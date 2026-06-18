Accenture: Ανακοίνωσε εξαγορές $4,18 δισ. στην κυβερνοασφάλεια, αλλά στο Χρηματιστήριο έκανε «βουτιά» 14%

Η Accenture γνωστοποίησε την Πέμπτη (18/6) την ολοκλήρωση συμφωνιών εξαγοράς συνολικής αξίας 4,18 δισ. δολαρίων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας τη στρατηγική της για περαιτέρω διείσδυση σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της τεχνολογίας.

Παρά τη σημαντική αυτή επενδυτική κίνηση, η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε ισχυρές απώλειες, υποχωρώντας κατά 14%, καθώς οι προβλέψεις της διοίκησης για τις μελλοντικές πωλήσεις απογοήτευσαν την αγορά. Σύμφωνα με το Reuters, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει ραγδαία τις ανάγκες των πελατών.

Οι πιέσεις στη μετοχή εντάθηκαν μετά την ανακοίνωση εκτιμήσεων για τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου που βρέθηκαν κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ παράλληλα η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ετήσια αύξηση πωλήσεων.

Το αρνητικό κλίμα επηρέασε και άλλες εταιρείες του κλάδου. Οι μετοχές της Infosys και της Cognizant κινήθηκαν πτωτικά κατά 3,8% και 4,4% αντίστοιχα πριν από την έναρξη των συναλλαγών στη Wall Street, ενώ η Capgemini σημείωνε απώλειες 6,8% στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο έχει περιορίσει τη ζήτηση για νέα έργα πληροφορικής τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, ενισχύονται οι ανησυχίες ότι τα ολοένα πιο εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναλάβουν εργασίες που μέχρι σήμερα εκτελούνταν από εταιρείες συμβούλων και ανάπτυξης λογισμικού, ασκώντας πιέσεις στις αποτιμήσεις ολόκληρου του κλάδου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Accenture ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία βιομηχανικής κυβερνοασφάλειας Dragos, ενώ παράλληλα προχωρά στην πλήρη εξαγορά της runZero, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της NetRise, η οποία εξειδικεύεται στην ασφάλεια συσκευών.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δραστηριότητα κυβερνοασφάλειας της εταιρείας, η οποία ήδη αποτιμάται σε περίπου 10 δισ. δολάρια.

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στην κυβερνοασφάλεια εξακολουθεί να αφορά παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα, η αυξημένη διασύνδεση συσκευών και η ευρύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέες προκλήσεις για την προστασία εργοστασίων, ενεργειακών δικτύων και άλλων κρίσιμων υποδομών, οι οποίες γίνονται ολοένα πιο ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις.

Οι εξαγορές αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Με την ενσωμάτωσή τους, η Accenture θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της επιχειρήσεις που παράγουν ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 208 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, η εταιρεία αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την πορεία των εσόδων της, προβλέποντας πλέον ετήσια ανάπτυξη μεταξύ 3% και 4%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης που τοποθετούσε την αύξηση στο εύρος 3% έως 5%.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η διοίκηση εκτιμά ότι τα έσοδα θα κυμανθούν από 17,75 έως 18,4 δισ. δολάρια, επίπεδα χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών που ανερχόταν σε 18,47 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η αξία των νέων συμβάσεων που υπεγράφησαν διαμορφώθηκε στα 19,3 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6%, φθάνοντας τα 18,72 δισ. δολάρια, ωστόσο κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς που τοποθετούνταν στα 18,75 δισ. δολάρια.