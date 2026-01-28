Ελληνίδα Πρέσβης στη Ρουμανία: Το συντομότερο δυνατόν ο επαναπατρισμός των σορών

Ο διευθυντής του νοσοκομείου ενημέρωσε πριν από λίγο για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται μετά το πολύνεκρο δυστύχημα φιλάθλων του ΠΑΟΚ κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Όπως ανέφερε, ο πρώτος τραυματίας νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική λόγω μικρής επιφανειακής αιμορραγίας, ωστόσο έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον του.

Ο δεύτερος τραυματίας βρίσκεται στο ορθοπεδικό τμήμα, φέρει ελαφρά κατάγματα στη λεκάνη και η κατάστασή του κρίνεται καλή. Ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, παρουσιάζει θετικά νευρολογικά σημεία και σήμερα εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα, τα αίτια του δυστυχήματος στη Ρουμανία εξακολουθούν να διερευνώνται. Η ελληνική πρεσβεία στη χώρα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν τις επτά σορούς, προκειμένου να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν ο επαναπατρισμός τους, ακόμη και από αύριο, όπως δήλωσε έξω από το νοσοκομείο η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκα.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

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Το συντομότερο δυνατό οι επιστροφές των σορών

Η κ. Γραμματίκα ευχαρίστησε τις ρουμανικές Αρχές για τη συνεργασία και τόνισε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από τους γιατρούς είναι σε σταθερή οι 3 τραυματίες είναι σταθεροί και σε καλή κατάσταση. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει γίνει η ταυτοποίηση των επτά νεκρών και αύριο αναμένεται να εκδοθούν από τις ρουμανικές Αρχές τα πιστοποιητικά ώστε να ξεκινήσει η μεταφορά τους στην Ελλάδα αεροπορικώς.

Αναλυτικά η κ. Γραμματίκα ανέφερε: «Η πρεσβεία αμέσως ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι για το συμβάν. Έχουμε διαχειριστεί μια δύσκολη κρίση και τραγωδία γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Έχουμε 7 ανθρώπους που σκοτώθηκαν επί τόπου και 3 τραυματίες, οι δυο πιο σοβαρά αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση. Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας και πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τη συνδρομή και την εξαιρετική συνεργασία των ρουμανικών αρχών και σε ανώτατο επίπεδο και επί τόπου. Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση, από ελληνικής πλευράς έχουμε 7 σορούς. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό. Κάποιες οικογένειες φτάνουν και προσπαθούμε για την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό των τραυματιών με τις καλύτερες συνθήκες. Ακόμα και στον βαρύτερα τραυματισμένο η εικόνα του είναι αισιόδοξη. Όλοι είναι σταθεροποιημένοι και επικοινωνούν με το περιβάλλον».

Και συνέχισε: «Δεν είναι ρόλος μας να κάνουμε διερεύνηση των αιτίων. Είμαι σε επικοινωνία με το υπουργείο και όλες τις αρχές και επαναλαμβάνω την ευγνωμοσύνη για την συνδρομή των ρουμανικών αρχών. Οι σοροί θα επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν, ακόμα και αύριο. Ως μητέρα, ως Ελληνίδα όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί να ευχηθούμε κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί».

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