Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Ολοκληρώθηκε μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών στο Euronext Athens η διάθεση του πακέτου μετοχών της Cenergy προς τους θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν στο placement.

Ειδικότερα, μεταξύ 13:17 και 13:23 πέρασαν 11 πακέτα, μέσω των οποίων άλλαξαν χέρια συνολικά 6,3 εκατ. μετοχές της εταιρείας, στην τιμή των 24,20 ευρώ ανά μετοχή. Το πακέτο αντιστοιχεί περίπου στο 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy.

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 152,46 εκατ. ευρώ.

Δεδομένου ότι η μετοχή είχε ολοκληρώσει τη χθεσινή συνεδρίαση στα 26,20 ευρώ, η διάθεση των τίτλων πραγματοποιήθηκε με έκπτωση περίπου 7,63% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος.

Η αγορά αντέδρασε προσαρμόζοντας την τιμή της μετοχής προς τα επίπεδα του placement, με τον τίτλο να υποχωρεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση στα 24,50 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 6,5%, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα 24,34 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι πωλήτρια πλευρά ήταν η μητρική εταιρεία Viohalco, η οποία μετά τη συναλλαγή εξακολουθεί να διατηρεί ποσοστό περίπου 66,7% στο μετοχικό κεφάλαιο της Cenergy.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις 25 Ιουνίου 2026 (T+2), υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν ή θα αρθούν οι συνήθεις όροι που προβλέπονται για την ολοκλήρωσή της.