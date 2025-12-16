Cetracore - Jetoil: Αιφνιδιαστική εξέλιξη - Αναστέλλει τη λειτουργία της λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Cetracore - Jetoil SA ανέστειλε τη λειτουργία λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία. Η αιφνιδιαστική απόφαση της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην τροφοδοσία κάποιων πρατηρίων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση προς τους συνεργάτες της, η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Α.Ε. Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της από τις 15/12/2025, λόγω της ένταξης του Murtaza Ali Lakhani, στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ που επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες.

Η αναστολή αποφασίστηκε προκειμένου η εταιρεία να συμμορφωθεί πλήρως με την ευρωπαϊκή απόφαση και χαρακτηρίζεται ως προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους και τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, με στόχο την άμεση επαναλειτουργία της και τον καθορισμό του ακριβούς πλαισίου λειτουργίας.

Ως συνέπεια της αναστολής, ενδέχεται να υπάρχουν προσωρινές καθυστερήσεις ή αναστολές σε παραδόσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ δεν θα συναφθούν νέες συμφωνίες ούτε θα επαναδιαπραγματευθούν οι υφιστάμενες.

H Cetracore – Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil.

Η Jetoil ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες, ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών. Ιδρυτής της εταιρείας ήταν ο Κυριάκος Μαμιδάκης, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2016, λίγες ημέρες μετά την υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 99 (σ.σ.: των προβληματικών επιχειρήσεων).