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Στις 19 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση της Intralot
Επιχειρήσεις
22:19 - 28 Νοε 2025

Στις 19 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση της Intralot

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Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση της Intralot καλείται να αποφασίσει για την τροποποίηση της εταιρικής επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, καθώς και για την έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση της εταιρείας:

«Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Intralot που θα γίνει την 19η Δεκεμβρίου του 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

2. Μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

4. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) ή/και διακράτησής τους για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

5. Ανακοινώσεις.

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή ενάτη (29η) Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης».

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