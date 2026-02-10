Γερμανία: Επενδύει σε drones κρούσης αξίας 536 εκατομμυρίων ευρώ

Η γερμανική κυβέρνηση προγραμματίζει την απόκτηση drones κρούσης αξίας 536 εκατομμυρίων ευρώ από τις νεοσύστατες γερμανικές εταιρείες Helsing και Stark Defence, ενισχύοντας τη στρατιωτική της ισχύ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι συμβάσεις αφορούν τα λεγόμενα «loitering munitions» – drones που περιφέρονται πάνω από πιθανούς στόχους προτού πλήξουν και αποτελούν μέρος ευρύτερης συμφωνίας συνολικής αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με έγγραφα που είδε το πρακτορείο, οι συμβάσεις αναμένεται να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της κάτω Βουλής, ενώ η είδηση δημοσιεύθηκε πρώτα στο περιοδικό Spiegel.

Τα drones προορίζονται αρχικά για την υποστήριξη της 45ης Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων της Γερμανίας, η οποία έχει αναπτυχθεί στη Λιθουανία. Οι συμφωνίες με τις δύο εταιρείες θα έχουν διάρκεια επτά ετών, με την πρώτη παρτίδα να αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2027.