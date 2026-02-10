President Hotel Athens: Ανανεωμένη εξωτερική κλίμακα πυρασφάλειας με την υπογραφή του Minos Digenis Arquitectos

Το President Hotel Athens, ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Αθήνας, βρίσκεται σε φάση συνολικής ανανέωσης. Με σταθερό όραμα να προσφέρει στους επισκέπτες του μια ολοένα πιο σύγχρονη και άνετη εμπειρία φιλοξενίας, το ξενοδοχείο προχωρά σε στοχευμένες επενδύσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και αρχιτεκτονική συνέπεια.

Στο πλαίσιο αυτού του αναπτυξιακού σχεδίου, η υφιστάμενη εξωτερική κλίμακα πυρασφάλειας ανανεώθηκε και αναβαθμίστηκε, με έμφαση στην αισθητική της αποκατάσταση και την προσθήκη φωτισμού. Η παρέμβαση, σε συνεργασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Minos Digenis Arquitectos (MDA), εντάσσεται στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του President Hotel Athens και αναδεικνύει την παρουσία του στο αστικό τοπίο.

Με καθαρή γεωμετρική μορφολογία και δυναμική χρωματική παρουσία, η ανανεωμένη κλίμακα λειτουργεί ως διακριτό αλλά αρμονικά ενταγμένο στοιχείο στην όψη του κτηρίου. Η παρέμβαση αναδεικνύει τη δομή και το βάρος του αρχικού σχεδιασμού, μετατρέποντας μια αναγκαία υποδομή σε στοιχείο με σαφή αρχιτεκτονική αξία και συμβολή στην αναγνωσιμότητα του ξενοδοχείου στο αστικό τοπίο.

Σχεδιασμένο αρχικά από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Βικέλα και ολοκληρωμένο το 1978, το President Hotel Athens αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής και έχει καθιερωθεί ως τοπόσημο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας.

Η νέα παρέμβαση αναδεικνύει τη συνέχεια αυτής της πορείας: ένα κτήριο που σέβεται την ιστορία του, αλλά εξελίσσεται, βελτιώνεται και προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες φιλοξενίας.

Οι εργασίες αναβάθμισης του President Hotel Athens συνεχίζονται με στόχο την ολοκλήρωση τον Απρίλιο του 2026. Το ξενοδοχείο επενδύει συστηματικά σε υποδομές, υπηρεσίες και αισθητική, ενισχύοντας τη θέση του ως ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται μαζί με την πόλη.

Το President Hotel Athens, ένα από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Αθήνας, λειτουργεί αδιάκοπα από το 1978, με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική υπογραφή του Ιωάννη Βικέλα. Βρίσκεται σε διαδικασία εκτεταμένης ανακαίνισης από το 2019, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση των δωματίων και των συνεδριακών χώρων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2026 με την ανακαίνιση των εξωτερικών όψεων. Με 21 ορόφους, το President Hotel Athens προσφέρει ευρύχωρα και άνετα δωμάτια, καθώς και κορυφαίες εγκαταστάσεις, όπως πισίνα, γυμναστήριο και 7 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες συνεδριάσεων, με χωρητικότητα από 6 έως 600 άτομα. Στα εστιατόρια του, Avenue και Penthouse 21 Rooftop Pool Bar Restaurant, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αυθεντική μεσογειακή και ελληνική κουζίνα, ενώ η μοναδική διακόσμηση, που συνδυάζει έργα τέχνης από διάφορους πολιτισμούς, προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον χώρο. Το President Hotel Athens συνδυάζει τη διαχρονική του αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις και υπηρεσίες, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πολυτελή και ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στην καρδιά της Αθήνας