώ και καιρό στο ραντάρ της η εταιρεία.

Το στοίχημα των branded serviced apartments

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας για την ελληνική αγορά αυξάνεται σταθερά, κάτι που συμπίπτει και με τη γενικότερη κινητικότητα του αμερικανικού παράγοντα στη χώρα – από τις ενεργειακές επενδύσεις έως τις στρατηγικές συνεργασίες σε υποδομές και τουρισμό. Πέρα από τα ξενοδοχεία, δε, η Whyndham στρέφει ενεργά το βλέμμα της και στα branded serviced apartments.

«Ο βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων μας παραμένουν τα ξενοδοχεία, ωστόσο, επικεντρωνόμαστε και στη διεύρυνση της παρουσίας μας στο κομμάτι των branded serviced apartments που καλύπτουν μια νέα ανάγκη των ταξιδιωτών. Τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα είναι κάτι ανάμεσα σε ξενοδοχειακό δωμάτιο και καταλύματα τύπου Airbnb», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεμελίδης.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η ανάπτυξη των branded residences είναι μια εξελισσόμενη τάση και μια στρατηγική κατεύθυνση, που καλύπτει τις συνεχώς μεταβαλόμενες ανάγκες των επισκεπτών.

«Οι ταξιδιώτες θέλουν περισσότερα: καλύτερη διαβίωση, επαγγελματική διαχείριση, αναγνωρίσιμο όνομα και, ταυτόχρονα, ένα προϊόν οικονομικά προσβάσιμο. Οι επενδυτές, από την άλλη, αναζητούν επιχειρηματικά μοντέλα με μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό και σταθερότητα στη ζήτηση. Το δικό μας πλεονέκτημα είναι ότι το κάναμε πράξη πρώτοι σε μεγαλύτερη κλίμακα. Εδώ και χρόνια, επενδύουμε συστηματικά στις branded κατοικίες μεσαίας κατηγορίας. Μέσα από brands όπως το Wyndham ή το Ramada, φέραμε το μοντέλο σε αγορές όπου η έννοια του brand στις κατοικίες ήταν ανύπαρκτη», ανέφερε.

Σημειωτέον ότι ο αμερικανικός κολοσσός διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο branded residences στην Κεντρική και Ανατολική Ασία, με ισχυρή παρουσία σε χώρες όπως η Γεωργία, και δυναμική ανάπτυξη στην Ινδία, όπου η μεσαία τάξη η οποία αναζητά τέτοιου είδους προϊόντα φιλοξενίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 150 εκατ. άτομα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με περίπου 8.300 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 855.000 δωματίων σε περισσότερες από 100 χώρες και διαχειρίζεται σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο 25 εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Dolce, Super 8, Days Inn, Ramada, Microtel, La Quinta, Baymont, Wingate, AmericInn, Hawthorn Suites, Trademark Collection and Wyndham.

Αναβάθμιση για όλα τα μέλη την περίοδο των γιορτών με επιπλέον προνόμια

Στο μεταξύ, με βάση ανακοίνωση, με το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα επιβράβευσης ξενοδοχείων Wyndham Rewards ανακοίνωσε συνεργασία με τη γνωστή ηθοποιό Beverly D’Angelo, γνωστή για τον ρόλο της ως Ellen Griswold στην κλασική ταινία National Lampoon’s Christmas Vacation, με στόχο να προσφέρει στα μέλη του δωρεάν αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα συμμετοχής για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνοδευόμενη από επιπλέον προνόμια.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών ενεργειών του προγράμματος και αφορά όλα τα μέλη του Wyndham Rewards παγκοσμίως. Έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι ταξιδιώτες μπορούν να επισκεφθούν το WyndhamRewards.com/Upgrade και να ζητήσουν τη δωρεάν αναβάθμιση, αποκτώντας πρόσβαση σε προνόμια που αυξάνονται ανάλογα με το επίπεδο συμμετοχής, όπως early check-in, late checkout, προτιμώμενα δωμάτια και αναβάθμιση σε σουίτα.

Η προσφορά ισχύει έως το τέλος του έτους και, σύμφωνα με το πρόγραμμα, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να επωφεληθούν από επιπλέον ανέσεις στις εορταστικές μετακινήσεις τους.

Τα μέλη που ήδη διαθέτουν επίπεδο Diamond μπορούν να εγγραφούν για να λάβουν πενταπλούς πόντους σε όλες τις επιλέξιμες διαμονές που θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης προωθητικής ενέργειας του προγράμματος για φέτος. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Ο Αντιπρόεδρος Πιστότητας και Εμπειρίας Επισκεπτών της Wyndham Hotels & Resorts, κ. Mike Shiwdwin, δήλωσε τα εξής: «Όλοι γνωρίζουμε πώς είναι τα ταξίδια αυτή την εποχή του χρόνου: Γεμάτα αεροδρόμια, φορτωμένα αυτοκίνητα και οικογενειακές συγκεντρώσεις που πάντα καταλήγουν να περιλαμβάνουν μερικούς επιπλέον καλεσμένους. Η Wyndham είναι εδώ για να βοηθήσει. Είτε πρόκειται για μία διανυκτέρευση σε ένα Days Inn, για ένα σαββατοκύριακο σε ένα La Quinta, είτε για μια πολυτελή απόδραση σε ένα υπέροχο Wyndham Grand, αυτή η αναβάθμιση είναι ο τρόπος μας να υπενθυμίσουμε στους ταξιδιώτες ότι με το Wyndham Rewards, κάθε διαμονή λάμπει λίγο περισσότερο».

Αναβάθμιση επιπέδου για όλα τα μέλη

Το πρόγραμμα Wyndham Rewards διαθέτει τέσσερις βαθμίδες συμμετοχής, Blue, Gold, Platinum και Diamond, με κάθε επίπεδο να παρέχει πρόσθετα προνόμια στα μέλη του. Με τη συγκεκριμένη αναβάθμιση, κάθε μέλος αποκτά τουλάχιστον βαθμίδα Gold για την περίοδο των εορτών, γεγονός που διευκολύνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε επιπλέον παροχές κατά τις επόμενες διαμονές.

Αναλυτικά:

Blue: Ενεργοποιείται με την εγγραφή και περιλαμβάνει εγγυημένους 1.000 πόντους σε κάθε επιλέξιμη διαμονή, δωρεάν Wi-Fi και rollover νύχτες.

Gold: Μετά από 5 επιλέξιμες διανυκτερεύσεις, τα μέλη απολαμβάνουν προτιμώμενο δωμάτιο, δυνατότητα late checkout, αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης και 10% περισσότερους πόντους ανά διαμονή.

Platinum: Μετά από 15 επιλέξιμες διανυκτερεύσεις, τα μέλη έχουν όλα τα προνόμια Gold, καθώς και early check-in, δωρεάν αναβαθμίσεις αυτοκινήτου στις Avis και Budget (ΗΠΑ και Καναδάς) και 15% περισσότερους πόντους.

Diamond: Μετά από 40 επιλέξιμες διανυκτερεύσεις, περιλαμβάνονται όλα τα προνόμια Platinum, καθώς και αναβάθμιση σε σουίτα, ειδικό καλωσόρισμα κατά το check-in (όπου διατίθεται) και 20% περισσότερους πόντους.

Η Beverly D’Angelo ανέφερε ότι οι εορτές αποτελούν περίοδο χαράς και έντονης κινητικότητας, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards δίνει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν άνεση, επιπλέον προνόμια και καλύτερη οργάνωση των διαμονών τους, χάρη στο δίκτυο των 20 και πλέον ξενοδοχειακών brands και των χιλιάδων καταλυμάτων του ομίλου.

Λεπτομέρειες της προσφοράς

Η εορταστική αναβάθμιση είναι διαθέσιμη για όλα τα μέλη Blue, Gold και Platinum σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσοι δεν είναι ακόμη μέλη, μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο WyndhamRewards.com και να ενεργοποιήσουν την αναβάθμιση.

Μόλις ενεργοποιηθεί η αναβάθμιση, τα μέλη του Blue αναβαθμίζονται αυτομάτως σε Gold, τα μέλη του Gold σε Platinum και τα μέλη του Platinum σε Diamond.

Τα προνόμια ισχύουν αμέσως μετά την ενεργοποίηση και καλύπτουν διαμονές που θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Εξαιρούνται τα προνόμια αντιστοίχισης επιπέδων με το Caesars Rewards®. Τα μέλη που θα επωφεληθούν από αυτή την αναβάθμιση δεν είναι επιλέξιμα για την προσφορά πενταπλών πόντων.

Το Wyndham Rewards

Το Wyndham Rewards, μέρος της Wyndham Hotels & Resorts, της μεγαλύτερης εταιρείας franchise ξενοδοχείων παγκοσμίως, έχει αναδειχθεί ως το Νο.1 πρόγραμμα επιβράβευσης ξενοδοχείων σύμφωνα με τους αναγνώστες της USA TODAY. Περισσότερα από 121 εκατ. μέλη κερδίζουν τουλάχιστον 1.000 πόντους σε κάθε επιλέξιμη διαμονή, με δυνατότητα εξαργύρωσης για δωρεάν διανυκτερεύσεις από μόλις 7.500 πόντους.

Με χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα διακοπών και ενοικιαζόμενα καταλύματα παγκοσμίως, το πρόγραμμα προσφέρει μια από τις πιο ευέλικτες και γενναιόδωρες εμπειρίες ανταμοιβής στον ξενοδοχειακό κλάδο.