«Βιολάντα»: Τα κενά ασφαλείας και τα ερωτήματα για τους ελέγχους πριν τη μοιραία έκρηξη  

Καθώς όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο «φως» σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα» που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, τα ερωτήματα όσον αφορά την τήρηση των κανόνων αδειοδότησης, τη συχνότητα των ελέγχων, αλλά και τα πιθανά κενά στο πρωτόκολλο ασφαλείας, πληθαίνουν.

Σύμφωνα με την έκθεση της Πυροσβεστικής, που δημοσιεύθηκε χθες (28/1), η πολύμηνη διαρροή προπανίου σε συνδυασμό με την παρουσία σπινθήρων που προκλήθηκαν από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε στην έκρηξη.

Όπως αναφέρεται στα πορίσματα της Πυροσβεστικής, προκύπτει πως η διαρροή συνέβαινε για μεγάλο διάστημα, καθώς τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (28/1) αποτυπώνουν το σημείο της διαρροής, όπου διακρίνεται ένα κίτρινο χρώμα, το οποίο προκύπτει καθώς το προπάνιο περιέχει θειάφι. Αυτό ήταν που προσέδιδε και τη χαρακτηριστική οσμή, για την οποία φέρονταν να διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με την έκθεση της Πυροσβεστικής, το προπάνιο μεταφερόταν στη μονάδα παραγωγής του εργοστασίου από τις εξωτερικές δεξαμενές, μέσω υπόγειων σωληνώσεων. Στις σωληνώσεις αυτές εκτός του κτιρίου είναι που υπήρξε και η διάτρηση, με αποτέλεσμα το εύφλεκτο αέριο να «ποτίζει» το χώμα και – μεταφερόμενο κατά μήκος του αγωγού που συνέδεε τις δεξαμενές με τη μονάδα παραγωγής – σταδιακά να αναδύεται στον αποθηκευτικό χώρο, μέσα από τις οπές του δαπέδου.

Μάλιστα, προκειμένου να εντοπίσουν το ακριβές σημείο της διαρροής, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να σκάψουν την άσφαλτο σε όλο το μήκος του αγωγού, έως ότου εντοπιστεί το σημείο από το οποίο διέρρεε το αέριο.

Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου, όπου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έγινε η έκρηξη. Την ώρα της έκρηξης, οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται στον ακριβώς από πάνω όροφο.

Ο Κωνσταντίνος Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, σημείωσε ότι «βρέθηκαν οι σωλήνες διάτρητοι σε κάποια σημεία»· σωλήνες που, όπως είπε, «οδηγούνταν εντός του χώρου». Εξήγησε, μάλιστα, πως «επειδή το προπάνιο είναι πιο βαρύ σαν αέριο καύσιμο κάθεται στα χαμηλά στρώματα για αυτό ακριβώς το λόγο το εκρηκτικό μείγμα οδηγήθηκε πιο πολύ το υπόγειο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0fff41ur8h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Πυροσβεστικής, στο σημείο βρισκόταν και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος – όπως μετέδωσε το Ertnews – φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς ότι δεν είχε αντιληφθεί πως υπήρχε διαρροή προπανίου, θεωρώντας ότι η έντονη οσμή που αναφερόταν από εργαζόμενους προερχόταν από τις αποχετεύσεις των εγκαταστάσεων.

Η εικόνα όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ:

Αδήλωτο το υπόγειο και οι δύο δεξαμενές

Την ίδια ώρα, αυξάνονται τα ερωτήματα σχετικά με το αν οι εγκαταστάσεις είχαν κατασκευαστεί με τήρηση των κανόνων ασφαλείας, για το ποια ήταν η διαδικασία αδειοδότησής τους, αλλά και η συχνότητα των ελέγχων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε καταθέσει η εταιρεία τον Νοέμβριο γίνεται αναφορά σε 4 υπόγειες δεξαμενές προπανίου, αλλά δεν αναφέρεται η ύπαρξη 2 υπέργειων δεξαμενών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχαν αδειοδοτηθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0e61jqp2qx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται και στο υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο – σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ – δεν είναι αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου και άρα δεν υπάρχει στα σχέδια πυρασφάλειας. Αυτό συνάδει με το γεγονός πως στο σημείο δεν υπήρχε ανιχνευτής εντοπισμού διαρροής προπανίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0g5obktnj5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο

Ο νόμος που καθορίζει τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής στη Βιομηχανία ισχύει από το 2010 και προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις ειδικά σε σχέση με τον έλεγχο συστημάτων αερίου.

Μεταξύ άλλων, το σύστημα σωληνώσεων πρέπει να επιθεωρείται από πιστοποιημένο φορέα σε μηνιαία βάση, για πιθανές διαρροές. Παράλληλα, οι αισθητήρες πρέπει να επιθεωρούνται κάθε εξάμηνο και η μελέτη πυρασφάλειας κάθε τρίμηνο.

Ωστόσο, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, προκύπτει πως οι έλεγχοι ασφαλείας στους χώρους εργασίας εμπλέκουν πολλές διαφορετικές υπηρεσίες· από την Πυροσβεστική και την Επιθεώρηση Εργασίας, μέχρι την Περιφέρεια, την Πολεοδομία και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επομένως, σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να υπάρχει σφαιρική εικόνα και συνολική εποπτεία.

Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας, το 2025 είχαν γίνει 4 τουλάχιστον έλεγχοι στο εργοστάσιο. Οι τρεις από αυτούς αφορούσαν τα μέτρα θερμικής καταπόνησης, ενώ ο τέταρτος που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, αφορούσε τη διερεύνηση των συνθηκών ενός εργατικού ατυχήματος.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από αναφορές της Επιθεώρησης Εργασίας, ο έλεγχος των δεξαμενών και της στατικότητας του κτιρίου δεν αποτελεί αρμοδιότητα αυτής της υπηρεσίας, αλλά της Πυροσβεστικής μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης και της Πολεοδομίας, αντίστοιχα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πιστοποιητικά της Πυροσβεστικής, η Επιθεώρηση Εργασίας είναι αρμόδια για να ελέγξει μόνον την ισχύ τους και όχι το αν είναι τεχνικά σωστά.

Σύμφωνα με το ertnews, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων ανέφερε ότι «έγιναν παρατηρήσεις σε σχέση με θερμική καταπόνηση με τις διεξόδους διαφυγής και με το αν λειτουργεί σύστημα που μπορεί να ανιχνεύσει πιθανή διαρροή υγραερίων που δουλεύουν οι φούρνοι. Εμείς πόρισμα δεν έχουμε στα χέρια μας, το έχουμε ζητήσει και θέλουμε να δούμε και αν έγινε επανέλεγχος».

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι τρεις συλληφθέντες

Το απόγευμα της Τετάρτης (28/1), εν αναμονή του τελικού πορίσματος, οι τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία – ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας – αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0gy81m3f6h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισαγγελέας αναμένεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις όταν η δικογραφία θα είναι πλήρης, γεγονός που θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Πολιτική αντιπαράθεση για τα εργατικά ατυχήματα

Με επίκεντρο την τραγωδία στη «Βιολάντα» δεν άργησε να ξεσπάσει πολιτική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για «κίνημα τυμβωρυχίας», διαψεύδοντας τοποθετήσεις των κομμάτων ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0hwjg74881?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί την κυβέρνηση ότι αδιαφορούσε στις προειδοποιήσεις για εργατικά ατυχήματα και μιλά για υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν την ανάγκη να επανέλθει ο έλεγχος στους εργασιακούς χώρους.