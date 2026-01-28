Άρειος Πάγος: Απορρίφθηκαν αιτήματα μείωσης ποινών των καταδικασθέντων για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου συζητήθηκαν σήμερα (28/1) τα αιτήματα μείωσης ποινών των καταδικασθέντων για τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους, καθώς και οι προσφυγές άλλων υψηλόβαθμων στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας που εκτίουν ποινές φυλάκισης.

Μεταξύ αυτών, και η αίτηση μείωσης της εξαγοράσιμης ποινής του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, ο οποίος κρίθηκε υπαίτιος για την πρόκληση της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η εισαγγελέας της έδρας, αντεισαγγελέας Νίκη Αναστασία Μουζάκη, πρότεινε την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης που υπέβαλαν οι τέσσερις καταδικασθέντες. Συγκεκριμένα, οι προσφεύγοντες ζητούν την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου και τη μείωση των ποινών τους. Πρόκειται για τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Σωτήρη Τερζούδη, τον υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Καπάκη, καθώς και τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, καταδικασθέντα για εμπρησμό.

Σημειώνεται ότι οι τρεις πρώτοι παραμένουν κρατούμενοι και επικαλούνται, μεταξύ άλλων, ότι το Εφετείο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά, όπως του σύννομου βίου, και ότι η ποινή τους θα έπρεπε να είχε μετατραπεί σε χρηματική.

Ωστόσο, η εισαγγελέας τόνισε ότι η απόφαση του Εφετείου είναι πλήρως αιτιολογημένη, τόσο ως προς την ενοχή των κατηγορουμένων, όσο και ως προς την απόρριψη των ελαφρυντικών. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι «με βάση τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, για ποινές από 3 έως 5 έτη δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολόγηση για τη μη μετατροπή της ποινής σε χρηματική».

Αντίθετα, οι συνήγοροι των καταδικασθέντων υποστήριξαν ότι η απόφαση του Εφετείου πάσχει ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών και την επαρκή αιτιολόγηση.

Στο μεταξύ, στο δικαστήριο παρευρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. Η πρόεδρος του «Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική», Κάλλι Αναγνώστου, δήλωσε: «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν».