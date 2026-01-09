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ΣΕΠΕ: Άνω των €36 δισ. ο online τζίρος, αλλά ελάχιστα έσοδα για τις επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
15:29 - 09 Ιαν 2026

ΣΕΠΕ: Άνω των €36 δισ. ο online τζίρος, αλλά ελάχιστα έσοδα για τις επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας έχει προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία: η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι πλέον σχεδόν καθολική για τις επιχειρήσεις, ενώ η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες έχει παγιωθεί ως βασικό στοιχείο της καθημερινότητας.

Ωστόσο, τα οικονομικά μεγέθη καταδεικνύουν ότι η εκτεταμένη ψηφιακή υιοθέτηση δεν συνοδεύεται ακόμη από ανάλογη συνεισφορά στα επιχειρηματικά έσοδα. Παρά τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί περιορισμένο τμήμα του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 αποτυπώνουν με σαφήνεια αυτή την απόκλιση. Οι online πωλήσεις ανήλθαν σε €36,1 δισ., σε σύνολο κύκλου εργασιών €380,8 δισ.

Πρακτικά, το ποσοστό συμμετοχής τους διαμορφώνεται στο 9,5%, γεγονός που σημαίνει ότι μόλις περίπου το ένα δέκατο των εσόδων των ελληνικών επιχειρήσεων προέρχεται από το Διαδίκτυο. Το μέγεθος αυτό παραμένει χαμηλό σε σχέση με το επίπεδο ψηφιακής διείσδυσης τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους καταναλωτές.

Πιο ώριμοι οι καταναλωτές

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, από τις 47.849 επιχειρήσεις που καλύπτει η έρευνα, οι 47.246 -ποσοστό 98,7% - είναι συνδεδεμένες, μέσω σταθερής ή κινητής σύνδεσης. Ωστόσο, μόνο μία στις τέσσερις επιχειρήσεις αξιοποιεί το Διαδίκτυο για να λάβει παραγγελίες.

Συγκεκριμένα, 12.347 επιχειρήσεις (25,8%) δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω ιστοσελίδων, ειδικών εφαρμογών ή συστημάτων EDI το 2025. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει ένα σαφές χάσμα ανάμεσα στη βασική ψηφιακή υποδομή και στη στρατηγική εμπορική αξιοποίησή της.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από πλευράς καταναλωτών εμφανίζεται σαφώς πιο ώριμη ψηφιακά. Το 2025, το 89,2% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο, ενώ το 88,7% των νοικοκυριών διαθέτει σύνδεση από την κατοικία του.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 69,2% των χρηστών του Διαδικτύου πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές ή παραγγελίες αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική χρήση κατά το 1ο τρίμηνο του 2025, ποσοστό αυξημένο κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024.

Τι αγοράζουν online οι Έλληνες

Η ανάλυση των κατηγοριών online αγορών δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα επικεντρώνεται, κυρίως, στις υπηρεσίες. Το 61,8% όσων αγόρασαν online προμηθεύτηκαν εισιτήρια για πολιτιστικά ή αθλητικά γεγονότα και δραστηριότητες αναψυχής, ενώ το 53,6% αγόρασε υπηρεσίες μεταφοράς και μετακίνησης, όπως εισιτήρια ΚΤΕΛ, αστικών συγκοινωνιών, ταξί ή αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η συμμετοχή των κρατήσεων καταλυμάτων, με το 40,9% των καταναλωτών να αγοράζει online υπηρεσίες διαμονής από ξενοδοχεία ή ταξιδιωτικά πρακτορεία. Παράλληλα, σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν τα ψηφιακά προϊόντα και το περιεχόμενο, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, παιχνίδια και λογισμικό.

Στις συνδρομητικές υπηρεσίες, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές (57%) αγόρασαν ή ανανέωσαν συνδρομές για streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικών γεγονότων, ενώ ακολουθούν οι μουσικές συνδρομές με 16,5%. Οι ηλεκτρονικές αγορές καλύπτουν επίσης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες, ασφαλιστικά προϊόντα και, σε μικρότερο βαθμό, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 15:54
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