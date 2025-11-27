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European Innovation Solutions (Ευρωσύμβουλοι): Στόχοι ανάπτυξης και στροφή σε τεχνολογία και άμυνα – Σχέδιο για εξαγορές
Επιχειρήσεις
11:35 - 27 Νοε 2025

European Innovation Solutions (Ευρωσύμβουλοι): Στόχοι ανάπτυξης και στροφή σε τεχνολογία και άμυνα – Σχέδιο για εξαγορές

Γιώργος Αλεξάκης
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Με «καύσιμο» από τα έσοδα της εταιρείας και την καλή της, εν γένει, οικονομική πορεία, αλλά και την ενισχυμένη ρευστότητα, ένεκα της πώλησης ακινήτου αναμένεται να τροφοδοτηθεί η επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας European Innovation Solutions (EINS), πρώην Ευρωσυμβουλοι, που πλέον στρέφεται σε άμυνα και τεχνολογία.  

Μάλιστα η εταιρεία, με 17 χρόνια παρουσία σε έργα με αναφορά στην αμυντική βιομηχανία, προσβλέπει στα όσα εξελίσσονται στην ΕΕ με τα νέα προγράμματα επενδύσεων στον κλάδο και το λεγόμενο «dual use», τις επενδύσεις με πολιτικό και αμυντικό πρόσημο, δηλαδή.

Όπως ανέφερε ο ο πρόεδρος της εισηγμένης Πάρις Κοκορότσικος , η εταιρεία πραγματοποιεί το «μεγάλο άλμα» (jump start) σε έναν νέο κύκλο στρατηγικής ωρίμανσης, με στόχο την ισχυρή παρουσία σε άμυνα, ενεργειακή μετάβαση, τεχνολογικά οικοσυστήματα και διεθνή έργα.

Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε πάνω από 8 χώρες, απασχολεί 80 εργαζόμενους, ενώ εφαρμόζει μοντέλο όπου η συντριπτική πλειονότητα του έργου εκτελείται in-house, με ελάχιστη χρήση υπεργολάβων. Σήμερα, το 45% της δραστηριότητας αφορά την ενεργειακή μετάβαση, με σταδιακή ενίσχυση της θέσης της σε τεχνολογικά πάρκα της Ανατολικής Ευρώπης.

Στόχοι διετίας

Όπως εξήγησε ο κ. Κοκοροτσικός, το νέο επιχειρηματικό πλάνο έως το 2026 μετεξελίσσεται και προβλέπει

  • 10% συμμετοχή σε έργα άμυνας
  • 10% σε διεθνή έργα
  • 25% σε ενεργειακά έργα
  • 25% σε έργα στρατηγικού και ψηφιακού μετασχηματισμού

Ουσιαστικά, η εταιρεία στρέφεται στο εξωτερικό αλλά και την άμυνα από εκεί που μέχρι τώρα το βασικό της χαρτοφυλάκιο ήταν σε έργα ενεργειακής εξοικονόμησης και διαχείρισης.

Μετά το ΤΑΑ

Μάλιστα, ο CEO ανέφερε ότι η επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα περιλαμβάνει ένα ΕΣΠΑ που ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί, 8 δισ. ευρώ νέων προγραμμάτων που ξεκινούν σταδιακά, και από το 2026 το Sundial Climate Fund για αποανθρακοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι νέες αυτές χρηματοδοτικές ροές δημιουργούν σημαντικό χώρο για έργα ενεργειακής μετάβασης, υποδομών και τεχνολογικής αναβάθμισης.

Στον τομέα της άμυνας, η EINS προετοιμάζεται να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο έργων σε μια περίοδο όπου προωθείται:

  • μεγάλο πρόγραμμα για νεοφυείς εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας,
  • δράσεις ένταξης ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας,
  • υποστήριξη εταιρειών για τεχνολογίες dual use (πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης).

Με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, από το σημερινό 0,7% του ΑΕΠ σε αμυντική βιομηχανία, ο κλάδος θα πρέπει να φτάσει στο 2,5%, δηλαδή στα 7 δισ. ευρώ, ανοίγοντας τεράστιες προοπτικές.

Να σημειωθεί ότι η EINS συμμετέχει ήδη σε σχήματα συνεργασίας με ευρωπαϊκές εταιρείες που θέλουν πρόσβαση στα προγράμματα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Στο φόντο αυτό, η εταιρεία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με στρατηγικές συμφωνίες και νέα εταιρικά σχήματα, κοινοπραξία με τη Xenios για λύσεις blockchain, συνεργασία με την QM Cert για πλατφόρμα ISO automation, νέα συνεργασία για εφαρμοσμένη τεχνητή νοημοσύνη (applied AI).

Παράλληλα, εξετάζεται πιθανή εξαγορά εταιρείας AI, που θα ενισχύσει τη στροφή της EINS προς τον τεχνολογικό κλάδο.

Συνολικά, 800.000 ευρώ αναμένεται να επενδυθούν σε joint ventures και νέα εταιρικά σχήματα, όπου η EINS διατηρεί 51% συμμετοχή.

Οικονομικά δεδομένα

Πάντως, η εταιρεία έχει ισχυρή ρευστότητα και μηδενικό δανεισμό. Το πρόσφατο deal πώλησης του κτιρίου στα 5,9 εκατ. ευρώ ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα της εταιρείας. Μέρος του ποσού θα διατεθεί για επιστροφή κεφαλαίου (λεπτά ανά μετοχή) Το υπόλοιπο θα ενισχύσει το «λογιστικό προφίλ» της εταιρείας και τη χρηματοδότηση των νέων επεκτάσεων.

Παράλληλα, όπως ανέφερε και ο CEO της εισηγμένης Στάθης Ταυρίδης, το φετινό ανεκτέλεστο 10 εκατ. ευρώ αποτελεί σημαντική δεξαμενή για την άνοδο των εσόδων του χρόνου. Έτσι, για το 2026 προβλέπεται αύξηση στον κύκλο εργασιών, +15%, όπως και φέτος, με έσοδα κοντά στα 7 εκατ. ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 11:36
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