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Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - ΕΚΠΑ: 5ος κύκλος για το πρόγραμμα «ESG: Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων»
Επιχειρήσεις
13:09 - 28 Ιαν 2026

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - ΕΚΠΑ: 5ος κύκλος για το πρόγραμμα «ESG: Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων»

Reporter.gr Newsroom
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Tη διεξαγωγή του 5ου κύκλου του προγράμματος «ESG: Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων» ανακοινώνει AHKAkademie, η εκπαιδευτική υπηρεσία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με τα ExecutiveEducation προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Ο νέος κύκλος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026, και παρέχει στα στελέχη των επιχειρήσεων τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τις αρχές και τα εργαλεία ESG στη στρατηγική και τη λειτουργία των εταιρειών τους.

Νέα στοιχεία του 5ου κύκλου / Τι νέο υπάρχει από τους προηγούμενους κύκλους:

  • Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως μορφή, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευελιξία να παρακολουθούν το εκπαιδευτικό υλικό στον χρόνο που τους εξυπηρετεί, χωρίς δεσμεύσεις συγκεκριμένων ωραρίων.
  • Το κόστος συμμετοχής μειώνεται σε σχέση με προηγούμενα έτη, στο πλαίσιο της προσπάθειας υποστήριξης των εταιρειών-μελών.
  • Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται αποκλειστικά στις εταιρείες-μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά και στην ευρύτερη επιχειρηματική αγορά.

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως και 13 Φεβρουαρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος, καθώς και η φόρμα δήλωσης συμμετοχής, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου:

https://griechenland.ahk.de/el/ekpahideyse/ahk-akademie/esg-vihosime-anhaptyxe-epicheirheseon

Με τον 5ο κύκλο, η AHK Akademie συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ESG των στελεχών και να ενισχύει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στις επιχειρήσεις-μέλη της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AHK Akademie και τα επόμενα σεμινάρια, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 210 6419040 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα https://griechenland.ahk.de/gr/ekpaideysi/ahk-akademie.

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