Όμιλος Λάμψα: Οι πυλώνες για τη θετική ρότα επιδόσεων και οι επενδύσεις

Με τη γεωπολιτική αλλά και την οικονομική αβεβαιότητα να αποτελεί πλέον σταθερά, για το τουριστικό επιχειρείν, θετικά κλείνει το 2025 ο όμιλος Λάμψα, που παράλληλα βλέπει με «συγκρατημένη αισιοδοξία» το μέλλον.

Το στίγμα αυτό αποτύπωσε χθές στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση στο ξενοδοχείο King George η κ. Χλόη Λασκαρίδη, εκτελεστική πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως τόνισε η Αθήνα, όπου η Λάμψα έχει ισχυρή παρουσία με τα ξενοδοχεία του κέντρου (Μεγάλη Βρετανία, King George, Athens Capital MGallery, Athens Capital Suites-MGallery) έφερε ώθηση στα έσοδα με τον τζίρο να αναμένεται να υπερβαίνει, για φέτος, τα 100 εκατ. ευρώ.

Το 2024 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν, σε ενοποιημένο επίπεδο, στο ποσό των 122,893 εκατ. ευρώ, έναντι 112,318 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 9,42%. Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και «King George») ανήλθαν σε 81,527 εκατ. ευρώ, από 77,292 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,48%.

Έτσι, τα ξενοδοχεία της Αθήνας σε πληρότητες είναι θετικά κάτι που έδωσε ώθηση στα έσοδα αν και υπάρχει μια ελαφρά υποχώρηση στις μέσες τιμές δωματίων, όπου ο στόχος για το 2026 είναι να υπάρξει άνοδος. «Στα θετικά έχουμε τις επιδόσεις του Athens Capital-MGallery και είναι πολύ ικανοποιητική και η θέση του νέου μας αποκτήματος των ΜGallery Suites στην οδό Ζαλοκώστα».

Επισημαίνεται ότι το Athens Capital-MGallery, με βάση τη διοίκηση και όσα αναφέρονται, ξεχωρίζει ως ένα από τα ξενοδοχεία με κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρώπη για το συγκεκριμένο brand του ομίλου Accor. Οι κύριες αγορές προέλευσης για τον όμιλο στην πρωτεύουσα, παραμένουν οι ΗΠΑ με ένα πολύ υψηλό ποσοστό της τάξεως του 60%- 65%, ενώ πολύ ψηλά είναι και η Μ. Βρετανία «αλλά φυσικά πάντα αποτελεί στόχο η διερεύνηση νέων αγορών και περισσότερων πελατειακών ομάδων».

Την ίδια ώρα, λόγω εσωτερικών αναταραχών τα αποτελέσματα των ξενοδοχείων του ομίλου -Hyatt Regency και Mercure Belgrade Excelsior- στη Σερβία επηρεάστηκαν κι έτσι κινούνται κάτων αρχικών στόχων και εκτιμήσεων, «Η εκτίμηση για τo 2025 είναι ότι, σε επίπεδο ομίλου, η χρονιά θα κλείσει λίγο καλύτερα από το 2024», επεσήμανε χθές η κ. Λασκαρίδη, λόγω της “μετενέργειας” της Σερβίας.

Η νέα χρονιά

Παράλληλα η νέα χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει με θετικούς οιωνούς αλλά και υψηλότερους στόχους. Όπως προαναφέρθηκε, στόχος είναι η αύξηση της μέσης τιμής. Να σημειωθεί, πάντως, ότι ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα και για την περίοδο του 2027, ως προς τις κρατήσεις groups, ο ρυθμός των οποίων, από τώρα δείχνει σημαντική δυναμική και ως γνωστόν, αυτή η κατηγορία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον η διοίκηση του ομίλου εκτιμά επίσης ότι και η αγορά της Σερβίας, που αντιμετώπισε έκτακτα ζητήματα φέτος θα ανακάμψει σημαντικά από το 2026.

Οι επενδύσεις

Σε σχέση με τις νέες επενδύσεις, όπως αναφέρθηκε, σε πλήρη εξέλιξη είναι το εμβληματικό πλάνο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Elatos Resort και Spa στον Παρνασσό, μία επένδυση που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 30 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και λειτουργίας το 2027. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ορεινού θερέτρου πολυτελείας και ευεξίας, μοναδικο για τα ελληνικά δεδομένα, με ξεχωριστές ποιοτικές προδιαγραφές που θα λειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Το νέο resort, που θα λειτουργήσει κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Accor σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας διαχείρισης και του νέου brand Emblems Collection (σ.σ. οι δύο πλευρές συνεργάζονται και στην περίπτωση του Αthens Capital ΜGallery στην οδό Κριεζώτου), θα έχει δυναμικότητα 38 σαλέ 2 έως 4 δωματίων, ενώ 15 δωμάτια θα βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο.

Με προοπτική λειτουργίας το Μάιο του 2028 έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες για το συγκρότημα ‘’Voria’’ στο Μαρούσι, σε μία επένδυση συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει υποδομές φιλοξενίας και διασκέδασης, με ξενοδοχείο 5 αστέρων, επιλογές ψυχαγωγίας και εστίασης, χώρους για εκδηλώσεις αλλά και το καζίνο, με τη μετεγκατάσταση του ιστορικού Μον Παρνές από την Πάρνηθα.

Με βάση πληροφορίες εξετάζονται εναλλακτικές το διεθνές brand για το έργο και σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, με τις πληροφορίες πάντως να δείχνουν και στην περίπτωση αυτή τον όμιλο Accor και το brand των MGallery.

Επισημαίνεται εδώ ότι στο μετοχικό σχήμα της North Star Entertainment, η οποία υλοποιεί το project συμμετέχουν το ελληνικό Δημόσιο μέσω της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου με ποσοστό 49% και η Athens Resort Casino με 51% (και στην τελευταία ποσοστό 70% κατανέμεται στην Regency και 30% στην Karenia με μετόχους τους ομίλους Λασκαρίδη και Κόκκαλη και μεγάλη πλειοψηφούσα την πλευρά Λασκαρίδη).

Ο όμιλος ΛΑΜΨΑ, έχει ακόμη ένα project διαφορετικού χαρακτήρα στα σκαριά για ακίνητo στην οδό Κριεζώτου, ιδιοκτησίας του e EΦΚΑ: Βάσει του σχετικού διαγωνισμού και με το δεδομένο ότι ο όμιλος έχει μισθώσει και το έτερο «ασφαλιστικό» ακίνητο της οδού Ζαλοκώστα, εκεί όπου λειτουργεί το Athens Capital Suites-MGallery, έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης όπως προβλεπόταν από τους όρους του διαγωνισμού, για τη δημιουργία υπερσύγχρονου σταθμού αυτοκινήτων, προϋπολογισμού τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ και 780.000 ευρώ σε ετήσια μισθώματα. Επί του παρόντος ο όμιλος τελεί εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών από τον e ΕΦΚΑ.