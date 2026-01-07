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ελίν: Νέος CEO ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος – Εκτελεστικός Πρόεδρος ο Γιάννης Αληγιζάκης
Επιχειρήσεις
09:41 - 07 Ιαν 2026

ελίν: Νέος CEO ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος – Εκτελεστικός Πρόεδρος ο Γιάννης Αληγιζάκης

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε όπως ο κύριος Ιωάννης Διαμαντόπουλος αναλάβει από την 5η Ιανουαρίου 2026 τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και ο κύριος Ιωάννης Αληγιζάκης τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου.

Ο κύριος Ι. Διαμαντόπουλος γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Μαθηματικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. με Διάκριση σε Information Technology, από το πανεπιστήμιο QMW του Λονδίνου. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά και έχει παρακολουθήσει πάνω από 80 σεμινάρια Διοίκησης Επιχειρήσεων σε Πανεπιστήμια, όπως τα Wharton, Insead, Ashridge, Cardiff, Coverdale, Alba, κλπ. Η καριέρα του ξεκίνησε το 1992 ως καθηγητής Management μέσω Information Technology. Το 1993 συνέχισε την πορεία του στο τμήμα Marketing της εταιρίας Toyota Hellas, αναλαμβάνοντας διαδοχικά τις θέσεις του αναλυτή Marketing, του βοηθού προϊστάμενου Marketing Planning και του προϊστάμενου προγραμματισμού και έρευνας. Το 1995 ανέλαβε Project leader με ευθύνη την επέκταση της εταιρίας στα Βαλκάνια, και ένα χρόνο αργότερα τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας Toyota Αμφιθέας ΑΕ. Δύο χρόνια αργότερα ανέλαβε Project leader για το λανσάρισμα της εταιρίας Lexus στην Ελλάδα και το 1999 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της Lexus Hellas. Από το 2001 συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία στην εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., όντας επί σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών και έχοντας αναλάβει πολλές θέσεις ευθύνης από το επίπεδο του Director σε διάφορους τομείς όπως αυτόν του Marketing, των Δημοσίων Σχέσεων, της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, των Στερεών Καυσίμων και του Retail Πρατηρίων.

H ελίν παραμένει, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, σταθερή στις αξίες και στα ισχυρά θεμέλια που έχει χτίσει επί επτά δεκαετίες. Με συνέπεια και στρατηγική προσήλωση, η Εταιρία συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, υλοποιώντας επενδύσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη θέση της στην αγορά και δημιουργούν αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 09:44
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