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Sunlight Group: Η ενέργεια μιας δυνατής ομάδας από τον Ημιμαραθώνιο Ξάνθης στον Αυθεντικό Μαραθώνιο στην Αθήνα
Επιχειρήσεις
12:15 - 03 Δεκ 2025

Sunlight Group: Η ενέργεια μιας δυνατής ομάδας από τον Ημιμαραθώνιο Ξάνθης στον Αυθεντικό Μαραθώνιο στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
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Η Sunlight Group συμμετείχε, εντός του Νοεμβρίου, σε δύο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα, τον 11ο Δημοκρίτειο Ημιμαραθώνιο Ξάνθης και τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, η Sunlight συμμετείχε, για 5η συνεχή χρονιά, ως Επίσημος Χορηγός, στον 11ο Δημοκρίτειο Ημιμαραθώνιο Ξάνθης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ενεργό στήριξη στην τοπική κοινωνία της πόλης, όπου ξεκίνησε η ιστορία της εταιρείας. Ο φετινός Ημιμαραθώνιος, ένας από τους πιο δυναμικούς περιφερειακούς αγώνες της χώρας, πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου. 130 εργαζόμενοι από τις μονάδες σε Ξάνθη και Κομοτηνή συμμετείχαν σε όλες τις διαδρομές, αναδεικνύοντας την ομάδα της Sunlight ως την πολυπληθέστερη ομάδα του Ημιμαραθωνίου για μια ακόμα χρονιά. Νωρίτερα, στις αρχές Νοεμβρίου, δεκάδες εργαζόμενοι της εταιρείας από την Ελλάδα και τη Γερμανία συμμετείχαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο στην Αθήνα. Η Sunlight εκπροσωπήθηκε στη διοργάνωση από μια πολυεθνική ομάδα, επιβεβαιώνοντας τις κοινές αξίες, την ενότητα και το πνεύμα συνεργασίας των εργαζομένων της.

Ο Κωνσταντίνος Πασπάλας, Greece Industrial Complex Manufacturing Director της Sunlight Group, ο οποίος απένειμε τα έπαθλα στους νικητές και παρέλαβε το βραβείο της πολυπληθέστερης ομάδας στον 11ο Δημοκρίτειο Ημιμαραθώνιο Ξάνθης, δήλωσε: «Η Ξάνθη είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας και ο τόπος όπου όλα ξεκίνησαν. Εδώ παραμένουμε ως ενεργό μέρος της τοπικής κοινωνίας. Η συμμετοχή εργαζομένων μας στο Δημοκρίτειο Ημιμαραθώνιο αλλά και στον Αυθεντικό Μαραθώνιο δείχνει πώς ο αθλητισμός ενώνει ανθρώπους, πόλεις και χώρες».

Η Sunlight Group συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τη δέσμευση και θετική ενέργεια της ομάδας της.

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