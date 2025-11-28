ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαθανάσης: Εξαιρετικά τιμητική για την Ελλάδα η υποψηφιότητα του Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup
Οικονομία
21:22 - 28 Νοε 2025

Παπαθανάσης: Εξαιρετικά τιμητική για την Ελλάδα η υποψηφιότητα του Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ως «εξαιρετικά τιμητική» για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για το Eurogroup. 

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (28/11) ο κ. Πιερρακάκης υπέβαλλε μέσω επιστολής του την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

Ακολουθεί αναλυτικά η δήλωση του κ. Παπαθανάση:

«Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια εξαιρετικά τιμητική εξέλιξη, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα.

Αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της τεράστιας απόστασης, όχι μόνο χρονικής, αλλά κυρίως ουσιαστικής, που μας χωρίζει από τα δύσκολα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, όταν κάποιοι, παίζοντας την τύχη της χώρας στα «ζάρια», έθεσαν σε κίνδυνο την στρατηγική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και της Ν.Δ. για μια Ελλάδα στο κέντρο της ενωμένης Ευρώπης, για μια Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Το Eurogroup αποτελεί έναν κορυφαίο θεσμό που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων εντός της Ε.Ε. Πολύ περισσότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, όπου η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μεγάλες προκλήσεις, αλλά και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, για το παρόν και για την επόμενη μέρα του κοινού μας σπιτιού, για το παρόν και το μέλλον των συμπολιτών μας, πρωτίστως των νέων.

Ως Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την επιτάχυνση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση μιας σταθερής οικονομικής αναπτυξιακής πορείας με δημοσιονομική στοχοθεσία και κοινωνικό πρόσημο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να συμβάλλει καταλυτικά στην εμπέδωση μιας πραγματικής κοινής αγοράς με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κορυφαίων ζητημάτων όπως το στεγαστικό, η κλιματική κρίση, η χρηματοδότηση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη. Το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Από τη δική του μεριά, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας με αφορμή την υποψηφιότητα Πιερρακάκη σημείωσε:

«Η υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την Προεδρία του Eurogroup αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και ισχυρή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.Επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον σταθερά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχονταςμε αυξανόμενο κύρος και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων για το ευρωπαϊκό μέλλον.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με την εμπειρία και το στρατηγικό του όραμα, μπορεί να συμβάλει καθοριστικάστην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για οικονομική σταθερότητα, ανάπτυξη, ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που θα καθορίσουν τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά του. Είναι προς όφελος της πατρίδας μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λειψυδρία: Η ΕΥΔΑΠ εξηγεί γιατί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αττική - Δεν υπάρχουν μέτρα περιορισμού για τους πολίτες
ΥΔΡΕΥΣΗ

Λειψυδρία: Η ΕΥΔΑΠ εξηγεί γιατί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αττική - Δεν υπάρχουν μέτρα περιορισμού για τους πολίτες

Το Δουβλίνο διχάζεται από αντι-μεταναστευτική καμπάνια - Αυστηροποίηση των κανόνων από την κυβέρνηση
Ειδήσεις

Το Δουβλίνο διχάζεται από αντι-μεταναστευτική καμπάνια - Αυστηροποίηση των κανόνων από την κυβέρνηση

Άνοδος στη Wall Street πριν από τις αποφάσεις της Fed - Πτωτικός μήνας ο Νοέμβριος για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall Street πριν από τις αποφάσεις της Fed - Πτωτικός μήνας ο Νοέμβριος για τον Nasdaq

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκεοργκίεβα σε Πιερρακάκη: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης
Πολιτική

Γκεοργκίεβα σε Πιερρακάκη: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης

Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και Μαρκ Ρούτε
Πολιτική

Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και Μαρκ Ρούτε

Πιερρακάκης: «Ενεργειακή» ρήτρα διαφυγής με στόχο επενδύσεις και ανθεκτικότητα
Πολιτική

Πιερρακάκης: «Ενεργειακή» ρήτρα διαφυγής με στόχο επενδύσεις και ανθεκτικότητα

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας
Οικονομία

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 22:42

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επέστρεψε σε επιχειρήσεις $22 δισ. από δασμούς

Ανακοινώσεις
10/06/2026 - 22:32

Aktor: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού – Στις 15/6 η καταβολή

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:59

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:46

Η Ευρώπη θα πληρώνει για καιρό ακόμη το κόστος του πολέμου, εκτιμούν οι οικονομολόγοι

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:25

ΕΕ: Απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις για αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω Έμπολα

Ανακοινώσεις
10/06/2026 - 21:12

TRASTOR: Απόκτηση τριών ακινήτων στην Αθήνα έναντι €38,6 εκατ. μετά την ΑΜΚ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 20:59

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 20:44

Ο Νετανιάχου καλεί τον λαό του Λιβάνου να πολεμήσει με το Ισραήλ τη Χεζμπολάχ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/06/2026 - 20:28

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο

Πολιτική
10/06/2026 - 20:16

Νέος γραμματέας της ΝΔ ο Κυρανάκης: «Πάμε να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο»

Πολιτική
10/06/2026 - 20:05

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα ανανεωθεί η εμπορική συμφωνία με Καναδά και Μεξικό – «Δεν τους χρειαζόμαστε»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 19:37

Optima bank: Εντυπωσιακές προσφορές άνω των €2,2 δισ. για το ομόλογο – Υπερκάλυψη 11 φορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:27

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 19:27

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

Πολιτική
10/06/2026 - 19:10

Μητσοτάκης: Σήμα για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και «καρφιά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:50

Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Επστάιν: Δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί ποτέ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:31

Πολιτική, τέχνη και woke: Αναζητώντας κοινό έδαφος σε έναν πολωμένο κόσμο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:27

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 18:15

ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό εικοσαετίας η παραγωγή αργού τον Μάιο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:08

Κούβα: Κοντά σε συμφωνία-ορόσημο για τη μεγαλύτερη εισαγωγή αμερικανικών καυσίμων από το 1960

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:58

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

Σχόλια Αγοράς
10/06/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη πτώση, παρά τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (-2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:41

Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορίες σε βάρος του Ισραήλ για εθνοκάθαρση και αναγκαστικούς εκτοπισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
10/06/2026 - 17:33

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 17:21

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 17:08

«Παιχνίδι» ισορροπίας στη Wall Street μεταξύ πληθωρισμού και γεωπολιτικών πιέσεων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:07

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 16:58

Ημέρα εθελοντικής δράσης από το Allwyn Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Αναλύσεις
10/06/2026 - 16:54

Euroxx Securities: Αναβαθμίζει στα €7,50 την τιμή-στόχο της Alter Ego Media – 40% περιθώριο ανόδου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ