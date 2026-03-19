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Ο Αντώνης Παπαδάς Chief Financial Officer (CFO) της Sunlight Group
Ο Αντώνης Παπαδάς Chief Financial Officer (CFO) της Sunlight Group
Επιχειρήσεις
11:12 - 19 Μαρ 2026

Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας

Reporter.gr Newsroom
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Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και εταιρεία ηγέτης σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, ενισχύει τη διοικητική της ομάδα, συνδυάζοντας την ανάδειξη στελεχών από το εσωτερικό του οργανισμού με την ένταξη έμπειρων επαγγελματιών από την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντώνης Παπαδάς αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Financial Officer (CFO) και ο Αντώνης Θεολογίτης καθήκοντα Chief Operating Officer (COO). Παράλληλα, η Sunlight καλωσορίζει την Ελένη Δρακοπούλου που εντάσσεται στη Sunlight Group ως Chief Human Resources Officer (CHRO).

Οι τοποθετήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει τόσο στην εξέλιξη των ανθρώπων της όσο και στην προσέλκυση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από την αγορά, ενισχύοντας τη διοικητική της δομή σε μια περίοδο δυναμικής διεθνούς ανάπτυξης.

Ο Αντώνης Παπαδάς, CFO της Sunlight Group, διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στα οικονομικά και τη λογιστική, έχοντας συμπληρώσει 13 έτη σε επιτελικές θέσεις στη Sunlight Group. Συνέβαλε καθοριστικά στη χρηματοοικονομική θωράκιση και τη μετεξέλιξη του Ομίλου σε έναν διεθνή οργανισμό, υποστηρίζοντας ενεργά την αναπτυξιακή του στρατηγική. Σήμερα, ηγείται των τμημάτων Finance και M&A, με κύρια προτεραιότητα τον συνολικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τη διασφάλιση της βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης του Ομίλου σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Αντώνης Θεολογίτης, COO της Sunlight Group, διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Από το 2020, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, αναλαμβάνοντας προοδευτικά θέσεις αυξημένης ευθύνης. Σήμερα, ηγείται της στρατηγικής για την ενίσχυση της βιομηχανικής υπεροχής της Sunlight, μέσω της καθετοποίησης της παραγωγής και διεθνών προτύπων επιχειρησιακής αριστείας. Με επίκεντρο το «ψηφιακό εργοστάσιο», εστιάζει στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των μονάδων σε 14 χώρες αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής και διασφαλίζοντας ταχύτητα παράδοσης και μια ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα που εξυπηρετεί 115 χώρες.

Η Ελένη Δρακοπούλου, CHRO της Sunlight Group, διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε κορυφαίους πολυεθνικούς οργανισμούς, όπως η Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Heineken) και η Coca-Cola Hellenic. Στην πορεία της έχει ηγηθεί στρατηγικών μετασχηματισμών και οργανωτικής ανάπτυξης, κατέχοντας καίριες θέσεις ευθύνης όπως η τελευταία της ως People Director στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Στον νέο της ρόλο, αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό για την προσέλκυση ταλέντου και την ενίσχυση της ηγετικής κουλτούρας, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Eleni Drakopoulou CHRO Sunlight Group 1a2c8

Ο Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, δήλωσε: «Καθώς η Sunlight συνεχίζει να αναπτύσσεται διεθνώς, η ενίσχυση της διοικητικής μας ομάδας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την υλοποίηση της στρατηγικής μας. Οι αναβαθμίσεις των Αντώνη Παπαδά και Αντώνη Θεολογίτη, δύο στελεχών που έχουν αναδειχθεί μέσα από τη Sunlight, επιβεβαιώνουν τη σημασία που δίνουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Παράλληλα, η ένταξη της Ελένης Δρακοπούλου, στέλεχος με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε πολυεθνικά εργασιακά περιβάλλοντα, ενισχύει περαιτέρω τη διοικητική μας ομάδα. Στη Sunlight, οι άνθρωποί μας παραμένουν η καρδιά της καινοτομίας μας και η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε μας επιτυχία.»

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