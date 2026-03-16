Χανιά: Γιατί η Γεωργιούπολη γίνεται «πεδίο» νέων «ντόπιων» ξενοδοχειακών επενδύσεων

Η Κρήτη βρίσκεται στην πρωτοπορία των ξενοδοχειακών επενδύσεων και μάλιστα Κρητών επιχειρηματιών, καθώς το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος αναμένεται να αυξήσει την προσβασιμότητα της Μεγαλονήσου.

Στο επίκεντρο, δε, εδώ και χρόνια, των επενδύσεων είναι η περιοχή της Γεωργιούπολης – Καβρού, που ισαπέχει από τα δύο υφιστάμενα αεροδρόμια της Κρήτης, "Ιωάννης Δασκαλογιάννης" στα Χανιά (απέχει μία ώρα περίπου) και "Νίκος Καζαντζάκης" στο Ηράκλειο, (απέχει μια ώρα κι ένα τέταρτο). Με το δεδομένο ότι το 2028 ανοίγει το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, που θα απέχει επίσης μια ώρα και 15 λεπτά περίπου, η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς, μάλιστα, έχει και μεγάλες κατατμήσεις ενώ θα έχει και τον ΒΟΑΚ να την υποστηρίζει συγκοινωνιακά.

Στην περιοχή ήδη έχει "προσγειωθεί" η μεγάλη διεθνής μπράντα Kimpton της ΙHG, μέσα από τη συνεργασία με τον Όμιλο Γελασάκη. Πρόκειται για το Kimpton La Mer Crete στο ανατολικό άκρο της παραλίας της Γεωργιούπολης, που "ανεβάζει" τον πήχη στην Δ. Κρήτη, με το νέο "πακέτο" υψηλής στάθμης υπηρεσιών. Όπως, μάλιστα, είχε αναφέρει με αφορμή τη συνεργασία με αιχμή το La Mer, η Willemijn Geels, αντιπρόεδρος Ανάπτυξης για την Ευρώπη της IHG: «Η Κρήτη εξελίσσεται σε κορυφαίο προορισμό για ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος. Με τα νέα Vignette και Kimpton, ενισχύουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας πολυτελών και lifestyle brands στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών και η αυξανόμενη ζήτηση για τις μάρκες μας παγκοσμίως αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξής μας.»

Παράλληλα, στην περιοχή υπάρχουν σημαντικές μονάδες και μεγάλες μονάδες, όπως αυτές του όμιλου «Βανταράκης», με τα «Eliros Mare» και το «Anemos Luxury Grand Resort». Επίσης η οικογένεια Παπαδάκη με το Pilot Beach Resort εχει σημαντική παρουσία στην περιοχή.

Παράλληλα, μια νέα ξενοδοχειακή επένδυση κατηγορίας 4 αστέρων δρομολογείται στη Γεωργιούπολη Χανίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του τουριστικού προϊόντος της δυτικής Κρήτης.

Ο Όμιλος Τσιλεδάκη σχεδιάζει την ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 243 κλινών στη θέση «Χορτατσιανά», εκτός του οικισμού Ασπρουλιάνος, στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία Ι. ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΑΕ, ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έλαβε πρόσφατα την έγκριση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση 27.044 τ.μ. και θα αποτελείται από οκτώ κτίρια που θα τοποθετηθούν κατά μήκος του οικοπέδου, διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τα όμορα ακίνητα.

Κάθε κτίριο θα λειτουργεί αυτόνομα, διαθέτοντας ιδιωτικό αύλιο χώρο, πισίνα, ανελκυστήρα και υπόγειους βοηθητικούς χώρους. Το συνολικό μεικτό εμβαδόν των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων θα φθάνει τα 6.887,84 τ.μ., ενώ προβλέπονται 150 δωμάτια και φυτεμένα δώματα επιφάνειας 750 τ.μ.

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα δημιουργηθούν 68 θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, για τις ανάγκες ύδρευσης, πυρόσβεσης και άρδευσης θα κατασκευαστούν δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 180 κυβικών μέτρων, ενώ προβλέπεται και εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου 5 m³ για τη λειτουργία της μονάδας.

Στρατηγική ανάπτυξης με διεθνή brands

Η νέα επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου Τσιλεδάκη στον τομέα της φιλοξενίας. Μέσω της διαχειριστικής εταιρείας Hotelleading, ο όμιλος αναπτύσσει ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων στην Κρήτη, σε συνεργασία με διεθνείς αλυσίδες όπως η Hilton, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διοικητική του δομή με έμπειρα στελέχη της αγοράς.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί το μοντέλο cluster management, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των μονάδων, την ενοποιημένη διοίκηση και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Σημαντικό project στο επενδυτικό πλάνο του ομίλου αποτελεί το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, που αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο του 2026 στην Παλιά Πόλη των Χανίων και θα λειτουργεί σε δωδεκάμηνη βάση, υιοθετώντας το μοντέλο του luxury city resort. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται επίσης το Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton, το οποίο λειτούργησε πρόσφατα, ενισχύοντας τη συνεργασία του ομίλου με διεθνή ξενοδοχειακά brands.

Από ένα μικρό χωριό της Κρήτης σε ξενοδοχειακό όμιλο

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985 από την οικογένεια Τσιλεδάκη με το πρώτο ξενοδοχείο να είναι το Corissia.

Σήμερα, ο όμιλος Corissia διαθέτει τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες: το Chania Flair Deluxe Boutique Hotel (5 αστέρων) στην πόλη των Χανίων, καθώς και τα Corissia Harmony (5 αστέρων), Corissia Princess (4 αστέρων) και Corissia Beach (4 αστέρων) στην παραλία της Γεωργιούπολης, συγκροτώντας ένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο στον κρητικό τουρισμό.