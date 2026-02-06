Πάνω από €65 εκατ. σε επιδοτούμενα προγράμματα για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία
08:42 - 06 Φεβ 2026

Πάνω από €65 εκατ. σε επιδοτούμενα προγράμματα για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία

Οι επιδοτούμενες δράσεις που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα αποτελούν πολύ καλή ευκαιρία χρηματοδότησης επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδα, Θεσσαλίας και Κρήτης.

Ανάλογα τη δράση, επιδοτείται η ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων ή η ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Η VK Premium παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων αυτών.

  • Τρείς νέες δράσεις για υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με βάση το ύψος του προϋπολογισμού και τη νομική μορφή της επιχείρησης, ανακοινώθηκαν τρία προγράμματα για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στις περιοχές που βρίσκονται Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

  • Ποσοστό επιδότησης: 50%
  • Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 5.000€ – 120.000€
  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 10/2/2026 έως 7/4/2026

Οι δράσεις αυτές παρέχουν τα απαραίτητα μέσα για την κάλυψη δαπανών στα κτήρια, για εξοπλισμό γραφείου ή λοιπού εξοπλισμού, για δαπάνες Λογισμικού, για δαπάνες Πιστοποιήσεων, για δαπάνες Σχεδιασμού Προϊόντων/ Υπηρεσιών και για δαπάνες Εταιρικής Ταυτότητας, Προβολής και Προώθησης.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

  • Τουριστικά Καταλύματα & Ξενοδοχεία
  • Εστιατόρια
  • Πληροφορική
  • Δικηγορικά και λογιστικά γραφεία
  • Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων
  • Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
  • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
  • Βιομηχανία τροφίμων
  • Ποτοποιία
  • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
  • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
  • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
  • Κατασκευή ειδών ένδυσης
  • Κατασκευή επίπλων
  • Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών
  • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

Τα προγράμματα αυτά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτόμων, ανταγωνιστικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων.

  • «Αναπτύσσομαι έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Οι δύο δράσεις υποστηρίζουν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, δηλαδή στις περιοχές που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν παραγωγικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας, φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής, λογισμικό και ψηφιακά εργαλεία, ανάπτυξη e-shop, branding, καθώς και μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

  • Ποσοστό επιδότησης: 70%
  • Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 50.000€ – 425.000€
  • Υποβολή αιτήσεων έως 3/3/2026

  • Ξενοδοχεία
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια & διαμερίσματα
  • Camping
  • Εστιατόρια (μόνο για υφιστάμενες)
  • Συλλογή, επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων
  • Κατασκευή κοσμημάτων
  • Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, νοσοκόμου & ψυχικής υγείας
  • Παραγωγή Τροφίμων
  • Ποτοποιία
  • Έκδοση λογισμικού
  • Έκδοση βιβλίων
  • Κατασκευή ενδυμάτων
  • Παραγωγή βίντεο, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών
  • Κατασκευή επίπλων
  • Rent a Car
  • Υπηρεσίες ασθενοφόρων
  • ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη»

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου. Το πρόγραμμα «Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη» απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στην περιφέρεια Κρήτης, δηλαδή στις περιοχές που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά έργα που συνδυάζουν τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής με τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

  • Ποσοστό επιδότησης: 60%
  • Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 30.000€ – 300.000€
  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 2/4/2026.

Χρηματοδοτούνται επενδύσεις σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό, αυτοματισμούς, ψηφιακά συστήματα, εξοπλισμό κυκλικής οικονομίας, διαχείριση αποβλήτων, ενεργειακές αναβαθμίσεις και ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα. Το πρόγραμμα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν λειτουργικά κόστη, να περιορίσουν απώλειες και να βελτιώσουν τη συνολική περιβαλλοντική και επιχειρησιακή τους εικόνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 10:58
