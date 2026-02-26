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FF OPSCO: Τι αναφέρει για τα τελευταία δημοσιεύματα για τη Folli Follie ΑΕΒΤΕ
Επιχειρήσεις
18:17 - 26 Φεβ 2026

FF OPSCO: Τι αναφέρει για τα τελευταία δημοσιεύματα για τη Folli Follie ΑΕΒΤΕ

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Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, από την FF OPSCO επισημαίνονται τα εξής:

Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία

Το 2018 η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέταξε τη δέσμευση, μαζί με εκείνα της οικογένειας Κουτσολιούτσου, και όλων των εταιρικών ακινήτων μεγάλης αξίας. Η αιτιολογία ήταν ότι τα κεφάλαια που επενδύθηκαν από τους ομολογιούχους πιστωτές της εταιρείας αποτελούσαν «προϊόν απάτης» και άρα «ξέπλυμα». Στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια προέρχονταν από νόμιμους διεθνείς πιστωτές, μέσω νόμιμων διαδικασιών έκδοσης ομολόγων. Η εταιρεία προσέφυγε επανειλημμένα για την αποδέσμευση των ακινήτων αυτών, τονίζοντας ότι τα επίμαχα ακίνητα είχαν αποκτηθεί πριν από το 2007, δηλαδή πολύ νωρίτερα από την περίοδο που εξετάζεται στο κατηγορητήριο, καθώς και ότι η μεταβίβαση των ακινήτων στις νέες εταιρείες είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την αποζημίωση των – πραγματικά ζημιωθέντων – ομολογιούχων πιστωτών.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών δικαίωσε την εταιρεία, αποδεσμεύοντας τα ακίνητα με το σκεπτικό ότι η αποδέσμευση εξυπηρετεί όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον μέσω της διάσωσης μιας ελληνικής επιχείρησης, αλλά και το ίδιο το ταμειακό συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου, αφού στα εν λόγω ακίνητα υπάρχουν υποθήκες υπέρ του.

Η θετική αυτή εξέλιξη ακυρώθηκε στη συνέχεια από τον Άρειο Πάγο, μετά από αίτηση αναίρεσης του Αντεισαγγελέα, για καθαρά τυπικούς λόγους, λόγω εκκρεμότητας της ποινικής δίκης. Έτσι, η υπόθεση επανήλθε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, το οποίο, χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας το αίτημα, αποφάσισε τη δήμευση των ακινήτων.

Η απόφαση αυτή αγνόησε τόσο την αμετάκλητη επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης όσο και τα δικαιώματα των ίδιων των ζημιωθέντων πιστωτών, αντιστρέφοντας τους ελληνικούς και διεθνείς κανόνες αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει των οποίων η ικανοποίηση των πιστωτών προηγείται αυτής των μετόχων.

Σε βάρος της απόφασης η εταιρεία έχει προσφύγει εκ νέου και αναμένει την απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, που, όπως έχουμε ενημερωθεί, θα εκδοθεί με το πέρας της ποινικής δίκης σε β’ βαθμό.

Η δέσμευση και η δήμευση των ακινήτων έχουν προκαλέσει αντικειμενική και σοβαρή καθυστέρηση στην υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης και απειλεί τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie ΑΕΒΤΕ και η διοίκηση των νέων εταιρειών έχουν κάνει ό,τι ήταν δυνατό για την αποδέσμευση και αξιοποίηση της περιουσίας, την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την ικανοποίηση των πιστωτών. Συμμεριζόμαστε την αγωνία και την απογοήτευση των πιστωτών για τη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμίσουμε ότι:

Τον Μάιο του 2020, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από θυγατρική της στη Βουλγαρία, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, για να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες ρευστότητας. Η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη, με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις φορολογικές αρχές. Ωστόσο, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων προχώρησε σε δέσμευση του μερίσματος, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη παράνομης προέλευσης. Το ποσό παραμένει δεσμευμένο μέχρι σήμερα, στερώντας από την εταιρεία πολύτιμη ρευστότητα.
Τον Οκτώβριο του 2018, τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκε λόγω εσφαλμένης διαβίβασης εγγράφου από την ελληνική Οικονομική Εισαγγελία προς την αρμόδια βρετανική αρχή (National Crime Agency). Η ελληνική απόφαση που απεστάλη προς εκτέλεση αφορούσε φυσικά πρόσωπα (κατηγορούμενους - μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου) και όχι εταιρικούς λογαριασμούς, ωστόσο παρουσιάστηκε ως να περιλαμβάνει και την εταιρεία. Ο λογαριασμός, περιέχοντας περίπου 1 εκατ. ευρώ, παραμένει δεσμευμένος, ενώ καμία ελληνική ή ξένη αρχή δεν αναγνωρίζει αρμοδιότητα για την αποδέσμευσή του.

Λειτουργία νέων εταιρειών

Η σημερινή διοίκηση λειτουργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο της δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης και σε συνεργασία με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των ομολογιούχων πιστωτών.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει είναι η μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας όπως προβλέπεται από την εξυγίανση˙ καθυστέρηση που οφείλεται στην μέχρι στιγμή άρνηση των δικαστικών αρχών να τα αποδεσμεύσει, παρά τα αιτήματά μας.

Οι ομολογιούχοι πιστωτές εκπροσωπούνται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους.

Τρίτα πρόσωπα που δεν διαθέτουν θεσμικό ρόλο στη διαδικασία δεν εκφράζουν τις θέσεις του συνόλου των πιστωτών. Το πώς ενεργούν ανεξάρτητα άτομα ή ομάδες ατόμων, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της διοίκησης να το ορίζει ή να το αποτρέπει, εφόσον τα άτομα αυτά δεν στρέφονται ευθέως ή εμμέσως σε βάρος των συμφερόντων της εταιρείας.

Η διοίκηση έχει ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων που διακινούν, κατ’ επανάληψη, ανακριβείς και συκοφαντικού χαρακτήρα ισχυρισμούς σε σχέση με τη διοίκηση και τη διαδικασία εξυγίανσης.

Τέλος, όσον αφορά τις αναφορές στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών:

Η FF OpsCo έχει αποκτήσει το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και παθητικό της Folli Follie ΑΕΒΤΕ, όπως αυτά ορίστηκαν στη συμφωνία εξυγίανσης. Η μεταβίβαση αποτυπώθηκε σε Ισοζύγιο Μεταβίβασης, το οποίο, βάσει της συμφωνίας, έπρεπε να ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή. Για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός απαιτούνταν πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της (μεταβιβάζουσας) Folli Follie ΑΕΒΤΕ.

Λόγω της άρνησης του (κατηγορούμενου ως ανωτέρω) βασικού μετόχου της Folli Follie ΑΕΒΤΕ να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του 2019, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου για τις χρήσεις 2020 και εφεξής. Η μη ύπαρξη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie ΑΕΒΤΕ καθυστέρησε τον έλεγχο του Ισοζυγίου Μεταβίβασης.

Δεδομένου ότι το Ισοζύγιο Μεταβίβασης αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της περιουσιακής κατάστασης της FF OpsCo, η καθυστέρηση αυτή εμπόδισε αντίστοιχα τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεών της.

Η εταιρεία συνεχίζει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

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