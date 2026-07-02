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ΕΛΙΝΟΙΛ: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση – Όλες οι αποφάσεις
Ανακοινώσεις
17:52 - 02 Ιουλ 2026

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση – Όλες οι αποφάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι στις 2.07.2026 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα  μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.338.855 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας). Ως εκ τούτου η Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων: 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2025 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.338.855 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της χρήσης του 2025 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.338.855 ψήφους, την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2025.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.

Υπεβλήθη στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.

Υπεβλήθη στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.338.855 ψήφους υπέρ, τη συνολική διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 2025 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.

5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.338.855 ψήφους υπέρ, την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 002, Α.Μ ΣΟΕΛ 146» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2026 και ενέκρινε την αμοιβή της.

6. Υποβολή προς ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της ψήφισε κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 16.338.855 ψήφους υπέρ την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025.

7. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση αυτών για το έτος 2026.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.338.855 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025, όπως προτάθηκαν, και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2026.

8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.338.855 ψήφους υπέρ, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όπως προτάθηκαν.

9. Υποβολή προς έγκριση αναθεώρησης Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 16.338.855 ψήφους υπέρ, την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.338.855 ψήφους υπέρ, την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

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