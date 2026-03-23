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Metlen και Naval Group: Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών
Επιχειρήσεις
11:16 - 23 Μαρ 2026

Metlen και Naval Group: Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών

Reporter.gr Newsroom
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Η Metlen και η Naval Group υπέγραψαν, την Πέμπτη 19 Μαρτίου, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στις εγκαταστάσεις της M Technologies, του αμυντικού βραχίονα της METLEN, παρουσία της Πρέσβειρας της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer. Η συμφωνία αποσκοπεί στη διερεύνηση μελλοντικής συνεργασίας στον τομέα των υποβρυχίων και των πλοίων επιφανείας.  

Το MoU αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση μιας ήδη εδραιωμένης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κορυφαίες εταιρείες, τοποθετώντας τη METLEN ως στρατηγικό εταίρο στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group. Ήδη, η Naval Group αξιοποιεί την τεχνογνωσία της METLEN στην κατασκευή βασικών τμημάτων για τις φρεγάτες FDI για το ελληνικό και για το γαλλικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Παράλληλα, η Naval Group αναγνωρίζει την εξειδίκευση της METLEN ως ένα κρίσιμο πλεονέκτημα, που δύναται να οδηγήσει σε ευρύτερη βιομηχανική συνεργασία σε πολλαπλές ναυτικές πλατφόρμες, τόσο στον τομέα των πλοίων επιφανείας όσο και των υποβρυχίων, για τις διεθνείς αγορές.

Η συμφωνία αυτή αναδεικνύει τη κοινή φιλοδοξία των δύο εταιρειών να υποστηρίξουν σύνθετα ναυτικά συστήματα και να συμβάλουν σε ένα πιο ανθεκτικό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό οικοσύστημα άμυνας. Ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζει τη σταθερά ενισχυόμενη γαλλοελληνική βιομηχανική συνεργασία, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τους διμερείς δεσμούς.

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Ενίσχυση της συνεργασίας με την ελληνική βιομηχανία

Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος FDI για το Πολεμικό Ναυτικό, με τη Naval Group να υλοποιεί ένα ισχυρό πρόγραμμα Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP), στο οποίο συμμετέχουν ήδη περισσότερες από 70 ελληνικές εταιρείες. Πέραν του προγράμματος FDI, το βιομηχανικό αυτό σχέδιο έχει ήδη αποφέρει σημαντικά και διαρκή οικονομικά οφέλη για την ελληνική βιομηχανία, επιτρέποντας την ένταξη ελληνικών εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για υφιστάμενα και μελλοντικά γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση (DITB) ενισχύει τη θέση της στη διεθνή αγορά ναυτικής άμυνας.

Η METLEN συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης ενός αμυντικού βιομηχανικού κόμβου έξι εργοστασίων στον Βόλο (M Technologies Defence Hub), ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της στην υποστήριξη μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέσω στρατηγικών επενδύσεων, η M Technologies συμβάλλει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας στον τομέα της άμυνας για την Ελλάδα και την Ευρώπη, προωθώντας την επαναβιομηχάνιση και τις κρίσιμες τεχνολογίες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 11:38
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