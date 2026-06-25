ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Cenergy: Συμφωνία με τον ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:43 - 25 Ιουν 2026

Cenergy: Συμφωνία με τον ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, μέσω της 100% θυγατρικής της Fulgor Α.Ε., ορίστηκε ανάδοχος στη συμφωνία-πλαίσιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για το Lot A των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου συνολικής αξίας περίπου 1,15 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Hellenic Cables θα αναλάβει τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση (EPCI) τεσσάρων (4) διασυνδέσεων, και συγκεκριμένα Θράκη–Λήμνος, Κως– Ρόδος, Λέσβος–Λήμνος και Λέσβος–Χίος. Το συνολικό τους μήκος ανέρχεται σε περίπου 694 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 150kV και 227 χλμ. υπόγειων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 150kV. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, ενώ η ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται έως το 2031.

Η εν λόγω ανάθεση αποτελεί μέρος του στρατηγικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ για την ενίσχυση της διασύνδεσης των ελληνικών νησιών με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη στήριξη των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος, καθώς καταργεί την ηλεκτρική απομόνωση των νησιωτικών δικτύων μέσω της ενσωμάτωσής τους στο ηπειρωτικό δίκτυο. Με τη διασύνδεση αυτή, ενισχύεται σημαντικά η αξιοπιστία, η ασφάλεια εφοδιασμού και η ικανότητα του συστήματος να εξισορροπεί τη ζήτηση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα υποβρύχια καλώδια θα κατασκευαστούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής της Hellenic Cables στην Κόρινθο, ενώ τα υπόγεια καλώδια θα παραχθούν στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Θήβα. Μετά τις πρόσφατες επενδύσεις, και οι δύο μονάδες λειτουργούν με αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα, ενισχύοντας περαιτέρω την ικανότητα της Hellenic Cables να υποστηρίζει μεγάλης κλίμακας έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Η υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο προϋποθέτει την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κανονιστικών διαδικασιών και εγκρίσεων, και η υλοποίησή της τελεί υπό τον όρο έκδοσης σχετικής εντολής έναρξης εργασιών από τον πελάτη.

Ο Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Το έργο αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη του ΑΔΜΗΕ στην ικανότητα της Hellenic Cables να υλοποιεί σύνθετα και στρατηγικής σημασίας έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η διασύνδεση των ελληνικών νησιών αποτελεί βασικό πυλώνα των ενεργειακών υποδομών της χώρας και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του δικτύου. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας τις προηγμένες παραγωγικές μας δυνατότητες και την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία μας στην υλοποίηση έργων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή
Ανακοινώσεις

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα επένδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Το «σήμα» της ΑΜΚ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα επένδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Το «σήμα» της ΑΜΚ

Στις παρυφές των 2500 μονάδων το ΧΑ - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
Σχόλια Αγοράς

Στις παρυφές των 2500 μονάδων το ΧΑ - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/06/2026 - 11:35

Διαμαντοπούλου: Αποστολή του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι είναι ο μόνος πόλος ιστορικά απέναντι στη ΝΔ

Ειδήσεις
25/06/2026 - 11:35

Γερμανικές εξαγωγές: Επιστρέφει η αισιοδοξία, αλλά οι επιχειρήσεις κρατούν μικρό καλάθι

Πολιτική
25/06/2026 - 11:13

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 11:12

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 11:11

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Χρηματιστήριο
25/06/2026 - 11:08

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

Υγεία
25/06/2026 - 11:04

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Οικονομία
25/06/2026 - 10:59

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 10:53

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 10:43

Cenergy: Συμφωνία με τον ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο

ΕΜΠΟΡΙΟ
25/06/2026 - 10:39

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια

Magazino
25/06/2026 - 10:35

Ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορρές σύμβουλος για την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου

Magazino
25/06/2026 - 10:33

Έρευνα Mars: Το 64% των Ελλήνων θα άλλαζε δουλειά για χάρη του κατοικίδιού του

Ειδήσεις
25/06/2026 - 10:19

ifo: Οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες στη Γερμανία απειλούν την ανάπτυξη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/06/2026 - 10:15

Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στην σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Αναλύσεις
25/06/2026 - 10:12

ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ