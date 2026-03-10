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Cenergy: Μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο της Hellenic Cables με την Alliander
Επιχειρήσεις
20:51 - 10 Μαρ 2026

Cenergy: Μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο της Hellenic Cables με την Alliander

Reporter.gr Newsroom
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Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνίαπλαίσιο με την Alliander N.V., μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης δικτύου στην Ολλανδία, για την προμήθεια καλωδίων μέσης (ΜΤ) και χαμηλής τάσης (ΧΤ). Η συμφωνία αποτελεί μέρος ευρύτερου διαγωνισμού καλωδίων της Alliander και υποστηρίζει το πολυετές επενδυτικό της πρόγραμμα για την επέκταση και ενίσχυση του ολλανδικού δικτύου ηλεκτρισμού.

Η συμφωνία-πλαίσιο έχει διάρκεια ως οκτώ (8) χρόνια (2026-2034) . Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Hellenic Cables θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την παράδοση καλωδίων ΜΤ και ΧΤ. Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Hellenic Cables στη Θήβα, όπου η εταιρεία τηρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας. Μετά από πρόσφατες επενδύσεις, το εργοστάσιο λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το διπλάσιο της προηγούμενης παραγωγικής του δυναμικότητας.

Η συνεργασία αυτή στηρίζει την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση στην Ολλανδία, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής. Καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται και η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντείνεται, καθίσταται κρίσιμη η χρήση υψηλής ποιότητας και αξιόπιστων καλωδιακών συστημάτων, τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα των δικτύων και διασφαλίζουν τη μακροχρόνια επάρκεια εφοδιασμού.

Ο Χρήστος Αποστολάκης, Εμπορικός Διευθυντής Χερσαίων Καλωδίων της Hellenic Cables, δήλωσε: «Η μακροχρόνια αυτή συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διαχειριστές δικτύων της Ευρώπης στην Hellenic Cables ως αξιόπιστο συνεργάτη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η εταιρεία μας συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του ολλανδικού ηλεκτρικού δικτύου, προσφέροντας υψηλής ποιότητας καλωδιακές λύσεις και διατηρώντας σταθερή μακροπρόθεσμη δέσμευση».

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