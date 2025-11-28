Παπαθανάσης: Εξαιρετικά τιμητική για την Ελλάδα η υποψηφιότητα του Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup

Ως «εξαιρετικά τιμητική» για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για το Eurogroup.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (28/11) ο κ. Πιερρακάκης υπέβαλλε μέσω επιστολής του την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

Ακολουθεί αναλυτικά η δήλωση του κ. Παπαθανάση:

«Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια εξαιρετικά τιμητική εξέλιξη, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα.

Αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της τεράστιας απόστασης, όχι μόνο χρονικής, αλλά κυρίως ουσιαστικής, που μας χωρίζει από τα δύσκολα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, όταν κάποιοι, παίζοντας την τύχη της χώρας στα «ζάρια», έθεσαν σε κίνδυνο την στρατηγική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και της Ν.Δ. για μια Ελλάδα στο κέντρο της ενωμένης Ευρώπης, για μια Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Το Eurogroup αποτελεί έναν κορυφαίο θεσμό που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων εντός της Ε.Ε. Πολύ περισσότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, όπου η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μεγάλες προκλήσεις, αλλά και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, για το παρόν και για την επόμενη μέρα του κοινού μας σπιτιού, για το παρόν και το μέλλον των συμπολιτών μας, πρωτίστως των νέων.

Ως Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την επιτάχυνση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση μιας σταθερής οικονομικής αναπτυξιακής πορείας με δημοσιονομική στοχοθεσία και κοινωνικό πρόσημο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να συμβάλλει καταλυτικά στην εμπέδωση μιας πραγματικής κοινής αγοράς με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κορυφαίων ζητημάτων όπως το στεγαστικό, η κλιματική κρίση, η χρηματοδότηση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη. Το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Από τη δική του μεριά, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας με αφορμή την υποψηφιότητα Πιερρακάκη σημείωσε:

«Η υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την Προεδρία του Eurogroup αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και ισχυρή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.Επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον σταθερά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχονταςμε αυξανόμενο κύρος και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων για το ευρωπαϊκό μέλλον.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με την εμπειρία και το στρατηγικό του όραμα, μπορεί να συμβάλει καθοριστικάστην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για οικονομική σταθερότητα, ανάπτυξη, ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που θα καθορίσουν τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά του. Είναι προς όφελος της πατρίδας μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης».