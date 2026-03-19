Πρωταγωνιστής των εξαγορών στην Ελλάδα παραμένει η τεχνολογία

Με φόντο τη συνολική αξία των €23,8 δισ. και τις 181 συναλλαγές που καταγράφηκαν το 2025, ο κλάδος ΤΜΤ (Τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ και Τεχνολογία) αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της νέας δυναμικής, που αναπτύσσεται στην ελληνική αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων, με αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και ισχυρή συμμετοχή διεθνών κεφαλαίων.

Η ελληνική αγορά, σύμφωνα με τη μελέτη της PwC Ελλάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στη χώρα το 2025, δείχνει ότι η αγορά εισέρχεται σε μια νέα φάση ωρίμανσης και έντονης κινητικότητας, με το 2025 να καταγράφεται ως χρονιά-ορόσημο.

Η συνολική αξία των συναλλαγών σημείωσε αύξηση κατά €7,3 δισ. σε σχέση με το 2024, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτάχυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την άνοδο διαδραματίζει, σύμφωνα με το sepe.gr, ο κλάδος ΤΜΤ, ο οποίος κατέγραψε 43 συναλλαγές συνολικής αξίας €1,3 δισ., αποτελώντας έναν από τους πλέον ενεργούς τομείς της αγοράς. Η έντονη κινητικότητα αποτυπώνει την αυξανόμενη σημασία της τεχνολογίας ως μοχλού ανάπτυξης, αλλά και τη στρατηγική στόχευση των επενδυτών σε εταιρείες με ψηφιακές δυνατότητες και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η δυναμική του κλάδου ΤΜΤ δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των συναλλαγών, αλλά επεκτείνεται και στη φύση τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 44% των συναλλαγών στον κλάδο σχετίζεται με εταιρείες λογισμικού, γεγονός που αναδεικνύει τη μετατόπιση προς ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, σχεδόν 1 στις 4 συναλλαγές αφορά startups, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο ρόλο της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα των επενδύσεων.