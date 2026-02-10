Αλουμύλ: Συμμετοχή στο Frankfurt annual SME's event
13:23 - 10 Φεβ 2026

Αλουμύλ: Συμμετοχή στο Frankfurt annual SME's event

Reporter.gr Newsroom
Η ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (“ΑΛΟΥΜΥΛ”) συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση επιχειρήσεων μέσης κεφαλαιοποίησης (Frankfurt annual SME's event, Midcap Events), που διοργανώθηκε από την CF&B Communication στη Φρανκφούρτη την 5η Φεβρουαρίου 2026.

Η εκδήλωση αποτελεί σημαντικό θεσμό και προσελκύει κάθε χρόνο θεσμικούς επενδυτές από τη Γερμανία και ολόκληρη την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι της ΑΛΟΥΜΥΛ πραγματοποίησαν σειρά στοχευμένων συναντήσεων με επενδυτές και διευθυντικά στελέχη διεθνών επενδυτικών οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, παρουσιάστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας, οι πρόσφατες οικονομικές της επιδόσεις, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας σε διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρωτοβουλίες της ΑΛΟΥΜΥΛ για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας και τη συνεχή βελτίωση όλων των τομέων δραστηριότητάς της.

