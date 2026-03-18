Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων: Τα νέα «πεδία μάχης» για ξένους και εγχώριους παίκτες

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αλλά και οικονομικής ρευστότητας, η αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) στην Ελλάδα εισέρχεται σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης. Η αυξημένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων από τράπεζες, αγορές και επενδυτικά funds δημιουργεί ένα ευνοϊκό momentum, το οποίο καλούνται να αξιοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας το μέγεθος, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή τους παρουσία.

Παράλληλα, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να υπολείπεται σε βάθος και ρευστότητα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές, γεγονός που αναδεικνύει τόσο τις προκλήσεις όσο και τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Ισχυρή εκκίνηση για το 2026

Ήδη για το 2026, έχουν καταγραφεί συναλλαγές άνω των 7 δισ. ευρώ, με επίκεντρο τους κλάδους:

Ενέργειας και ΑΠΕ

Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Τεχνολογίας

Βιομηχανίας

Τροφίμων και ποτών

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη διατηρήσιμη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς, όπως επισημάνθηκε από στελέχη της PwC κατά την παρουσίαση της ετήσιας έρευνας για τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά το γεωπολιτικά τεταμένο περιβάλλον, η διάθεση για συμφωνίες αλλά και οι αποτιμήσεις παραμένουν ανθεκτικές.

Νέα φάση ωρίμανσης της αγοράς

Η ελληνική αγορά M&A περνά πλέον σε μια πιο ώριμη φάση, όπου:

οι μεγάλες συναλλαγές αυξάνονται,

οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά,

και οι ελληνικές επιχειρήσεις επεκτείνονται στο εξωτερικό.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό είναι ενισχυμένο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανταπόκριση που λαμβάνουν πλέον ελληνικά deals από διεθνείς επενδυτές — κάτι που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν δύσκολο.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η τάση συγκέντρωσης της αγοράς, με τη δημιουργία μεγαλύτερων και ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων, ενώ τα private equity λειτουργούν ως βασικός επιταχυντής αυτής της διαδικασίας.

Όπως τόνισε ο Θανάσης Πανόπουλος, Partner, Deals & Strategy Leader της PwC Ελλάδας: «Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για την αγορά Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην Ελλάδα, με αυξημένο όγκο συναλλαγών και σημαντικές συμφωνίες μεγάλης αξίας που επιβεβαιώνουν το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, το γεγονός ότι η PwC Ελλάδας για τέταρτη συνεχή χρονιά κατατάσσεται ως ο κορυφαίος χρηματοοικονομικός σύμβουλος στον τομέα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για την εταιρεία μας που επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να στηρίζουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας σε σύνθετες και υψηλής αξίας συναλλαγές. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη διακλαδική δραστηριότητα και μεγάλες στρατηγικές συμφωνίες, συνεχίζουμε να επενδύουμε στη βαθιά γνώση της αγοράς, την τεχνογνωσία και τη συνεργασία των ομάδων μας, προκειμένου να δημιουργούμε ουσιαστική αξία για τους οργανισμούς που μας εμπιστεύονται». Και ο Γιώργος Μακρυπίδης, Partner, Head of Deals στην PwC Ελλάδας συμπλήρωσε: «Το 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα στον κλάδο της τεχνολογίας, ενώ ισχυρή κινητικότητα παρατηρήθηκε επίσης στους κλάδους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ενέργειας, με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η τάση εξωστρέφειας των ελληνικών εταιρειών άρχισε να θυμίζει τις προ κρίσης εποχές ενώ τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς για διεθνείς και εγχώριους επενδυτές σε διάφορους κλάδους. Ήδη συμφωνημένες συναλλαγές αξίας άνω των €7 δισ. δημιουργούν θετικές προοπτικές και για το 2026.»

Οι κλάδοι που πρωταγωνιστούν

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες:

Ο κλάδος περνά από τη διαχείριση «κόκκινων» δανείων σε φάση ανάπτυξης, με ισχυρότερους ισολογισμούς και νέες στρατηγικές κινήσεις. Το 2025 συγκέντρωσε συναλλαγές περίπου 3 δισ. ευρώ.

Ενέργεια:

Η αγορά μετατοπίζεται από τα φωτοβολταϊκά σε νέες τεχνολογίες, όπως η αποθήκευση ενέργειας και τα διεθνή projects. Οι συναλλαγές έφτασαν τα 2,9 δισ. ευρώ.

Τεχνολογία:

Παραμένει ο πιο ενεργός κλάδος σε όγκο συμφωνιών (43 deals το 2025), με έντονη δραστηριότητα σε startups και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Τρόφιμα και ποτά:

Η ύπαρξη πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργεί σημαντικά περιθώρια συγκέντρωσης και δημιουργίας υπεραξίας μέσω συγχωνεύσεων.

Παράλληλα, δυναμική εμφανίζουν:

η αγορά ακινήτων (serviced apartments, φοιτητικές εστίες),

η λιανική,

ο τουρισμός,

και δυνητικά η εκπαίδευση εκτός Αττικής.

Private Equity: Ο καταλύτης της επόμενης ημέρας

Τα private equity αποκτούν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο, αν και η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με διεθνείς αγορές:

16% συμμετοχή στα deals στην Ελλάδα

57% διεθνώς

Ωστόσο, το οικοσύστημα έχει διευρυνθεί σημαντικά, με:

230+ εταιρείες χαρτοφυλακίου

40+ επενδυτικά σχήματα

Το επόμενο κύμα ανάπτυξης εντοπίζεται στη «μεσαία αγορά», όπου πολλές ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρή λειτουργική κερδοφορία αλλά δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί σε μεγαλύτερα σχήματα.

Η επιστροφή της κεφαλαιαγοράς

Η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στα M&A, αλλά επεκτείνεται και στις αγορές κεφαλαίου:

ομολογιακές εκδόσεις

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επανέρχεται σταδιακά ως εργαλείο άντλησης κεφαλαίων, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις σε βάθος και ρευστότητα.

Κομβικό σημείο για την πλήρη ωρίμανση της αγοράς θεωρείται η δυνατότητα ουσιαστικής εξόδου επενδυτών μέσω πώλησης μετοχών στο ταμπλό.

Το 2025: Έτος-ρεκόρ για τα megadeals

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο:

181 συναλλαγές (ιστορικό ρεκόρ)

€23,8 δισ. συνολική αξία

€28 δισ. συνολικά κεφάλαια (μαζί με εκδόσεις & αυξήσεις)

Η αύξηση κατά €7,3 δισ. σε σχέση με το 2024 επιβεβαιώνει την έντονη επενδυτική κινητικότητα.

Μια αγορά δύο ταχυτήτων

Η εικόνα της αγοράς παραμένει πολυεπίπεδη:

λίγες πολύ μεγάλες συμφωνίες καθορίζουν την αξία (άνω των €14 δισ. οι 5 μεγαλύτερες),

ενώ πλήθος μικρότερων deals διαμορφώνει τον όγκο της δραστηριότητας.

Ουσιαστικά, συνυπάρχουν:

μεγάλα στρατηγικά deals

και ένα πυκνό δίκτυο μικρότερων συναλλαγών

Η τάση είναι σαφής: συγκέντρωση και δημιουργία ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων, με τους μεγάλους «παίκτες» να απορροφούν τους μικρότερους.