«Φρένο» στην προσπάθεια ανάκαμψης της αγοράς crypto – Στη ζώνη των $72.000 το Bitcoin

Μετά την πρόσφατη έντονη μεταβλητότητα που οδήγησε το Bitcoin σε υψηλό έξι εβδομάδων στα 76.000 δολάρια και τη μετέπειτα διόρθωση, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί γύρω από τα 72.000 δολάρια.

Την περασμένη εβδομάδα, το Bitcoin κατέγραψε ισχυρή ανοδική πορεία, κορυφώνοντας την Παρασκευή όταν άγγιξε για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέρες τα 74.000 δολάρια. Ωστόσο, οι πωλητές αντέδρασαν άμεσα, πιέζοντας την τιμή προς τα κάτω κατά περίπου 4.000 δολάρια, κοντά στα 70.000, ιδιαίτερα το Σάββατο, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων μετά από νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Παρά την πίεση, το Bitcoin διατηρήθηκε πάνω από τα 70.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο, ενώ με την έναρξη της νέας εβδομάδας οι αγοραστές επέστρεψαν δυναμικά. Η τιμή κινήθηκε εκ νέου προς τα 74.000 δολάρια και τελικά κατάφερε να τα διασπάσει την Τρίτη το πρωί.

Η νέα αυτή άνοδος έστειλε το Bitcoin μέχρι τα 76.000 δολάρια — το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου. Ωστόσο, δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του και υποχώρησε ξανά προς τα 73.500 δολάρια. Τις τελευταίες ώρες, η αγορά εμφανίζεται πιο ήρεμη, με το BTC να κινείται πλάγια γύρω από τα 74.000 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Bitcoin ανέρχεται στα 1,48 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει σταθερή στο 56,7%.

Στα υπόλοιπα μεγάλα κρυπτονομίσματα, η εικόνα είναι πιο υποτονική σε ημερήσια βάση. Το Ethereum καταφέρνει να διατηρείται πάνω από τα 2.300 δολάρια, ενώ το XRP κινείται πάνω από το επίπεδο του 1,50 δολαρίου.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει πάνω από τα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, δείχνοντας σχετική σταθερότητα μετά τις πρόσφατες διακυμάνσεις.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο το Bitcoin υποχωρεί το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) κατά 1,32% στα 72.760,40 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum χάνει 2,44% στις 2.258,88 δολάρια, το XRP κινείται πτωτικά κατά 1,45% στα 1,48 δολάρια και το BNB υποχωρεί κατά 0,52% στα 662,05 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana σημειώνει βουτιά 1,80% στα 91,71 δολάρια, το HYPE αποδυναμώνεται κατά 0,46% στα 41,02 δολάρια και το LEO Token καταγράφει ήπια πτώση 0,02% στα 9,06 δολάρια.

Το XMR ζημιώνεται κατά 1,91% στα 360,48 δολάρια, το Litecoin υποχωρεί 1,65% στα 56,47 δολάρια, ενώ το Polkadot ενισχύεται κατά 0,55% στα 1,59 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP βυθίζεται κατά 3,12% στα 3,57 δολάρια.