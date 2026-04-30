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ελίν: Στα €2,23 δισ. ο τζίρος το 2025 - Οι προκλήσεις της αγοράς
Ανακοινώσεις
18:40 - 30 Απρ 2026

ελίν: Στα €2,23 δισ. ο τζίρος το 2025 - Οι προκλήσεις της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΙΝ διαμορφώθηκε το 2025 στα 2,236 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση έναντι του 2024, ενώ αντίστοιχη πτώση σημειώθηκε σε όλα τα βασικά μεγέθη κερδοφορίας, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας να περιορίζονται σε 91 χιλ. ευρώ.

Αποτελέσματα Ομίλου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ελίν για τη χρήση 2025 ανήλθε σε €2.236 εκατ. έναντι €2.757 εκατ. το 2024. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €59,8 εκατ. έναντι €81,5 εκατ. το 2024 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €18,9 εκατ. έναντι €38,1 εκατ. την περσινή χρονιά. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου (EBT) ανήλθαν σε κέρδη €660 χιλ. έναντι €11,6 εκατ. το 2024, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε €91 χιλ. έναντι €9,8 εκατ. το 2024.

Αποτελέσματα μητρικής εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €2.206 εκατ. έναντι €2.735 εκατ. το 2024, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €16,09 εκατ. έναντι €35,86 εκατ. το 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε €198 χιλ. την περσινή χρονιά έναντι €11,6 εκατ. το 2024 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε €6 χιλ. έναντι €9,7 εκατ.

Το 2025, η αγορά παρέμεινε ιδιαίτερα απαιτητική στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, με εντεινόμενες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό που επηρέασαν αρνητικά τα περιθώρια κέρδους. Οι εναλλακτικές ροές τροφοδοσίας προς την ευρωπαϊκή αγορά διαμόρφωσαν συνθήκες αυξημένης πίεσης, περιορίζοντας σημαντικά τη συνολική κερδοφορία. Ωστόσο, παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο Όμιλος διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τους όγκους πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα της εμπορικής του δραστηριότητας.

H εγχώρια αγορά παρουσίασε σταδιακή βελτίωση, ιδίως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η άρση των ρυθμιστικών περιορισμών στα περιθώρια κέρδους συνέβαλε στην αποκατάσταση ομαλών συνθηκών λειτουργίας, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στην τιμολόγηση. Σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στο δίκτυο, η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύξηση των όγκων πωλήσεων και ενίσχυση της παρουσίας της ελίν στην εσωτερική αγορά επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα σταθερότητας.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας στον κλάδο, καθώς και η απομάκρυνση παραβατικών πρατηρίων, διαμόρφωσαν υγιέστερες συνθήκες ανταγωνισμού, δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης για αξιόπιστα δίκτυα.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 18:42
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