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Hellenic Cables: Αναλαμβάνει το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς ενέργειας στην Πολωνία
Επιχειρήσεις
23:16 - 11 Δεκ 2025

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς ενέργειας στην Πολωνία

Reporter.gr Newsroom
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Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, υπέγραψε σύμβαση σε κοινοπραξία με τη DEME Offshore, για τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση (EPCI) του υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος μεταφοράς ενέργειας (export cables) για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο BC-Wind στην Πολωνία.   

Το έργο αναπτύχθηκε από την Ocean Winds, έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται σα υπεράκτια αιολικά πάρκα και αποτελεί κοινοπραξία 50/50 μεταξύ δύο σημαντικών ενεργειακών «παικτών» στην Ευρώπη, της EDP Renewables και της ENGIE. Το BC Wind βρίσκεται περίπου 23 χλμ. ανοιχτά της ακτής της Βαλτικής Θάλασσας στην Πολωνία. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το αιολικό πάρκο των 390MW θα παρέχει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά κάθε χρόνο.

Η EPCI σύμβαση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση, τις εργασίες τερματισμού και δοκιμών περίπου 29 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων μεταφοράς ενέργειας 275kV εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης, επιπλέον των εφεδρικών ποσοτήτων. Το καλωδιακό σύστημα θα συνδέει τον υπεράκτιο υποσταθμό με το δίκτυο στο σημείο προσαιγιάλωσης στην περιοχή του Lubiatowo.

Η παραγωγή των καλωδίων θα πραγματοποιηθεί στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, με την ολοκλήρωση της παραγωγής να προγραμματίζεται εντός του 2027.

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, δήλωσε: «Η σύμβαση για το έργο BC-Wind επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να παραδίδουμε ολοκληρωμένες λύσεις EPCI καλωδίων σε συνεργασία με κορυφαίους συνεργάτες στον χώρο της υπεράκτιας ενέργειας, όπως η DEME. Επιπλέον, αποδεικνύει τη συνεχή συμβολή της Hellenic Cables στην ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και στην πορεία της Πολωνίας προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.»

O Pete Geddes, Διευθυντής Έργων του BC-Wind στην Ocean Winds, δήλωσε: «Με την υπογραφή της σύμβασης, η Hellenic Cables και η DEME θα μας υποστηρίξουν στην υλοποίηση του υπεράκτιου συστήματος μεταφοράς (export) για το BC-Wind. Η εμπειρία τους στον σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη υποβρύχιων καλωδίων διασφαλίζει ότι το έργο μπορεί να εκτελεστεί με ασφάλεια και αποδοτικότητα, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση της Πολωνίας και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα.»

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