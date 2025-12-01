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Στα «πράσινα» το ΧΑ με ώθηση από την ομιλία Μητσοτάκη στο Λονδίνο - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
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17:44 - 01 Δεκ 2025

Στα «πράσινα» το ΧΑ με ώθηση από την ομιλία Μητσοτάκη στο Λονδίνο - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε ανοδικά τη συνεδρίαση της Δευτέρας (1/12), παίρνοντας ώθηση και από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο που διοργανώνουν στο Λονδίνο η Morgan Stanley και η ΕΧΑΕ.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. ξεκίνησε τη συνεδρίαση με ήπιες απώλειες, όμως στη συνέχεια το κλίμα αντιστράφηκε με αποτέλεσμα να κλείσει στα «πράσινα» με κέρδη 0,78%, στις 2.099,35 μονάδες και τζίρο άνω των 160 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ανοδικά κατά 0,62% στις 5.314,54 μονάδες, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση ενισχύθηκε κατά 0,62% στις 2.721,79 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άλμα 1,24% στις 2.356,23 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς έκλεισε με κέρδη 1,16%, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 1%, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε ανοδικά κατά 1,04% και η Eurobank κατέγραψε ηχηρή άνοδο 2,79%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης ΟΠΑΠ +1,36%, Intralot +2,20% και ΜΟΗ +4,72%.

Υπενθυμίζεται ότι στην ομιλία του στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η μείωση του δημόσιου χρέους. Παράλληλα έδωσε σήμα για εκλογές την άνοιξη του 2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον Νοέμβριο με άνοδο 4,41%, ενώ σε επίπεδο ενδεκαμήνου καταγράφει εντυπωσιακή πρόοδο 41,74%. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι η χρονιά έχει ισχυρές πιθανότητες να ολοκληρωθεί με ιδιαίτερα θετικό τρόπο

Δείτε τις μεγαλύτερες ανοδικές και πτωτικές τάσεις των μετοχών εδώ

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 17:53
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