FutuReady 2026: Η Παπαστράτος ενδυναμώνει τη Γενιά Ζ για το μέλλον της εργασίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις
12:39 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Παπαστράτος διοργανώνει για 3η χρονιά το “FutuReady”, μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την προετοιμασία της Gen Z για το μέλλον της εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. To “FutuReady” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στον πολυχώρο Gazarte στον Κεραμεικό, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία σε φοιτητές, τελειόφοιτους και απόφοιτους, ηλικίας 18 έως 27 ετών, που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Η Παπαστράτος, εδώ και 95 χρόνια, αναδεικνύει στην πράξη τη δέσμευσή της για δημιουργία ισχυρού κοινωνικού αποτυπώματος μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων. Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας, επενδύει ακόμη πιο δυναμικά στη νέα γενιά, στοχεύοντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου ενδυνάμωσης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Μέσα από ομιλίες που θα εμπνεύσουν, διαδραστικά εργαστήρια και βιωματικές εμπειρίες, οι συμμετέχοντες στο “Futuready” θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πώς η τεχνολογία και οι ανθρώπινες δεξιότητες μπορούν να συνδυαστούν, δημιουργώντας βιώσιμες επαγγελματικές διαδρομές. Το “FutuReady” έχει σχεδιαστεί ως μία ολιστική βιωματική εμπειρία που ξεπερνά τα παραδοσιακά career events και τις παραδοσιακές ημερίδες για θέματα καριέρας, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, τη συνεργασία, την προσαρμοστικότητα και τη δια βίου μάθηση μέσα από πραγματικά σενάρια, ανταλλαγή γνώσεων με ειδικούς και άμεση επαφή με διακεκριμένους επαγγελματίες της αγοράς.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Νοτιανατολικής Ευρώπης της Philip Morris International, σημειώνει: «Φέτος, καθώς η Παπαστράτος γιορτάζει 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, νιώθουμε πιο έντονα από ποτέ την ευθύνη μας να επενδύσουμε σήμερα στους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν το αύριο. Το “FutuReady” εκφράζει ακριβώς αυτή τη δέσμευση: να ενδυναμώνουμε τους νέους με τις δεξιότητες, τη νοοτροπία και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να εξελιχθούν σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτητα. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ανθρώπινες δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη και η συνεργασία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.»

Το FutuReady έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική πλατφόρμα διαλόγου, μάθησης και ουσιαστικών ευκαιριών ανάπτυξης για εκατοντάδες νέους, ενισχύοντας τον ρόλο της Παπαστράτος ως εργοδότη επιλογής που συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα. Η φετινή διοργάνωση ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο το όραμα της Παπαστράτος να στηρίζει τη νέα γενιά, όχι μόνο προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές, αλλά και καλλιεργώντας τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφθείτε τη σελίδα futureready.gr, μέχρι και την Τετάρτη 04/03.

