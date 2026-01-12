Δαμίγος (ΒΕΑ): Ναυαγούν οι ρυθμίσεις του ΕΦΚΑ - Αίτημα για επαναφορά των 120 δόσεων

Με αφορμή τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το γ’ τρίμηνο του 2025, τα οποία καταγράφουν σοβαρή αποτυχία των υφιστάμενων ρυθμίσεων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), Κωνσταντίνος Δαμίγος, επαναφέρει με έμφαση το αίτημα για θέσπιση νέας ρύθμισης έως 120 δόσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερες από τις μισές ενεργές ρυθμίσεις χάνονται, με αποτέλεσμα οφειλές ύψους 22,14 δισ. ευρώ να εξέρχονται εκτός ρυθμιστικού πλαισίου. Ο κ. Δαμίγος υπογραμμίζει ότι τα ισχύοντα σχήματα των 24 ή 48 δόσεων αποδεικνύονται ανεπαρκή και μη ρεαλιστικά για τις πραγματικές οικονομικές αντοχές των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του, η αδυναμία συμμόρφωσης με τις τρέχουσες ρυθμίσεις οδηγεί σε μαζική απώλεια των διακανονισμών, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μόλις ένας στους δέκα οφειλέτες καταφέρνει τελικά να ολοκληρώσει την αποπληρωμή της ρύθμισης στην οποία εντάχθηκε. Το αποτέλεσμα είναι τα χρέη να διογκώνονται περαιτέρω, επιβαρύνοντας τόσο τους επαγγελματίες όσο και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας τονίζει ότι μια γενναία και λειτουργική ρύθμιση έως 120 δόσεις δεν αποτελεί χαριστική λύση, αλλά αναγκαίο εργαλείο για τη διατήρηση της βιωσιμότητας χιλιάδων επιχειρήσεων. Παράλληλα, εκτιμά ότι μια τέτοια παρέμβαση θα ενισχύσει ουσιαστικά και τα έσοδα του ΚΕΑΟ, αποτρέποντας την οριστική οικονομική ασφυξία στην αγορά και δημιουργώντας συνθήκες σταθερότητας για τον παραγωγικό ιστό της χώρας.