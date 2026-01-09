Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων προς το Ιράν από αεροπορικές εταιρείες Μέσης Ανατολής και Τουρκίας

Σε εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων προς το Ιράν προχώρησαν αεροπορικές εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και το Κατάρ, εν μέσω αυξημένης αστάθειας στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι, τουλάχιστον 17 πτήσεις της Flydubai με προορισμό ιρανικές πόλεις- μεταξύ αυτών η Τεχεράνη, η Σιράζ και η Μασχάντ- που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, ακυρώθηκαν.

Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Turkish Airlines ακύρωσε συνολικά 17 πτήσεις προς διάφορους προορισμούς στο Ιράν, ενώ η θυγατρική της AJet προχώρησε στην ακύρωση έξι ακόμη πτήσεων. Ακυρώσεις ανακοίνωσε και η Pegasus Airlines, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακυρώσεις καταγράφηκαν και στο Κατάρ, καθώς τουλάχιστον δύο πτήσεις από τη Ντόχα προς την Τεχεράνη δεν πραγματοποιήθηκαν σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου Hamad.

Η Flydubai επιβεβαίωσε επισήμως με ανακοίνωσή της ότι όλες οι πτήσεις της προς το Ιράν για σήμερα ακυρώθηκαν, σημειώνοντας πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προσαρμόζει το πρόγραμμα των δρομολογίων της ανάλογα με την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τους λόγους των ακυρώσεων.

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι δεν παρείχε επίσημη εξήγηση για τις ματαιώσεις. Ωστόσο, στο Ιράν έχει αναφερθεί από χθες εκτεταμένη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 13 ημέρες.