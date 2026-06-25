Cenergy: Συμφωνία με τον ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, μέσω της 100% θυγατρικής της Fulgor Α.Ε., ορίστηκε ανάδοχος στη συμφωνία-πλαίσιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για το Lot A των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου συνολικής αξίας περίπου 1,15 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Hellenic Cables θα αναλάβει τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση (EPCI) τεσσάρων (4) διασυνδέσεων, και συγκεκριμένα Θράκη–Λήμνος, Κως– Ρόδος, Λέσβος–Λήμνος και Λέσβος–Χίος. Το συνολικό τους μήκος ανέρχεται σε περίπου 694 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 150kV και 227 χλμ. υπόγειων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 150kV. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, ενώ η ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται έως το 2031.

Η εν λόγω ανάθεση αποτελεί μέρος του στρατηγικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ για την ενίσχυση της διασύνδεσης των ελληνικών νησιών με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη στήριξη των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος, καθώς καταργεί την ηλεκτρική απομόνωση των νησιωτικών δικτύων μέσω της ενσωμάτωσής τους στο ηπειρωτικό δίκτυο. Με τη διασύνδεση αυτή, ενισχύεται σημαντικά η αξιοπιστία, η ασφάλεια εφοδιασμού και η ικανότητα του συστήματος να εξισορροπεί τη ζήτηση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα υποβρύχια καλώδια θα κατασκευαστούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής της Hellenic Cables στην Κόρινθο, ενώ τα υπόγεια καλώδια θα παραχθούν στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Θήβα. Μετά τις πρόσφατες επενδύσεις, και οι δύο μονάδες λειτουργούν με αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα, ενισχύοντας περαιτέρω την ικανότητα της Hellenic Cables να υποστηρίζει μεγάλης κλίμακας έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Η υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο προϋποθέτει την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κανονιστικών διαδικασιών και εγκρίσεων, και η υλοποίησή της τελεί υπό τον όρο έκδοσης σχετικής εντολής έναρξης εργασιών από τον πελάτη.

Ο Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Το έργο αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη του ΑΔΜΗΕ στην ικανότητα της Hellenic Cables να υλοποιεί σύνθετα και στρατηγικής σημασίας έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η διασύνδεση των ελληνικών νησιών αποτελεί βασικό πυλώνα των ενεργειακών υποδομών της χώρας και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του δικτύου. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας τις προηγμένες παραγωγικές μας δυνατότητες και την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία μας στην υλοποίηση έργων».