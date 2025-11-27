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Lidl Ελλάς: Εξαγωγές €527 εκατ. για ελληνικά προϊόντα – Οι νέες επενδύσεις
Επιχειρήσεις
11:59 - 27 Νοε 2025

Lidl Ελλάς: Εξαγωγές €527 εκατ. για ελληνικά προϊόντα – Οι νέες επενδύσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Ισχυρό εξαγωγικό στίγμα δίνει η Lidl Ελλάς στην εγχώρια παραγωγή, με βάση τα όσα είπε ο επικεφαλής της, Μάρτιν Μπραντενμπούργκερ, μέσω του δικτύου της Lidl σε 31 χώρες συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της Lidl στην Ελλάδα τον Μάρτιο  δίνει τη σκυτάλη στον διάδοχό του Μίλτο Φοροζίδη, αποχαιρετώντας συνεργάτες και δημοσιογράφους υπό τη σκιά της Ακροπόλεως, σε μια σεμνή και έμφορτη συναισθημάτων εκδήλωση. 

Μετά από μια μακρά παρουσία την Ελλάδα, όπως τόνισε ο επικεφαλής της, η αλυσίδα παραμένει σταθερά δεύτερη. Χωρίς, πάντως δημοσιευμένα στοιχεία λόγω της νομικής της μορφής, συνάγεται, ως δεύτερη, μετά την Σκλαβενίτης, μια και η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι με τζίρο 1,94 δις ευρώ το 2024 εκείνη που “φωτογραφίζεται” ως τρίτη. «Είμαστε με διαφορά η νούμερο 2 αλυσίδα σε τζίρο στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων» ανάφερε χθες ο κ. Μπραντενμπούργερ σε δημοσιογραφική παρουσίαση της στρατηγικής της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, πάντως, στα σημαντικά της θητείας του, πε΄ρα από τη θέση στο εγχώριο λιανεμπόριο είναι το ότι καταγράφονται εξαγωγές 527 εκατ. ευρώ για ελληνικά προϊόντα μέσω του δικτύου της Lidl σε 31 χώρες συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Συνολικά ελληνικά προϊόντα έχουν πρόσβαση, δυνητικά. σε περισσότερα από 12.000 καταστήματα της αλυσίδας.

Με βάση στα στοιχεία που παρέθεσε ο επικεφαλής της Lidl Ελλάς για το 2024 το ύψος των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων ανήλθε σε 527,6 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εξήχθησαν, δε, συνολικά 1.647 κωδικοί από 268 Έλληνες παραγωγούς.

Όπως είπε, οι εξαγωγές βασίζονται σε τρεις πυλώνες και ειδικότερα τις θεματικές εβδομάδες Eridanous, τη σταθερή γκάμα και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Μάλιστα, οι εξαγωγές Eridanous καταγράφουν σταθερή πρόοδο με κύκλο εργασιών 93,8 εκατ. ευρώ, 257 προϊόντα και 55 προμηθευτές.

Στη μόνιμη γκάμα ο κύκλος εργασιών φθάνει τα 433,8 εκατ. ευρώ από 1.390 προϊόντα και 185 προμηθευτές. Οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών από 78 προμηθευτές που εξήχθησαν το 2024 μέσω του διεθνούς δικτύου της Lidl σε 19 χώρες έφτασαν στα 186 εκατ. ευρώ.

Το δίκτυο

Παράλληλα, ανακοίνωσε και το επενδυτικό πλάνο της Lidl για τη διετία 2026-2027 ύψους 200 εκατ. ευρώ, που αφορά στην ανάπτυξη νέων σημείων πώλησης όσο και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου.

Με βάση τα λεχθέντα και το πλάνο επενδύσεων, στο τέλος του έτους θα ανοίξει άλλο ένα κατάστημα στο Μαρούσι, ενώ για το 2026 σχεδιάζεται το άνοιγμα πέντε νέων καταστημάτων με την Αττική, όπου έχει 55 καταστήματα, να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για μεγαλύτερη επέκταση. Κομβικό θα είναι αυτό στον Κηφισό, ενώ έτρεξαν ανακαινίσεις στα καταστήματα στο Αιγάλεω, Ρέντη, και Χερσόνησο. Επίσης, στις αρχές Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του καταστήματος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια των καταστημάτων στην Κομοτηνή, την Ιερισσό και τον Νέο Κόσμο.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Στο μεταξύ η αλυσίδα δίνει έμφαση στην αναβάθμιση του logistic center στα Τρίκαλα που εξυπηρετεί την κεντρική Ελλάδα και θα ολοκληρωθεί το 2026. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου logistic center συνολικής έκτασης 62.000 τ.μ. στην Ελευσίνα που προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα και θα ολοκληρωθεί το 2029 δημιουργώντας 200 νέες θέσεις εργασίας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Επιπλέον, η Lidl προχωρά το πρόγραμμα εγκατάστασης αυτόματων ταμείων. M;alista, ;eως το τέλος του 2026 το 50% των καταστημάτων Lidl θα έχουν self check και με βάση το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος το 2027, τα νέας γενιάς ταμία θα βρίσκονται σε όλο το δίκτυο. Στο πλάνο περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις για το DRS αλλά και έργα εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ.

Νέα χωροθέτηση

Παράλληλα η γερμανική αλυσίδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, καθώς η αποτελούν, πλέον, σημαντικό τμήμα του τζίρου της. Πρόκειται για προϊόντα που έχουν ισχυρή απήχηση στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη να εντάσσονται περίπου 50 νέοι κωδικοί, ενώ κάθε Σάββατο ακολουθούν συμπληρωματικές προωθητικές ενέργειες.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, από τον Μάρτιο του 2026 θα διαμορφωθεί διακριτός χώρος πωλήσεων για την εν λόγω non food κατηγορία, με στόχο την οργανωμένη παρουσίαση και τον σαφή διαχωρισμό των θεματικών κατηγοριών —όπως εργαλεία, αθλητικά είδη, ρούχα και κουζινικά σκεύη— ώστε η πλοήγηση του πελάτη να γίνεται πιο εύκολα και στοχευμένα.

Προς το παρόν πάντως όπως είπε ο επικεφαλής της εταιρείας δεν σχεδιάζoνται στην Ελλάδα online πωλήσεις για τα non food προϊόντα όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ από τον Μάρτιο του 2026 η εταιρεία θα εγκαινιάσει το Lidl House, έναν ανοιχτό χώρο στο κέντρο της Αθήνας που θα λειτουργεί ως σημείο δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών και workshops γύρω από τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής.

Οι τιμές και ο πληθωρισμός

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, ο κ. Μπραντενμπούργκερ ανέφερε ότι – τόσο βάσει εσωτερικών μετρήσεων της εταιρείας όσο και σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα της IWD σε 44 βασικά προϊόντα του «καλαθιού» – οι τιμές της Lidl εμφανίζονται κατά μέσο όρο πάνω από 10% χαμηλότερες σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όπως σημείωσε, «το να προσφέρεις χαμηλές τιμές δεν είναι στρατηγική στα χαρτιά αλλά δέσμευση απέναντι στον καταναλωτή».

Ερωτηθείς για το πρόστιμο που είχε επιβληθεί πριν από δύο μήνες για παράβαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε προσφυγή, εκτιμώντας πως – με δεδομένο ότι έχει υπάρξει δικαίωση άλλης αλυσίδας – η υπόθεση δεν προκαλεί ανησυχία.

Στο 1,07 δισ. ευρώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ

Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα της Lidl το 2024 η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ έφτασε στο 1,07 δισ. (0,52%) του ΑΕΠ, η συνολική συνεισφορά στην απασχόληση στις 38,1 χιλ. θέσεις εργασίας και αντιστοιχεί στο 0,73% της συνολικής απασχόλησης της χώρας. Ενώ από κάθε άμεση θέση εργασίας μας υποστηρίζονται 4,6 επιπλέον θέσεις εργασίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Το εισόδημα από τις συνολικές θέσεις εργασίας υποστηρίζει 91,3 χιλ. ανθρώπους. Οι φόροι και εισφορές ανήλθαν σε 438 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία το 2024 πραγματοποίησε 2 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε χορηγίες, δωρεές και δαπάνες για κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις.

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